Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Cuba

Ngày 2/9/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Bí thư thứ Nhất Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp gỡ với các doanh nghiệp Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Cùng dự có các Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương của Việt Nam và Cuba. Sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Cuba mà còn mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc mở rộng thị trường và đầu tư ra nước ngoài.

CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM SẴN SÀNG HIẾN THỜI GIAN, CÔNG SỨC, TRÍ TUỆ CHO CUBA

Việt Nam và Cuba đã có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp kéo dài nhiều thập kỷ. Trong những năm qua, hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước đã không ngừng phát triển. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là nhà đầu tư lớn nhất của Cuba trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Kim ngạch thương mại song phương trong năm 2023 đạt 57,33 triệu USD và trong 8 tháng đầu năm 2024 đã đạt 134,7 triệu USD, với mục tiêu phấn đấu đạt 500 triệu USD trong 5 năm tới.

Việt Nam đã đầu tư vào Cuba với ít nhất 7 dự án đang hoạt động, tổng vốn cam kết lên tới hơn 160 triệu USD. Các công ty như: Thái Bình, Viglacera và Agri VMA đã đầu tư vào các lĩnh vực như vật liệu xây dựng, phân bón, dược phẩm và năng lượng mặt trời.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez.Ảnh: VGP

Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, các dự án hợp tác giữa Việt Nam và Cuba đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hỗ trợ Cuba phát triển sản xuất lúa gạo, ngô, đậu tương và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của Cuba và năng lực của doanh nghiệp Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, các doanh nghiệp Việt Nam đã được nghe phía Cuba chia sẻ về những chủ trương, chính sách và định hướng ưu tiên của Cuba. Hai bên đã thảo luận và đưa ra các giải pháp hiệu quả nhằm hiện thực hóa tiềm năng hợp tác thành những dự án kinh tế cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đánh giá cao năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam và nhấn mạnh việc tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam hãy sẵn sàng hiến thời gian, công sức và trí tuệ của mình cho Cuba, thể hiện tinh thần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai dân tộc.

CUBA CAM KẾT DÀNH NHIỀU ƯU ĐÃI CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM KINH DOANH TẠI CUBA

Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, việc thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa hai nước là rất cần thiết, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, công nghệ sinh học, dược phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, phân phối và bán lẻ hàng hóa, du lịch, bất động sản và thăm dò, khai thác dầu khí.

Cuba cam kết tạo điều kiện thuận lợi và dành nhiều ưu đãi hơn nữa cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc kinh doanh tại Cuba. Điều này không chỉ giúp các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Cuba.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị các doanh nghiệp Cuba tăng cường hợp tác và đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Cuba có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, việc đầu tư vào Cuba cũng đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Hệ thống pháp lý và chính sách đầu tư của Cuba còn nhiều bất cập, điều này có thể gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc triển khai các dự án. Do đó, việc nắm bắt thông tin, hiểu rõ về thị trường và các quy định của Cuba là rất quan trọng để các doanh nghiệp Việt Nam có thể hoạt động hiệu quả tại đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kêu gọi các doanh nghiệp hai nước hợp tác với nhau bằng tất cả tình cảm từ trái tim và lý trí để đạt được hiệu quả thiết thực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, mở rộng diện tích và nâng cao năng suất sản xuất lúa gạo tại Cuba, đồng thời nghiên cứu tổ chức các mô hình phát triển các loại cây trái, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tại Cuba.

Việc mở rộng hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Cuba không chỉ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của cả hai quốc gia. Việt Nam cần hỗ trợ Cuba một cách căn cơ và bài bản hơn, khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế cạnh tranh của mỗi nước để cùng phát triển.