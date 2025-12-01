Thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn mới

Hội nghị tổng kết Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017–2025 và triển khai Đề án 2026–2035 ghi nhận kết quả nổi bật, định hướng mục tiêu mới, cùng các đề xuất về nguồn lực, chính sách và mô hình hỗ trợ, nhằm tăng cơ hội khởi nghiệp sáng tạo, tham gia kinh tế số và phát triển bền vững của phụ nữ Việt Nam.

Sáng 30/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017–2025” (Đề án 939); triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026–2035” (Đề án 2415) và biểu dương điển hình hợp tác xã thuộc Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.

Hội nghị do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức trực tiếp tại Hà Nội, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các tỉnh, thành phố; cùng đại diện doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao.

KHƠI DẬY PHONG TRÀO KHỞI NGHIỆP VÀ MỞ RỘNG HỆ SINH THÁI HỖ TRỢ PHỤ NỮ

Trong khuôn khổ sự kiện có hoạt động trưng bày sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ; không gian tương tác chuyển đổi số; triển lãm trực tuyến “Hành trình phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017–2025”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Hội nghị tưởng niệm đồng bào thiệt mạng do bão lũ - Ảnh: VGP

Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017–2025 được đánh giá triển khai đồng bộ, hiệu quả, đạt và vượt nhiều mục tiêu. Đề án nâng cao nhận thức, tạo động lực và hình thành phong trào khởi nghiệp rộng khắp trong phụ nữ; hỗ trợ vốn, kiến thức, kỹ năng cho hàng trăm nghìn phụ nữ tham gia khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Chất lượng dự án được cải thiện, nhiều mô hình phát triển thành doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác bền vững, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động nữ.

Giai đoạn 2026–2030, Đề án 2415 đặt mục tiêu hỗ trợ, tư vấn 50.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ tiếp cận tín dụng ưu đãi và các quỹ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hướng dẫn 12.500 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; phấn đấu tỷ lệ nữ giám đốc, chủ doanh nghiệp và hợp tác xã đạt 30%.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại sự kiện - Ảnh: VGP

Giai đoạn 2031–2035 đặt mục tiêu tư vấn cho 75.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận tín dụng ưu đãi và quỹ khởi nghiệp; hỗ trợ 25.000 hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp; tỷ lệ nữ lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã đạt 35%.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, địa phương và tổ chức quốc tế thảo luận về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong tăng cường quyền năng kinh tế của phụ nữ; vai trò của cấp ủy, chính quyền trong sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách; kinh nghiệm vận động nguồn lực và kết nối thị trường; khuyến nghị kỹ thuật và hợp tác dài hạn trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo.

Đại diện địa phương, ông Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 8 năm triển khai Đề án 939, tỉnh hỗ trợ 473.000 hội viên phụ nữ tiếp cận thông tin, kiến thức khởi nghiệp; tổ chức hàng nghìn lớp dạy nghề; tiếp nhận gần 4.000 ý tưởng khởi nghiệp.

Trong đó, 369 dự án vay tổng cộng 93,6 tỷ đồng, góp phần phát triển kinh tế và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Bắc Ninh cam kết tiếp tục mở rộng nguồn vốn tín dụng chính sách, hỗ trợ đào tạo, đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm OCOP và kinh tế tuần hoàn.

TS Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Sovico Group phát biểu - Ảnh: VGP

Từ góc độ doanh nghiệp, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Sovico Group cho biết phụ nữ khi khởi nghiệp thường đối mặt nhiều áp lực từ công việc, gia đình và điều kiện kinh tế. Bà cho biết Sovico, Vietjet, HDBank và Vikki Digital Bank sẽ đồng hành dài hạn cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong trao quyền tiếp cận vốn, hỗ trợ năng lực số và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp dành cho phụ nữ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi thức triển khai Đề án 2415. Thủ tướng khẳng định phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong lịch sử, gia đình và xã hội; luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, định kiến, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Thủ tướng dẫn lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, phẩm chất và những đóng góp lớn lao của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử đấu tranh và dựng xây.

Tiến sĩ Phạm Hồng Quất, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất xây dựng văn hóa khởi nghiệp toàn dân dựa trên nền tảng công nghệ số và hạ tầng dùng chung; mở rộng đào tạo nhân lực theo định hướng đại học khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tăng cường chương trình huấn luyện tại trường đại học, cao đẳng, phổ thông; đồng thời hoàn thiện thị trường vốn và tài chính để tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng.

ĐỊNH HƯỚNG “3 TIÊN PHONG – 5 LÀM CHỦ” TRONG KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO CỦA PHỤ NỮ

Thủ tướng ghi nhận tinh thần đoàn kết, chia sẻ của phụ nữ Việt Nam trong bảo đảm an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai thời gian qua. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương những kết quả của các cấp, ngành, địa phương và phụ nữ cả nước đã đạt được thông qua các phong trào, đề án hỗ trợ khởi nghiệp. Đồng thời cho rằng vẫn còn khó khăn, thách thức cần tiếp tục tháo gỡ.

Thủ tướng nêu rõ, phụ nữ đóng vai trò trung tâm, là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng của toàn xã hội - Ảnh: VGP

Trên cơ sở đề xuất của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và kết quả giai đoạn 2017–2025, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2415/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026–2035.

Phân tích bối cảnh thế giới, Thủ tướng cho rằng khoa học công nghệ trở thành yêu cầu khách quan; đổi mới sáng tạo là lựa chọn chiến lược; chuyển đổi số là điều kiện tiên quyết; hội nhập quốc tế là định hướng tất yếu. Đây là nền tảng tạo không gian phát triển rộng mở cho phụ nữ tham gia khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và hội nhập thực chất.

Thủ tướng đề nghị phụ nữ phát huy tinh thần “3 tiên phong” gồm: tiên phong dám nghĩ, dám làm, dấn thân vào lĩnh vực khó; tiên phong đổi mới sáng tạo, tư duy khác biệt; tiên phong hội nhập, kết nối, thích ứng linh hoạt, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho an sinh xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bấm nút triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 - Ảnh: VGP

Đồng thời, phụ nữ cần thực hiện “5 làm chủ”: làm chủ tri thức và kỹ năng; làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số; làm chủ tài chính và nguồn lực phát triển; làm chủ quản trị thông minh, tối ưu hiệu quả công việc; làm chủ thị trường, hệ sinh thái khởi nghiệp và thương hiệu doanh nghiệp.

Để thực hiện mục tiêu của Đề án 2415, Thủ tướng đề nghị bộ, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; cụ thể hóa cơ chế, chính sách hỗ trợ; ưu tiên nguồn lực cho phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo. Các tỉnh, thành phố xác định hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, chủ động ban hành kế hoạch phù hợp đặc thù từng vùng, lĩnh vực, nhóm đối tượng.

Các địa phương được đề nghị xây dựng môi trường thuận lợi cho phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ mô hình kinh doanh bền vững, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; khuyến khích học tập, đào tạo, tôn vinh điển hình sáng tạo; bảo đảm bình đẳng giới và cơ hội tiếp cận nguồn lực cho phụ nữ yếu thế, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội và cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện, truyền thông về phong trào phụ nữ khởi nghiệp; khuyến khích minh bạch sản xuất kinh doanh; mở rộng truyền thông số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm tăng khả năng tiếp cận thông tin cho phụ nữ, nhất là khu vực khó khăn.

Thủ tướng trao bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án - Ảnh: VGP

Các hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân được đề nghị có giải pháp cụ thể thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ chuyển đổi thành doanh nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và thực hiện trách nhiệm xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp là động lực quan trọng để phát triển kinh tế và hệ sinh thái doanh nghiệp nữ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo; tăng cường kết nối quốc tế, kết nối tri thức, mạng lưới cố vấn; mở rộng hỗ trợ tư vấn, tiếp cận vốn, thị trường; phát triển hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp nữ; đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội các cấp trong triển khai nhiệm vụ.

Thủ tướng cho rằng hành trình khởi nghiệp của phụ nữ gắn liền với nỗ lực vượt khó, sáng tạo và khát vọng vươn lên, góp phần tạo giá trị cho gia đình và xã hội. Chính phủ khẳng định tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ phát huy vai trò trong phát triển kinh tế, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh và tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng gửi lời chúc phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy phẩm chất truyền thống, nâng cao tri thức và năng lực quản trị, phát triển doanh nghiệp bền vững; tham gia sâu vào thương trường, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội. Thủ tướng dẫn lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của phụ nữ trong dựng xây non sông, như sức mạnh nội sinh quan trọng của quốc gia.