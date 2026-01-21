Thương hiệu Bia Saigon Lager lên sàn UPCoM với giá 13.600 đồng

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 22/01/2026
21/01/2026
TDBECO hiện là nhà sản xuất của nhiều thương hiệu bia quen thuộc trên thị trường như Saigon Lager, 333 và Saigon Export.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo ngày 27/01/2026, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Bia - Nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô - TDBECO (mã STD-UPCoM).
Theo đó, 20 triệu cổ phiếu STD sẽ chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với giá tham chiếu 13.600 đồng/cổ phiếu. Qua đó, mức định giá STD khoảng 272 tỷ đồng.
TDBECO có trụ sở chính đặt tại Lô 22, Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, phường An Thới Đông, Tp.Cần Thơ. Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2025 là 200 tỷ.
TDBECO hiện là nhà sản xuất của nhiều thương hiệu bia quen thuộc trên thị trường như Saigon Lager, 333 và Saigon Export.
Về cơ cấu cổ đông, tại ngày 30/9/2025, STD có 180 cổ đông - trong đó, 176 cổ đông không phải là cổ đông lớn sở hữu 11.805.443 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 59,03% tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ.
Cổ đông lớn của STD gồm: Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) sở hữu trực tiếp 2.881.500 cổ phiếu, chiếm 14,41% vốn STD, CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB) nắm giữ 1.891.807 cổ phiếu, chiếm 9,46% và Nước giải khát Chương Dương (SCD) nắm 1.105.000 cổ phiếu, chiếm 5.53% và Capital Shine Limited nắm giữ 2.316.250 cổ phiếu, chiếm 11,58% vốn STD.
Về kết quả kinh doanh, STD ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 4/2025 giảm từ gần 106 tỷ xuống còn hơn 74,66 tỷ, lũy kế cả năm 2025 cũng giảm từ 326,5 tỷ còn xuống đạt 257 tỷ đồng.
Sau khi trừ các loại chi phí, STD ghi nhận lãi sau thuế quý 4/2025 tăng từ 3,13 tỷ năm 2024 lên 3,87 tỷ, Lũy kế cả năm 2025, STD báo lãi giảm mạnh từ 4,578 tỷ hồi năm 2024 xuống còn hơn 2,3 tỷ đồng.
Đã có 212 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2025, tương ứng với khoảng 25,2% tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường chứng khoán.
Theo Giám đốc công ty cho biết dù đã nỗ lực hết mình nhưng kết quả kinh doanh của công ty không có nhiều khởi sắc trong những tháng vừa qua ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung của công ty trong năm 2025.
Mục đích thoái vốn là thực hiện chủ trương thu hồi vốn đầu tư theo đề án cơ cấu lại giai đoạn đến hết 2025 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng)...
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố kế hoạch lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành gần 171 triệu cổ phiếu mới, nhằm tăng vốn điều lệ lên 5.119 tỷ đồng.
