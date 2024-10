Thương mại điện tử Việt Nam 9 tháng đạt hơn 227 nghìn tỷ, tăng gần 38%

Trong báo cáo toàn cảnh thị trường sàn bán lẻ trực tuyến quý 3/2024 và dự báo quý 4/2024 mới được Metric phát hành, 9 tháng đầu năm 2024, thị trường thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với tổng doanh số đạt 227,7 nghìn tỷ đồng, tăng 37.66% so với cùng kỳ 2023; sản lượng đạt 2,430 triệu sản phẩm, tăng 49,8% so với 9 tháng đầu năm 2023; số shop đang hoạt động là 580.3 nghìn shop, giảm khoảng 1% so với cùng kỳ năm 2023.

DOANH SỐ LAZADA VÀ SENDO CÓ DẤU HIỆU “ĐÁNG LO NGẠI”

Ba sàn Shopee, Tiktok Shop và Tiki đều có doanh số tăng cao từ tháng 7, cao nhất vào tháng 8, sau đó giảm nhẹ vào tháng 9. Hai sàn Lazada và Sendo đều có doanh số giảm dần qua từng tháng.

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt giữa các nền tảng, chỉ có Tiktok Shop và Shopee là hai sàn ghi nhận mức tăng trưởng khả quan so với cả quý 2/2024 lẫn cùng kỳ 2023. Đáng chú ý, Tiktok Shop đã đạt mức tăng trưởng doanh số gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, thể hiện chiến lược hiệu quả trong việc kết hợp giữa mô hình mua sắm và giải trí.

Tiki, trong quý 3/2024, mặc dù vẫn tăng trưởng âm so với cùng kỳ 2023, nhưng doanh thu đã khởi sắc hơn so với quý liền kề (tăng trưởng 38.1%) tạo ra bước ngoặt khả quan cho nền tảng nội địa này.

Tăng trưởng doanh số và sản lượng các sàn thương mại điện tử trong quý III/2024 - Ảnh: Metric

Một trong những xu hướng đáng chú ý trong quý 3/2024 là sự tăng trưởng mạnh mẽ của số lượng cửa hàng Shop Mall và doanh số Shop Mall (cửa hàng chính hãng). Mặc dù chỉ chiếm 5% tổng số shop phát sinh đơn hàng, nhưng Shop Mall đóng góp gần 1/3 tổng doanh số của toàn thị trường, với mức tăng 53.11% so với cùng kỳ 2023.

Điều này cho thấy người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm chính hãng và chất lượng, đặc biệt là các sản phẩm có giá thành cao - phản ánh xu hướng dịch chuyển tiêu dùng trực tuyến tại Việt Nam.

Trong số các sàn thương mại điện tử, Shopee và Tiktok Shop là hai nền tảng ghi nhận mức tăng trưởng cả về số lượng bán lẫn doanh số từ Shop Mall. Tiktok Shop mặc dù sở hữu số lượng cửa hàng chính hãng ít hơn Shopee, nhưng lại có mức tăng trưởng doanh số cao gấp 3 lần.

SẢN PHẨM PHÂN KHÚC GIÁ RẺ CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG

Một điểm nhấn khác của thị trường trong quý 3/2024 là sự gia tăng mạnh mẽ của các sản phẩm thuộc phân khúc giá rẻ. Các sản phẩm có giá dưới 200.000 đồng đã chiếm hơn một nửa tổng doanh số toàn thị trường, với mức tăng 9% thị phần so với năm ngoái.

Đặc biệt, phân khúc dưới 100.000 đồng đã tăng 5% thị phần, trong khi phân khúc từ 100.000 - 200.000 đồng tăng thêm 4%. Điều này cho thấy sức hút lớn của các sản phẩm giá rẻ đối với người tiêu dùng, phản ánh xu hướng tiêu dùng thông minh trong bối cảnh kinh tế vẫn còn nhiều biến động.

Trong quý 3/2024, phân khúc sản phẩm có giá dưới 200.000 đồng chiếm hơn 1⁄2 doanh số toàn thị trường, tăng 9% so với cùng kỳ 2023.

Doanh số và sản lượng sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử trong quý 3/2024 - Ảnh: Metric

Trong quý 3/2024, thị trường thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong các ngành hàng chủ chốt như làm đẹp, giày dép nam, bách hóa – thực phẩm và phụ kiện thời trang. Số liệu cho thấy, ngành hàng làm đẹp tiếp tục giữ vị thế quan trọng khi sở hữu doanh số 15,508 tỷ đồng, chiếm 18% thị phần doanh số trong quý, tăng 26.58% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo phân tích trong năm 2023, trên sàn Shopee, ngành hàng làm đẹp đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào nửa cuối quý 3 và quý 4. Điều này được thúc đẩy nhờ nhu cầu quà tặng trong các dịp lễ hội cuối năm và yếu tố thời tiết, làm tăng nhu cầu mua sắm các sản phẩm chăm sóc da, cơ thể và tóc. Ngoài ra, sự kiện mua sắm lớn như dịp sale 12/12 cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh doanh số cuối năm.

Doanh số và sản lượng các ngành hàng trên các sàn thương mại điện tử trong quý 3/2024 - Ảnh: Metric

Riêng với ngành hàng điện thoại và máy tính bảng, chỉ có Apple và Oppo đạt mức tăng trưởng dương về doanh số so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt là Oppo với mức tăng trưởng trên 200%.

10 thương hiệu có doanh số cao nhất quý 3/2024 - Ảnh: Metric

Metric dự báo trong quý 4/ 2024, tổng doanh số trên 5 sàn bán lẻ trực tuyến lớn nhất Việt Nam hiện nay sẽ đạt mức 80.6 nghìn tỷ đồng với 870 triệu sản phẩm được bán ra; tăng tưởng tháng 10,11,12 lần lượt là 10%, 20%, 35% so với cùng kỳ 2023. Một phần do Tết 2025 đến sớm (29/1/2025), do vậy mua sắm chuẩn bị Tết sẽ rơi mạnh nhất vào cuối tháng 11 và tháng 12/2024, dự đoán doanh số trên sàn tăng mạnh nhất vào khoảng thời gian này.

Báo cáo Thị Trường Sàn Bán Lẻ Trực Tuyến Quý III năm 2024 của Metric thu thập dữ liệu trên 5 sàn thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam: Shopee, Lazada, Sendo, Tiki và TikTok Shop trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2024 - 30/9/2024.