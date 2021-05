Thương vụ Việt Nam tại Australia quyết đòi lại nhãn hiệu gạo ST24 và ST25

Theo dữ liệu đăng tải trên website của Văn phòng sở hữu trí tuệ Australia (IP Australia), ngày 22/4, Công ty T&L Global Foods Supply PTY Ltd., địa chỉ tại 420 Victoria Rd Malaga, WA, 6090 Australia đã nộp đơn xin bảo hộ nhãn hiệu gạo ST24 và ST25.

Nhãn hiệu của doanh nghiệp thuộc nhóm "Rice; Best rice of the world" (Gạo, Gạo ngon nhất thế giới). Văn phòng sở hữu trí tuệ Australia đang trong quá trình kiểm tra, thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp.

Liên quan đến vấn đề này, Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, mặc dù hiện nay cơ quan của Australia vẫn đang ở giai đoạn xem xét kéo dài nhiều tháng, nhưng Thương vụ đã triển khai các biện pháp khẩn cấp.

Thứ nhất, Thương vụ đã trao đổi với ông Hồ Quang Cua và đề nghị phối hợp hành động.

Thứ hai, Trưởng cơ quan Thương vụ, ông Nguyễn Phú Hoà đã chủ động trao đổi với lãnh đạo Công ty T&L Global foods Supply PTY LTD. Lãnh đạo doanh nghiệp rất có thiện chí và cho biết sẽ kiểm tra lại sự việc với bộ phận thương hiệu của Công ty.

Thứ ba, Thương vụ đã gửi công văn cùng một số tài liệu, hình ảnh kèm theo đến Văn phòng Sở hữu trí tuệ của Australia để làm rõ giống lúa tên ST24, ST25 là do ông Hồ Quang Cua và nhóm nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu, sản xuất thành công, đã được cấp bằng bảo hộ tại Việt Nam.

Gạo ST24, ST25 là sản phẩm được chế biến từ giống lúa cùng tên, được mang đi thi và đoạt giải quốc tế. Sản phẩm đã được lưu hành trên thị trường, được nhận biết rộng trãi, kể cả tại Australia. Đây là một sự thật không thể chối cãi.

Thương vụ Việt Nam tại Australia đề nghị Văn phòng sở hữu trí tuệ Australia xem xét sự việc, tránh những tranh chấp có thể xảy ra, làm ảnh hưởng đến việc xuất khẩu gạo ST24, ST25 từ Việt Nam sang Australia.

Thứ tư, Thương vụ đang trao đổi với các luật sư tại Australia để chuẩn bị các bước tiếp theo quy định của Văn phòng sở hữu trí tuệ Australia.

Thứ năm, nếu sự việc diễn biến xấu đi, Thương vụ sẽ kết hợp vận động mạng lưới doanh nghiệp Australia, các hiệp hội, cả báo chí tại Australia và các kênh trao đổi với phía bạn theo quy định để thực hiện phương án tổng thể.

“Điểm mấu chốt, Thương vụ sẽ cùng với ông Hồ Quang Cua đẩy nhanh các thủ tục liên quan, vì không có Công ty T&L thì sớm hay muộn cũng sẽ có Công ty khác thực hiện các việc làm tương tự”, Thương vụ Việt Nam tại Australia nhận định.

Được biết, sau 3 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu gạo từ Việt Nam sang Australia tăng 66% so với cùng kỳ đạt hơn 4,7 triệu USD.