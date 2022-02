Thuỵ Điển tuyên bố đại dịch Covid-19 đã chấm dứt ở nước này

Thuỵ Điển ngày 9/2 dỡ bỏ gần như toàn bộ các hạn chế vốn dĩ đã ít ỏi mà nước này áp dụng trước đó để chống Covid-19, đồng thời dừng hầu hết việc xét nghiệm, cho dù sức ép đối với hệ thống y tế vẫn ở mức cao và các nhà khoa học kêu gọi tiếp tục kiên nhẫn trong cuộc chiến chống đại dịch.

Tuần trước, Chính phủ Thuỵ Điển công bố sẽ dỡ bỏ các hạn chế còn lại, đồng nghĩa với tuyên bố đại dịch đã chấm dứt ở nước này, khi vaccine và Omicron – biến chủng ít nguy hiểm hơn – đã hạn chế số ca bệnh nặng và tử vong. Kể từ khi có Covid, Thuỵ Điển cũng tránh phong toả và thay vào đó áp dụng chủ yếu các biện pháp chống dịch mang tính tự nguyện.

“Như những gì chúng ta đã biết về đại dịch này, tôi xin nói rằng đại dịch đã kết thúc”, Bộ trưởng Bộ Y tế Thuỵ Điển Lena Hallengren phát biểu trên tờ Dagens Nyheter. “Đại dịch chưa chấm dứt hẳn, nhưng như những gì chúng ta đã biết về sự thay đổi nhanh chóng và các hạn chế, có thể nói đại dịch đã hết”. Bà Hallengren nói thêm rằng Thuỵ Điển không còn phân loại Covid là một mối nguy hiểm đối với xã hội.

Từ ngày 9/2, các quán bar và nhà hàng ở Thuỵ Điển lại được phép mở cửa đến 11h đêm và không bị hạn chế về số lượng khách. Hạn chế đối với số lượng người tham dự các sự kiện trong nhà được dỡ bỏ, người tham gia cũng không còn phải xuất trình chứng nhận đã tiêm vaccine.

Tuy nhiên, các bệnh viện ở Thuỵ Điển vẫn đang chịu áp lực lớn, với khoảng 2.200 bệnh nhân Covid cần điều trị ở viện. Con số này tương tự như những gì Thuỵ Điển đã trải qua trong làn sóng Covid thứ ba hồi đầu năm 2021. Chương trình xét nghiệm Covid miễn phí của Thuỵ Điển bắt đầu giảm từ đầu tháng này và về cơ bản kết thúc vào ngày 9/2, nên không ai có thể biết chính xác về số ca nhiễm mới mỗi ngày.

“Chúng ta cần kiên nhẫn thêm một chút. Hãy đợi thêm ít nhất đôi ba tuần nữa. Và chúng ta cũng đủ giàu để duy trì việc xét nghiệm”, giáo sư virus học Fredrik Elgh thuộc Đại học Umea, một trong những người phê phán gay gắn nhất chính sách không phong toả của Thuỵ Điển, nói với hãng tin Reuters.

“Căn bệnh này vẫn là một sức ép lớn đối với xã hội”, ông Elgh nói.

Tuần này, Cơ quan Y tế Thuỵ Điển nói rằng xét nghiệm diện rộng là quá tốn kém nếu so với lợi ích. Nước này đã chi khoảng 500 triệu Crown (khoảng 55 triệu USD) mỗi tuần cho công tác xét nghiệm Covid trong 5 tuần đầu tiên của năm nay và đã chi khoảng 24 tỷ Crown cho việc này kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Ngày 9/2, Thuỵ Điển ghi nhận 114 ca tử vong do Covid. Đến nay, virus Sars-CoV2 đã cướp đi sinh mạng của 16.182 người ở Thuỵ Điển. Tỷ lệ tử vong do Covid bình quân đầu người ở Thuỵ Điển cao hơn nhiều so với các nước láng giềng Bắc Âu, nhưng thấp hơn so với hầu hết các quốc gia khác ở châu Âu.