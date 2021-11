Tiềm năng phân khúc bất động sản liền kề cửa khẩu

Là tỉnh có 2 đường biên giới giáp với Quảng Tây - Trung Quốc, 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu quốc gia, 9 cửa khẩu phụ và các cặp chợ biên giới, Lạng Sơn đang là điểm giao lưu, trung tâm buôn bán thương mại quan trọng của cả nước.

LẠNG SƠN CHUYỂN MÌNH

Với lợi thế khu kinh tế cửa khẩu, Lạng Sơn được đánh giá là một trong những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng của khu vực và thủ đô. Thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa mở rộng, sức cạnh tranh hàng hóa, dịch vụ được nâng cao; việc hợp tác liên doanh, chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp trong và ngoài nước vùng biên giới phía Bắc cũng dễ dàng và thuận lợi hơn.

Trong đó, thành phố Lạng Sơn sẽ được quy hoạch là trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch của vùng Đông Bắc, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Từ vị trí, địa lợi, hạ tầng đến kinh tế - xã hội…, Lạng Sơn đều mang nhiều tiềm năng, trở thành khu đô thị công nghiệp thông minh, hiện đại trong tương lai.



Nhờ sự đầu tư bài bản về hạ tầng, du lịch cùng sự sôi của của khu kinh tế cửa khẩu, Lạng Sơn trở thành “vùng đất hứa” trong làn sóng dịch chuyển vốn đầu tư ra các tỉnh. Thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, chỉ tính từ năm 2018 đến cuối năm 2019, tỉnh Lạng Sơn đã xem xét lựa chọn và quyết định chủ trương đầu tư, cấp chứng nhận đăng ký cho 64 dự án với tổng vốn gần 42.000 tỷ đồng. Sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2019, Lạng Sơn thu hút thành công 102 dự án với tổng mức đầu tư trên 105.000 tỷ đồng.

Giới chuyên gia nhận định, triển vọng khả quan cùng dư địa lớn đã tạo tiềm năng cho thị trường bất động sản nơi đây. Chính quyền cũng thể hiện sự chuyên nghiệp, cầu thị khi đưa ra hàng loạt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đơn giản hóa quy trình thủ tục, trải thảm đỏ đón nhà đầu tư. Đồng thời, sau cơn sốt đất tại các vùng ven Hà Nội, Lạng Sơn cũng trở thành khu vực được nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp lẫn cá nhân gọi tên, săn đón.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng Lạng Sơn, giá bất động sản năm 2019 và năm 2020 có tăng hơn so với những năm trước. Cụ thể, giá đất nền tăng 15,59%, giá nhà ở riêng lẻ năm 2019 và 2020 tăng khoảng 47,62%. Cũng theo thống kê của Sở Xây dựng, số lượng giao dịch đối với từng loại bất động sản trong năm 2019 đến hết tháng 2/2020 tăng so với năm 2018. Cụ thể, toàn tỉnh ghi nhận có 1.654 giao dịch đất nền thành công, tăng 587 giao dịch so với năm 2018.

Trong đó, riêng thị trường đất nền thành phố Lạng Sơn đã có 1.557 giao dịch thành công, chiếm 94,1% số giao dịch đất nền toàn tỉnh. Đối với thị trường giao dịch nhà ở riêng lẻ cũng ghi nhận có 86 giao dịch, tăng 45 giao dịch so với năm 2018.

Trong năm 2021, dù trải qua đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, song giá đất tại khu vực Trung du Bắc Bộ, trong đó có Lạng Sơn vẫn liên tục tăng. Điều này cho thấy thị trường bất động sản Lạng Sơn đang có dấu hiệu chuyển mình tích cực, ngày càng sôi động hơn.

BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ CỬA KHẨU HƯỞNG LỢI

Theo Hội môi giới bất động sản, dù chịu ảnh hưởng bởi mức tăng giá của các khu vực ven đô Hà Nội, song mức tăng ở Lạng Sơn vẫn ở trong khoảng “dễ chịu” và “mềm”. Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Bảng giá đất tỉnh giai đoạn 2020-2024, bảng giá đất đề xuất điều chỉnh cho các tuyến đường tại khu vực đô thị và nông thôn giai đoạn 2020 - 2024 tăng trung bình khoảng từ 10 - 30% so với bảng giá đất hiện hành (trừ một số vị trí cá biệt). Cùng với đó là chính sách pháp lý chuẩn chỉnh, minh bạch, tạo lợi thế hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư.

Phối cảnh khu đô thị Phú Lộc.

Nằm tại khu lõi trung tâm thành phố Lạng Sơn, khu đô thị Phú Lộc được xem là dự án hội tụ nhiều tiềm năng đầu tư khi sở hữu lợi thế về cơ sở hạ tầng: được san nền đường nội bộ, cây xanh, hoàn chỉnh hệ thống thoát nước thải, hệ thống cấp điện hạ thế, cấp điện chiếu sáng, nước sạch… Thêm vào đó, toàn bộ mặt bằng dự án đã được giải phóng với hạ tầng kỹ thuật được xây dựng hoàn chỉnh.

Tuyến đường 37m liền kệ dự án mang đến khả năng khai thác thương mại hiệu quả cao.

Điểm nổi bật của dự án còn nằm ở quy hoạch tổng thể mang tính chiến lược, nhằm tạo cho cư dân một không gian sống chất lượng, thiết kế hài hòa giữa các công trình nhà ở liền kề, biệt thự, nhà chung cư, khối văn phòng trung tâm thương mại… Xen giữa các công trình là vườn cây, thảm cỏ, giúp điều hòa không khí cho môi trường sống trong đô thị.

Đây cũng là dự án hiếm hoi hoi tại khu vực lõi trung tâm Lạng Sơn có pháp lý sổ hồng riêng từng nền, quy hoạch chuẩn chỉnh và mức giá vẫn “mềm” cho các nhà đầu tư.