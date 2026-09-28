Tiền đang đổ vào nhóm ngân hàng, khối ngoại vẫn bán ròng 2.700 tỷ tuần qua

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.765,1 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối ngoại bán ròng 2.682,95 tỷ đồng.

VN-Index kết thúc tuần 39/2026 tại 1.785,11 điểm, giảm 30,55 điểm (-1,68%) so với tuần trước, quay về dưới mốc 1.800 điểm sau một tuần phục hồi trước đó, với thanh khoản suy yếu trở lại.

Diễn biến thị trường giằng co trong phần lớn thời gian của tuần, trước khi áp lực bán gia tăng về cuối tuần. Mức giảm của chỉ số chịu ảnh hưởng đáng kể từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC và VHM.

Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) đạt 12.323 tỷ đồng/phiên, giảm 21,38% so với tuần trước và thấp hơn 11,62% so với bình quân 5 tuần. Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 13.281 tỷ đồng/phiên, giảm 20,53% và thấp hơn 11,31% so với trung bình 5 tuần.

Sự cải thiện thanh khoản của tuần trước không được duy trì, cho thấy dòng tiền vẫn khá thận trọng trong bối cảnh thị trường quay lại trạng thái điều chỉnh.

Về đóng góp vào VN-Index, Bất động sản là ngành gây áp lực lớn nhất, lấy đi ròng khoảng 17,2 điểm, phần lớn từ VIC (-11,8 điểm) và VHM (-2,6 điểm).

Đáng chú ý, có tới 11 cổ phiếu Bất động sản tác động tiêu cực lên chỉ số, trong khi đóng góp ở chiều tăng không đáng kể, cho thấy áp lực giảm không chỉ tập trung ở hai cổ phiếu thuộc Vingroup.

Dịch vụ tài chính là nhóm gây áp lực lớn thứ hai với đóng góp ròng -3,8 điểm, chủ yếu từ SSI (-0,8 điểm), VIX (-0,7 điểm), VND (-0,5 điểm), TCX và VCI (cùng khoảng -0,4 điểm). Tài nguyên Cơ bản lấy đi thêm khoảng 2,4 điểm, gần như toàn bộ do HPG (-2,5 điểm). Hàng cá nhân & Gia dụng (-1,0 điểm), Điện, nước & xăng dầu khí đốt (-0,4 điểm), Dầu khí (-0,4 điểm) và Công nghệ Thông tin (-0,4 điểm) cũng tạo thêm áp lực lên chỉ số.

Ngân hàng có diễn biến phân hóa mạnh và phần nào hạn chế mức giảm của VN-Index. Ở chiều tăng, VPB (+3,7 điểm), TCB (+3,5 điểm), MSB (+1,7 điểm) và HDB (+0,7 điểm) là những trụ đỡ đáng kể.

Tuy nhiên, mức tăng này bị bù trừ bởi SSB (-4,9 điểm), LPB (-2,3 điểm), STB (-1,7 điểm), ACB (-1,4 điểm) và VCB (-1,0 điểm), khiến đóng góp ròng của toàn ngành vẫn âm khoảng 1,9 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.765,1 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối ngoại bán ròng 2.682,95 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của khối ngoại là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Hóa chất. Top mua ròng khớp lệnh của khối ngoại gồm các mã: MCH, BSR, MSN, DCM, MSR, GEE, VNM, VPL, DGW, IDC.

Ở chiều bán ròng khớp lệnh, khối ngoại tập trung ở nhóm Ngân hàng và Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của khối ngoại gồm các mã: VHM, VPB, TCB, АСВ, HPG, VCB, FPT, HDB, TCX.

Tự doanh mua ròng nhẹ 34,7 tỷ đồng, nhưng riêng giao dịch khớp lệnh lại bán ròng 264,9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng và Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong phiên ngày hôm nay gồm VPB, FPT, VCI, MWG, SHB, GVR, GAS, SAM, VIX, VIB.

Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm TCB, VIC, MCH, VHM, ACB, PNJ, VCB, MSB, MBB, BID.

Trong tuần 39/2026, dòng tiền tập trung ở Ngân hàng, trong khi hạ nhiệt đáng kể ở Dịch vụ tài chính, Bất động sản và Dầu khí. Thanh khoản suy giảm ở phần lớn các ngành, đi cùng diễn biến giá phân hóa khi 11/18 nhóm ngành giảm điểm.

Ngân hàng lấy lại vị trí dẫn đầu về phân bổ dòng tiền, với tỷ trọng giao dịch tăng mạnh từ 26,3% lên 30,0%, mức cao nhất trong 10 tuần gần đây. Tuy nhiên, giá trị giao dịch vẫn giảm 9,4% và giá giảm nhẹ 0,4%, cho thấy tỷ trọng tăng chủ yếu do thanh khoản của nhóm này giảm ít hơn mặt bằng chung.

Ngược lại, Dịch vụ tài chính giảm tỷ trọng từ 13,7% xuống 10,8%, giá trị giao dịch giảm 37,4% và giá giảm 3,1%.

Bất động sản cũng tiếp tục hạ nhiệt khi tỷ trọng giảm từ 19,7% xuống 17,7%, giá trị giao dịch giảm 28,5% và giá giảm 3,1%.

Ở các nhóm còn lại, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp là điểm sáng khi tỷ trọng tăng từ 5,7% lên 6,3%, dù GTGD giảm 12,9%, trong khi giá tăng 1,4%. Bán lẻ cũng cải thiện tỷ trọng từ 2,4% lên 3,4%, là một trong số ít ngành ghi nhận GTGD tăng (+10,5%) đi cùng giá tăng 2,5%. Hóa chất duy trì tỷ trọng quanh 3,2%, thanh khoản giảm 8,2% nhưng giá tăng 2,2%.

Đáng chú ý, Dầu khí hạ nhiệt rõ rệt sau tuần tăng mạnh trước đó, khi tỷ trọng giao dịch giảm từ 7,9% xuống 6,1%, giá trị giao dịch giảm 38,1% và giá giảm 2,2%.

Công nghệ Thông tin cũng giảm tỷ trọng từ 3,4% xuống 2,6%, đi cùng giá trị giao dịch giảm mạnh 40,5% và giá giảm 0,7%.

Nhìn chung, trong bối cảnh thanh khoản thị trường thu hẹp, dòng tiền tuần 39 có xu hướng co cụm hơn vào Ngân hàng, trong khi một số nhóm quy mô nhỏ như Bán lẻ, Hóa chất và Hàng & Dịch vụ Công nghiệp cho thấy sức mạnh giá tương đối tốt hơn thị trường.

Xét theo quy mô vốn hóa, dòng tiền trong tuần 39/2026 dịch chuyển từ nhóm vốn hóa lớn sang nhóm vốn hóa nhỏ, trong bối cảnh thanh khoản chung suy giảm mạnh. Tỷ trọng giao dịch của VN30 giảm từ 63,5% xuống 61,9%, VNMID gần như đi ngang ở 30,8%, trong khi VNSML tăng mạnh từ 4,1% lên 6,0%, mức cao nhất trong nhiều tuần gần đây.

Về thanh khoản, VN30 và VNMID đều suy giảm đáng kể sau khi tăng mạnh trong tuần trước. Giá trị giao dịch bình quân của VN30 giảm 23,4% WoW, tương ứng giảm 2.323,8 tỷ đồng/phiên; VNMID giảm 21,2%, tương ứng 1.021,3 tỷ đồng/phiên. Ngược lại, VNSML là nhóm duy nhất ghi nhận thanh khoản cải thiện, tăng 14,7%, tương ứng khoảng 94,9 tỷ đồng/phiên, qua đó kéo tỷ trọng giao dịch của nhóm tăng lên đáng kể.

Về diễn biến giá, áp lực điều chỉnh tập trung nhiều hơn ở nhóm vốn hóa lớn và vừa. VN30 giảm 1,31% và VNMID giảm 0,93%, trong khi VNSML tăng 0,60%, trái chiều với mức giảm 1,68% của VN-Index.

Diễn biến này cho thấy trong tuần 39, nhóm vốn hóa nhỏ có sức mạnh tương đối tốt hơn thị trường, khi đồng thời ghi nhận sự cải thiện về thanh khoản, tỷ trọng dòng tiền và giá; trong khi dòng tiền thu hẹp tại VN30 và VNMID.