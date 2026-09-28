Đồng USD vững gần đỉnh 2 tháng, đồng yên giảm trở lại dù Nhật Bản cảnh báo can thiệp

Từ đầu tháng tới nay, Dollar Index đã tăng hơn 1,7%, tiến tới hoàn tất tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 6...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Tỷ giá đồng USD tăng trong sáng nay (28/9), vững ở vùng gần cao nhất trong 2 tháng, khi thế bế tắc trong cuộc đối đầu quân sự Mỹ - Iran tiếp tục đẩy giá dầu thô tăng cao và nhà đầu tư có tâm lý thận trọng trước khi Mỹ công bố một loạt báo cáo kinh tế quan trọng trong tuần này.

Đồng yên Nhật Bản lại rơi vào thế phòng thủ sau phiên tăng mạnh vào hôm thứ Sáu nhờ cảnh báo can thiệp tỷ giá từ nhà chức trách Nhật Bản.

Chỉ số Dollar Index có thời điểm tăng hơn 0,1%, đạt mức 101,1 điểm. Tuần trước, chỉ số vượt 101,2 điểm, mức cao nhất kể từ cuối tháng 7.

Từ đầu tháng tới nay, Dollar Index đã tăng hơn 1,7%, tiến tới hoàn tất tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 6.

Đồng bạc xanh đang được hỗ trợ khi giá dầu tăng đẩy cao mối lo về lạm phát, theo đó củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay. Sáng nay, giá dầu Brent giao sau tại thị trường London - giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - tăng hơn 1%, vượt ngưỡng 106 USD/thùng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tuần vừa rồi từ chối đề xuất của Iran về giải quyết xung đột và mở cửa lại eo biển Hormuz.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng khoảng 70% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 và khả năng hơn 90% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Phản ánh kỳ vọng lãi suất tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì gần mức cao nhất 19 năm thiết lập vào tuần trước. Sáng nay, lợi suất của kỳ hạn này có lúc tăn gần 2 điểm cơ bản, đạt 5,198%.

“Đồng USD có thể tăng giá mạnh hơn nữa trong ngắn hạn nếu căng thẳng trên thị trường năng lượng tiếp diễn và rủi ro lạm phát tiếp tục gia tăng”, chiến lược gia Sim Moh Siong của ngân hàng OCBC nhận định với hãng tin Reuters. Tuy nhiên, ông Sim cho biết kịch bản chính của OCBC là từ nay đến cuối năm, đồng USD có một đợt tăng giá ở mức độ vừa phải.

Tuần này, thị trường tài chính toàn cầu có thể có những biến động đáng kể do một loạt số liệu kinh tế Mỹ quan trọng sẽ được công bố, trong đó có báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8 và báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9, theo dự kiến sẽ được công bố lần lượt vào ngày thứ Tư và thứ Sáu. Ngoài ra, còn có các báo cáo về việc làm khu vực tư nhân và hoạt động của lĩnh vực sản xuất.

Theo dự báo, các số liệu này sẽ tiếp tục củng cố khả năng Fed tăng lãi suất, do đó hỗ trợ tỷ giá đồng USD và có thể gây ra những pha bán tháo mới trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ.

Phát biểu hôm thứ Sáu, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, bà Beth Hammack, cho biết bà đang ngày càng lo ngại rằng việc lạm phát vượt mục tiêu 2% trong suốt hơn 5 năm qua sẽ khiến công chúng mất niềm tin vào khả năng lạm phát giảm trở lại mức mục tiêu.

Quan điểm này của bà Hammack đồng điệu với những phát biểu gần đây của các quan chức Fed khác, những người đều bày tỏ lo ngại về lạm phát cao và cho rằng Fed cần tiếp tục tăng lãi suất để chống lại rủi ro đó.

Đồng yên có lúc giảm giá 0,3% so với USD trong phiên sáng nay, còn 157,7 yên đổi 1 USD. Trước đó, yên đã tăng giá gần 1,1% trong phiên ngày thứ Sáu (25/9), chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tục từ đầu tuần.

Nhịp phục hồi này của đồng yên diễn ra sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình trạng mất giá của đồng yên trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trong tuần vừa rồi.

Cùng ngày thứ Sáu, bà Katayama và người đồng cấp Mỹ Scott Bessent có cuộc điện đàm, trong đó hai bên tái khẳng định việc yên Nhật bị định giá thấp hơn giá trị thực là vấn đề Mỹ và Nhật Bản cùng quan tâm và hai nước đều muốn tăng cường hợp tác để giải quyết vấn đề này.

Những tuyên bố này được coi là tín hiệu nhà chức trách sẵn sàng can thiệp nếu cần thiết để bảo vệ tỷ giá đồng yên.

Dù vậy, đồng yên vẫn giảm giá so với USD trong tuần vừa rồi, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp, do thị trường cho rằng động thái tăng lãi suất lên mức cao nhất 31 năm và tín hiệu chính sách mới nhất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trong cuộc họp ngày 17-18/9 là chưa đủ cứng rắn.