Tiền gửi dân cư tăng chậm, VND đã mất giá 0,24% so với USD

Theo ghi nhận của VnEconomy, trong tháng 7, lãi suất liên ngân hàng VND tiếp tục giảm mạnh so với tháng trước. Cụ thể: lãi suất qua đêm giảm 23 điểm cơ bản (bps) xuống 0,2%, kỳ hạn 1 tháng giảm 301bps, 3 tháng giảm 126bps, 6 tháng giảm 211bps.

Theo Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), trong tháng 7, lãi suất huy động 12 tháng trung bình đạt 7%, vẫn đang tăng 95 điểm cơ bản (bps) so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tiếp tục giảm 36 bps so với trung bình hồi tháng 4 đến tháng 6/2023 và giảm tới 143 bps so với cuối năm 2022.

Mặt bằng lãi suất huy động hiện tại cũng đã thấp hơn so với mặt bằng trước dịch Covid-19. Lãi suất huy động giảm đã khiến cho tăng trưởng tiền gửi cá nhân theo tháng liên tục chậm lại, và tới tháng 5 ghi nhận ở mức thấp nhất từ tháng 10/2022.

Nguồn: BVSC.

Trong khi đó, đối với tín dụng, chỉ trong 10 ngày cuối cùng của tháng 6, tăng trưởng tín dụng đã tăng thêm 1,6%, bằng 1/3 mức tăng trong nửa đầu năm nay. Giữa tháng 7, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra chỉ đạo yêu cầu giảm thêm lãi suất cho vay để hỗ trợ các doanh nghiệp, thúc đẩy các cam kết giảm 1,5-2% lãi suất cho vay. Với cam kết này cùng việc lãi suất huy động liên tục hạ nhiệt, giới phân tích kỳ vọng lãi suất cho vay sẽ tiếp tục giảm, qua đó thúc đẩy tăng trưởng tín dụng tăng tốc trong các tháng tới đây. Bên cạnh đó, lạm phát trong tầm kiểm soát cùng tỷ giá ổn định được kỳ vọng sẽ giúp Ngân hàng Nhà nước có dư địa để duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng và có thêm các chính sách hỗ trợ trong thời gian tới.

So với cuối năm 2022, tính tới ngày 31/7/2023, đồng VND giảm 0,24% so với đồng USD.

Nguồn: BVSC.

Theo Công ty Chứng khoán Yuanta, tỷ giá biến động trái chiều trong tháng 7/2023, trong khi tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 0,2% MoM thì tỷ giá ngân hàng thương mại tăng 0,4% MoM, tỷ giá trên thị trường tự do cũng tăng nhẹ 0.2% MoM. Điều này khá là ngược vì giá USD tiếp tục giảm trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) giảm 1,2% MoM. Ngoài ra, các yếu tố vĩ mô trong nước đều đang hỗ trợ tỷ giá theo chiều giảm như: 1) xuất siêu mạnh; 2) FDI tăng trưởng trở lại; 3) khách quốc tế hồi phục.

Do đó, giới phân tích nhận định tỷ giá tăng gần đây một phần do lãi suất huy động VND trong nước tiếp tục giảm trong khi Fed lại tiếp tục tăng lãi suất. Fed tăng lãi suất lần thứ 11 trong cuộc họp tháng 7 vừa qua và để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, trong khi nền kinh tế vẫn duy trì tăng trưởng tích cực hơn dự báo. Diễn biến này đã khiến cho chỉ số DXY có diễn biến tăng trở lại.

Điều này tạo ra một phần áp lực lên tỷ giá trong nước gần đây, tuy nhiên, VND mất giá với mức độ khá nhẹ và theo đó sẽ hỗ trợ kích thích xuất khẩu.

Với việc Fed đã có kế hoạch dừng việc tăng lại suất vào cuối năm nay và dự tính hạ lãi suất trong năm 2024, giới phân tích cho rằng đồng USD cũng không còn nhiều động lực tăng giá trong thời gian còn lại của năm.

Với áp lực từ bên ngoài, đặc biệt là từ đồng USD không còn lớn và cán cân thương mại thặng dư, các chuyên gia của BVSC duy trì dự báo VND sẽ có diễn biến ổn định trong năm 2023, dao động trong khoảng ±2% so với cuối năm 2022.

Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cũng cùng quan điểm khi dự báo tỷ giá VND/USD sẽ tăng khoảng 2% trong năm nay, lên quanh mức 24.100 VND/USD, với tỷ giá liên ngân hàng.

Với định hướng hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế, giảm lãi suất, KBSV cho rằng mức mất giá này sẽ không khiến Ngân hàng Nhà nước phải có hành động cụ thể để ổn định tỷ giá như tăng lãi suất, hay bán ra dự trữ ngoại hối.

Trong kịch bản tỷ giá mất giá quá 3% trong năm nay, tùy thuộc vào các biến số liên quan đến tăng trưởng, lạm phát, hay sức khỏe lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, nhóm nghiên cứu của KBSV sẽ đánh giá thêm những kỳ vọng về mặt chính sách của Ngân hàng Nhà nước.