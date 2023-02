Tiêu thụ điện giảm mạnh trong kỳ nghỉ Tết

Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, trong kỳ nghỉ Tết Quý Mão, công suất tiêu thụ điện cao nhất của toàn hệ thống điện Quốc gia bình quân ngày chỉ ở mức khoảng 24.300 MW, sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày ở mức khoảng 440,6 triệu kWh/ngày.

Số liệu thống kê cho thấy mức tiêu thụ điện trên cả nước trong dịp Tết Quý Mão 2023 giảm 30,3% so với ngày thường của tuần trước Tết. Đồng thời, mức tiêu thụ điện bình quân ngày trong dịp Tết Quỹ Mão 2023 cũng thấp hơn cùng kỳ dịp Tết Nhâm Dần 2022 khoảng 9,2%.

Như đã dự báo trước đó, nhu cầu tiêu thụ điện toàn quốc vào dịp Tết nguyên đán đã giảm thấp đáng kể so với ngày thường. Theo số liệu thống kê thực tế, trong kỳ nghỉ Tết Quý Mão công suất tiêu thụ điện toàn quốc vào giờ thấp điểm trưa đã giảm ở mức còn khoảng 15.500 MW, giờ thấp điểm đêm chỉ còn khoảng 13.600 MW, tương ứng mức khoảng 60% so với ngày bình thường.

Trong khi đó, tổng công suất lắp đặt nguồn điện năng lượng tái tạo trên toàn quốc vào khoảng 21.000 MW (bao gồm gần 16.200 MW điện mặt trời và gần 4.000 MW điện gió), chiếm tỷ lệ 27% tổng công suất đặt toàn hệ thống điện là khoảng 77.800 MW.

Như vậy, chỉ riêng về nguồn năng lượng tái tạo đã có công suất lắp đặt cao hơn nhiều so với công suất tiêu thụ điện toàn hệ thống trong các giờ thấp điểm của ngày Tết. Với mức tiêu thụ điện giảm thấp trong dịp nghỉ Tết, nhiều loại hình nguồn điện buộc phải giảm phát phù hợp với nhu cầu phụ tải để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện Quốc gia.

Do đã chủ động, kịp thời thông tin rộng rãi, cảnh báo về vấn đề an ninh - an toàn trong vận hành hệ thống điện trước và trong dịp Tết, đồng thời nhờ sự tích cực phối hợp của các đơn vị vận hành nguồn và lưới điện, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cho biết trong những ngày Tết Quý Mão 2023 vừa qua, các Chủ đầu tư nguồn phát điện (trong đó bao gồm cả điện mặt trời mái nhà) về cơ bản đã thực hiện đúng theo các mệnh lệnh điều độ, từ đó đã góp phần đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia, không gây sự cố và ảnh hưởng cung cấp điện.

Đảm bảo cung cấp điện trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023.

Nhờ sự tích cực chủ động chuẩn bị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên về phương án chi tiết đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tổ chức ứng trực tăng cường, sẵn sàng nhân lực và phương tiện, vật tư thiết bị xử lý sự cố, phòng chống cháy nổ, nên trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023, các nhà máy điện cùng toàn bộ hệ thống lưới điện truyền tải và phân phối đã vận hành cơ bản an toàn, ổn định.

Do đặc điểm phụ tải thấp trong thời gian diễn ra kỳ nghỉ Tết, điện áp các hệ thống điện miền và hệ thống 500 kV tăng cao nên Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và các Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền đã điều phối việc tách một số đường dây cao áp và siêu cao áp ra khỏi vận hành để đảm bảo điện áp toàn hệ thống nằm trong giới hạn cho phép, đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn.

Một số ít sự cố xảy ra trên lưới điện phân phối do người dân vi phạm hành lang an toàn lưới điện (như thả diều, bóng bay, bắn dây kim tuyến...) lên đường dây được các lực lượng ứng trực xử lý kịp thời, khôi phục cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất.

Trong dịp nghỉ Tết vừa qua cũng được ghi nhận không xảy ra tai nạn lao động về điện, không có hiện tượng cháy nổ điện. Ngoài ra, các đơn vị trong toàn EVN đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng hướng dẫn của các cơ quan chức năng.