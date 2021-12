Tiêu thụ điện tăng trở lại khi nền kinh tế phục hồi trong trạng thái bình thường mới

Trong thông tin phát đi chiều 8/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết tháng 11 vừa qua, tình hình tiêu thụ điện có dấu hiệu tăng trưởng trở lại so với các tháng trước sau khi kinh tế xã hội từng bước hồi phục trong trạng thái bình thường mới.

Sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống tháng 11/2021 đạt 20,71 tỷ kWh (tương đương khoảng 690,3 triệu kWh/ngày), tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 11 tháng đạt 233,67 tỷ kWh, tăng 3,6% so với cùng kỳ.

Trong đó điện sản xuất của EVN và các Tổng Công ty Phát điện (kể cả các công ty cổ phần) đạt 113,48 tỷ kWh, chiếm 48,56% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống.

Về mức độ và tỷ lệ huy động một số loại hình nguồn điện chính trong hệ thống điện quốc gia trong 11 tháng năm 2021, thủy điện đạt 72,04 tỷ kWh, chiếm 30,8% trong tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống.

Sản lượng điện truyền tải tháng 11/2021 đạt 15,92 tỷ kWh. Lũy kế 11 tháng năm 2021, sản lượng điện truyền tải đạt 184,01 tỷ kWh, giảm 1,7% so cùng kỳ năm trước.

Nhiệt điện than đạt 108,32 tỷ kWh, chiếm 46,4%; Tua bin khí đạt 24,36 tỷ kWh, chiếm 10,4%; Năng lượng tái tạo đạt 26,88 tỷ kWh, chiếm 11,5% (trong đó điện mặt trời đạt 24,46 tỷ kWh, điện gió đạt 2,27 tỷ kWh); Nhiệt điện dầu huy động không đáng kể, đạt 02 triệu kWh; Điện nhập khẩu đạt 1,34 tỷ kWh, chiếm 0,6% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống.

Trong 11 tháng qua, EVN và các đơn vị đã khởi công 119 công trình lưới điện; hoàn thành đóng điện 110 công trình lưới điện 110-500 kV (gồm: 9 công trình 500 kV, 20 công trình 220 kV và 81 công trình 110 kV).

Theo dự kiến, trong tháng 12/2021, sản lượng tiêu thụ điện bình quân toàn hệ thống sẽ ở mức 700,5 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 37.071 MW.

Vì vậy, mục tiêu vận hành hệ thống điện tiếp tục khai thác thủy điện đảm bảo an toàn trong vận hành, an toàn chống lũ cho hạ du và đảm bảo cấp nước hạ du, mục tiêu tích nước vào cuối năm. Đồng thời, huy động cao các nhà máy nhiệt điện than miền Bắc trong để đảm bảo mục tiêu tích nước các hồ thủy điện miền Bắc. Huy động tua bin khí theo nhu cầu hệ thống, đảm bảo duy trì ổn định hệ thống, các ràng buộc chống quá tải lưới điện và chất lượng điện áp.

Về công tác đầu tư xây dựng, khắc phục khó khăn trong thi công do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo tiến độ các công trình nguồn điện và các công trình lưới điện cấp bách, giải tỏa công suất năng lượng tái tạo. Tiếp tục triển khai thủ tục thu xếp vốn vay cho các dự án nguồn điện và lưới điện.

Ngoài ra, EVN tiếp tục chỉ đạo các Tổng Công ty/Công ty Điện lực chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, tăng cường ứng trực 24/24h; chủ động ứng phó với thiên tai mùa mưa bão, đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, các công trình điện và đảm bảo an toàn hồ đập, các nhà máy thuỷ điện, vùng hạ du hồ chứa…