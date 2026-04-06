Tìm kiếm và phát triển giải pháp công nghệ giải quyết thách thức môi trường cấp bách

Đây là lần đầu tiên một cuộc thi hackathon về môi trường quy mô toàn châu Á, dành riêng cho sinh viên, học viên cao học được tổ chức tại Việt Nam. Các ý tưởng tập trung vào các thách thức về năng lượng tái tạo và giao thông phát thải thấp; chất lượng không khí đô thị và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu;...

Ngày 6/4/2026, Quỹ Vì tương lai xanh, Trường Đại học VinUni và CLB Tài năng Công nghệ trẻ Vingroup – VinTechTalent phát động Cuộc thi hackathon phát triển giải pháp công nghệ vì tương lai bền vững - Asian Hackathon for Green Future. Cuộc thi dành cho sinh viên, học viên cao học tại các trường đại học trên toàn châu Á, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 24.000 USD (khoảng 632 triệu đồng).

Cuộc thi hướng tới mục đích tìm kiếm và phát triển giải pháp công nghệ giúp giải quyết những thách thức môi trường cấp bách, đồng thời thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và hợp tác liên ngành trong thế hệ trẻ.

Theo chia sẻ từ Ban tổ chức, Asian Hackathon for Green Future khuyến khích các ý tưởng liên ngành, kết hợp nhiều lĩnh vực: công nghệ, môi trường, kinh tế và khoa học xã hội, tạo ra các giải pháp vừa đổi mới, vừa khả thi và có giá trị xã hội.

Các ý tưởng tập trung vào 3 nhóm thách thức: năng lượng tái tạo và giao thông phát thải thấp; chất lượng không khí đô thị và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu; tài nguyên nước và nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Asian Hackathon for Green Future được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo gắn với phát triển bền vững, đồng thời góp phần hình thành một thế hệ tài năng trẻ có khả năng hợp tác xuyên biên giới, cùng kiến tạo các giải pháp mang lại tác động tích cực và lâu dài cho khu vực.

Theo TS. Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, “những ý tưởng có thể làm thay đổi tương lai không phải lúc nào cũng bắt đầu từ những phòng thí nghiệm lớn hay các tổ chức đã thành danh, mà nhiều khi xuất phát từ chính sự nhạy bén, tinh thần dấn thân và khát vọng tạo ra khác biệt của thế hệ trẻ”.

“Thông qua Asian Hackathon for Green Future, chúng tôi mong muốn các ý tưởng sáng tạo sẽ được ươm mầm, phát triển thành những giải pháp công nghệ mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng.” bà Hà nhấn mạnh.