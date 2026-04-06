Trang chủ Kinh tế xanh

Tìm kiếm và phát triển giải pháp công nghệ giải quyết thách thức môi trường cấp bách

Nhĩ Anh

06/04/2026, 15:45

Đây là lần đầu tiên một cuộc thi hackathon về môi trường quy mô toàn châu Á, dành riêng cho sinh viên, học viên cao học được tổ chức tại Việt Nam. Các ý tưởng tập trung vào các thách thức về năng lượng tái tạo và giao thông phát thải thấp; chất lượng không khí đô thị và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu;...

Lần đầu tiên một cuộc thi hackathon về môi trường quy mô toàn châu Á, dành riêng cho sinh viên, học viên cao học được tổ chức tại Việt Nam
Lần đầu tiên một cuộc thi hackathon về môi trường quy mô toàn châu Á, dành riêng cho sinh viên, học viên cao học được tổ chức tại Việt Nam

Ngày 6/4/2026, Quỹ Vì tương lai xanh, Trường Đại học VinUni và CLB Tài năng Công nghệ trẻ Vingroup – VinTechTalent phát động Cuộc thi hackathon phát triển giải pháp công nghệ vì tương lai bền vững - Asian Hackathon for Green Future. Cuộc thi dành cho sinh viên, học viên cao học tại các trường đại học trên toàn châu Á, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 24.000 USD (khoảng 632 triệu đồng).

Cuộc thi hướng tới mục đích tìm kiếm và phát triển giải pháp công nghệ giúp giải quyết những thách thức môi trường cấp bách, đồng thời thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và hợp tác liên ngành trong thế hệ trẻ.

Theo chia sẻ từ Ban tổ chức, Asian Hackathon for Green Future khuyến khích các ý tưởng liên ngành, kết hợp nhiều lĩnh vực: công nghệ, môi trường, kinh tế và khoa học xã hội, tạo ra các giải pháp vừa đổi mới, vừa khả thi và có giá trị xã hội.

Các ý tưởng tập trung vào 3 nhóm thách thức: năng lượng tái tạo và giao thông phát thải thấp; chất lượng không khí đô thị và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu; tài nguyên nước và nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Asian Hackathon for Green Future được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo gắn với phát triển bền vững, đồng thời góp phần hình thành một thế hệ tài năng trẻ có khả năng hợp tác xuyên biên giới, cùng kiến tạo các giải pháp mang lại tác động tích cực và lâu dài cho khu vực.

Theo TS. Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, “những ý tưởng có thể làm thay đổi tương lai không phải lúc nào cũng bắt đầu từ những phòng thí nghiệm lớn hay các tổ chức đã thành danh, mà nhiều khi xuất phát từ chính sự nhạy bén, tinh thần dấn thân và khát vọng tạo ra khác biệt của thế hệ trẻ”.

“Thông qua Asian Hackathon for Green Future, chúng tôi mong muốn các ý tưởng sáng tạo sẽ được ươm mầm, phát triển thành những giải pháp công nghệ mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng.” bà Hà nhấn mạnh.

Ban tổ chức cho biết tổng giá trị giải thưởng cuộc thi là 24.000 USD, gồm: 1 giải Nhất trị giá 8.000 USD, 1 giải Nhì trị giá 5.000 USD, 2 giải Ba trị giá 3.000 USD/giải và 5 giải Khuyến khích trị giá 1.000 USD/giải. Các đội tham gia còn có cơ hội kết nối và học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu trong khu vực, giúp mở rộng mạng lưới và tăng khả năng tiếp cận hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Các thí sinh tham gia sẽ trải qua 3 vòng chính: Vòng Sơ loại (6/4-17/5/2026), vòng Đào tạo trực tuyến (2-28/6/2026) và vòng Chung kết- Hackathon dự kiến diễn ra tại Trường Đại học VinUni từ ngày 2-5/7/2026). 

Tìm kiếm giải pháp công nghệ, tài chính bền vững, cấp bách cho nguồn nước Đồng bằng sông Cửu Long

13:10, 30/08/2024

Tìm kiếm giải pháp công nghệ, tài chính bền vững, cấp bách cho nguồn nước Đồng bằng sông Cửu Long

Giáo dục là bệ phóng cho tương lai xanh

14:18, 18/10/2025

Giáo dục là bệ phóng cho tương lai xanh

Mở cơ hội để cộng đồng trẻ tiếp cận khái niệm tài chính xanh, kiến tạo tương lai xanh

06:53, 21/11/2025

Mở cơ hội để cộng đồng trẻ tiếp cận khái niệm tài chính xanh, kiến tạo tương lai xanh

Đọc thêm

Đề xuất giảm thời gian đình chỉ hoạt động nguồn thải, cơ sở vi phạm môi trường

Đề xuất giảm thời gian đình chỉ hoạt động nguồn thải, cơ sở vi phạm môi trường

Một số hành vi vi phạm bảo vệ môi trường được đề xuất điều chỉnh theo hướng tăng mức xử phạt để bảo đảm tính răn đe; đồng thời giảm thời gian áp dụng đình chỉ hoạt động cơ sở, của nguồn phát sinh chất thải hoặc hoạt động xả thải gây ô nhiễm môi trường của cơ sở…

Chuyển dịch xe điện ở châu Á: “Cơn đau trưởng thành” của Trung Quốc và bài học

Chuyển dịch xe điện ở châu Á: “Cơn đau trưởng thành” của Trung Quốc và bài học

Khi thị trường xe điện lớn nhất thế giới bước sang giai đoạn trưởng thành, những vấn đề như suy giảm pin, chi phí bảo trì, hạ tầng sạc và hỗ trợ phần mềm đang dần lộ rõ…

Hình thành hệ sinh thái cà phê xanh lam ở Việt Nam

Hình thành hệ sinh thái cà phê xanh lam ở Việt Nam

Hệ sinh thái cà phê xanh lam ở Việt Nam đang hình thành trên nền tảng chuyển dịch từ sản xuất tuyến tính sang mô hình tái sinh và tuần hoàn giá trị.

Bí quyết để doanh nghiệp tuân thủ kiểm kê khí nhà kính

Bí quyết để doanh nghiệp tuân thủ kiểm kê khí nhà kính

Để chuẩn bị và tuân thủ các quy định về kiểm kê khí nhà kính, một trong những yếu tố quan trọng nhất là doanh nghiệp cần phải hiểu rõ danh mục phát thải của mình, phạm vi các nguồn thải, xác định nguồn phát thải lớn và nguồn có khả năng giảm phát thải...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026 phát hành ngày 06/04/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

VnEconomy