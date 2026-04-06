Tìm kiếm và phát triển giải pháp công nghệ giải quyết thách thức môi trường cấp bách

Ngày 6/4/2026, Quỹ Vì tương lai xanh, Trường Đại học VinUni
và CLB Tài năng Công nghệ trẻ Vingroup – VinTechTalent phát động Cuộc thi
hackathon phát triển giải pháp công nghệ vì tương lai bền vững - Asian
Hackathon for Green Future. Cuộc thi dành cho sinh viên, học viên cao học
tại các trường đại học trên toàn châu Á, với tổng giá trị giải thưởng lên tới
24.000 USD (khoảng 632 triệu đồng).
Cuộc thi hướng tới mục đích tìm kiếm và phát triển giải pháp
công nghệ giúp giải quyết những thách thức môi trường cấp bách, đồng thời thúc
đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và hợp tác liên ngành trong thế hệ trẻ.
Theo chia sẻ từ Ban tổ chức, Asian Hackathon for Green
Future khuyến khích các ý tưởng liên ngành, kết hợp nhiều lĩnh vực: công nghệ,
môi trường, kinh tế và khoa học xã hội, tạo ra các giải pháp vừa đổi mới, vừa
khả thi và có giá trị xã hội.
Các ý tưởng tập trung vào 3 nhóm thách thức: năng lượng tái
tạo và giao thông phát thải thấp; chất lượng không khí đô thị và khả năng chống
chịu với biến đổi khí hậu; tài nguyên nước và nông nghiệp thích ứng với biến đổi
khí hậu.
Asian Hackathon for Green Future được kỳ vọng sẽ thúc đẩy
tinh thần đổi mới sáng tạo gắn với phát triển bền vững, đồng thời góp phần hình
thành một thế hệ tài năng trẻ có khả năng hợp tác xuyên biên giới, cùng kiến tạo
các giải pháp mang lại tác động tích cực và lâu dài cho khu vực.
Theo TS. Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai
xanh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, “những ý tưởng có thể làm thay đổi tương lai
không phải lúc nào cũng bắt đầu từ những phòng thí nghiệm lớn hay các tổ chức
đã thành danh, mà nhiều khi xuất phát từ chính sự nhạy bén, tinh thần dấn thân
và khát vọng tạo ra khác biệt của thế hệ trẻ”.
“Thông qua Asian Hackathon for Green Future, chúng tôi mong
muốn các ý tưởng sáng tạo sẽ được ươm mầm, phát triển thành những giải pháp
công nghệ mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng.” bà Hà nhấn mạnh.
Ban tổ chức cho biết tổng giá trị giải thưởng cuộc thi là 24.000 USD, gồm: 1 giải Nhất trị giá 8.000 USD, 1 giải Nhì trị giá 5.000 USD, 2 giải Ba trị giá 3.000 USD/giải và 5 giải Khuyến khích trị giá 1.000 USD/giải. Các đội tham gia còn có cơ hội kết nối và học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu trong khu vực, giúp mở rộng mạng lưới và tăng khả năng tiếp cận hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Các thí sinh tham gia sẽ trải qua 3 vòng chính: Vòng Sơ loại (6/4-17/5/2026), vòng Đào tạo trực tuyến (2-28/6/2026) và vòng Chung kết- Hackathon dự kiến diễn ra tại Trường Đại học VinUni từ ngày 2-5/7/2026).