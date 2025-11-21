Mở cơ hội để cộng đồng trẻ tiếp cận khái niệm tài chính xanh, kiến tạo tương lai xanh

Các khái niệm tài chính khí hậu, tài chính sáng tạo, mô hình kinh tế xanh đang định hình quỹ đạo phát triển mới cho thế giới. Hiểu được logic vận hành của dòng vốn xanh, thanh niên tìm thấy chìa khóa giải mã tác động của tài chính đối với giảm phát thải, phát triển xanh...

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường đồng hành cùng với Gen Zero và Dragon Capital tổ chức tọa đàm "Tài chính khí hậu sáng tạo: ESG và Thị trường carbon."

Tọa đàm mở ra cơ hội để cộng đồng trẻ tiếp cận các khái niệm tài chính xanh trong bối cảnh kỷ nguyên xanh. Theo các chuyên gia, những mô hình công nghệ hiện diện trong hệ sinh thái tài chính xanh giúp thanh niên nhận ra vai trò của khoa học trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp. Khi hiểu về dòng vốn xanh, thanh niên nhìn thấy con đường tham gia kiến tạo “tương lai xanh của hành tinh, tương lai xanh của chúng ta”.

THAM GIA KIẾN TẠO TƯƠNG LAI XANH, CHUYỂN SANG MÔ HÌNH KINH TẾ XANH, CARBON THẤP

Chia sẻ tại tọa đàm, Nhà sáng lập Gen Zero Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhấn mạnh đến vai trò của Gen Zero như là tiếng nói khát vọng của thanh niên hướng đến lý tưởng phát triển bền vững. Gen Zero mong muốn “Tương lai xanh của chúng ta” trở thành chủ đề định hướng Chương trình Nghị sự 2045, đánh dấu mốc kỷ niệm 100 năm thành lập Liên hợp quốc.

Gen Zero nhấn mạnh vai trò thanh niên trong chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế carbon thấp. Thanh niên tiếp cận công nghệ nhanh, thích ứng linh hoạt trước thay đổi, phát triển tư duy sáng tạo mạnh mẽ, thể hiện ý chí vượt qua giới hạn. Tài chính khí hậu sáng tạo mở đường để thanh niên bước vào không gian phát minh công cụ tài chính xanh.

Các cấu trúc trái phiếu xanh, tín dụng xanh, đầu tư ESG, tín chỉ carbon, tài chính hỗn hợp trở thành công cụ tạo chuyển động mới cho thị trường. Thanh niên có thể theo đuổi nghề nghiệp tài chính đồng thời tạo ra giá trị khí hậu, giảm phát thải, tái sinh hệ sinh thái. Lựa chọn tài chính có trách nhiệm hình thành mô hình kinh tế xanh trong kỷ nguyên xanh.

Gen Zero cũng đặt niềm tin vào tri thức của thanh niên trong việc am hiểu rủi ro khí hậu, chu trình carbon, nền tảng công nghệ xanh, cơ chế vận hành thị trường carbon quốc tế. Những hiểu biết đó mang lại cho thanh niên khả năng tham gia dòng vốn xanh toàn cầu.

Thanh niên có thể đánh giá mô hình kinh doanh xanh, định giá tài sản xanh, phân tích dự án tái tạo, hoạch định chiến lược cho các chương trình phát triển carbon thấp. Khi thị trường tài chính xanh mở rộng quy mô, thanh niên trở thành lực lượng sẵn sàng bước vào trung tâm của những thay đổi lớn, dẫn dắt hành tinh đến tương lai xanh bền vững.

Thanh niên tham gia thiết kế các quỹ đầu tư hướng đến net-zero đặt thêm nền móng cho phát triển xanh. Thanh niên hỗ trợ nông nghiệp carbon thấp, đánh giá dự án năng lượng tái tạo, thúc đẩy minh bạch khí thải thông qua nền tảng số. Thanh niên cũng có thể trở thành nhà đầu tư tác động xanh, nhà phân tích tài chính xanh, nhà tư vấn chính sách khí hậu, nhà sáng tạo công nghệ, lãnh đạo doanh nghiệp hướng đến net-zero.

CƠ CHẾ ESG, THỊ TRƯỜNG CARBON, XANH HÓA NGÀNH TÀI CHÍNH TẠO TÁC ĐỘNG KÉP

Theo các chuyên gia, cơ chế tài chính khí hậu sáng tạo, đầu tư ESG, thị trường carbon là phương tiện huy động vốn tư nhân, yếu tố quan trọng để lấp đầy khoảng cách tài chính khí hậu toàn cầu. Công cụ tài chính khí hậu sáng tạo tích hợp yêu cầu bảo vệ môi trường vào quyết định đầu tư, chuyển hướng dòng vốn từ các tài sản có cường độ carbon cao sang các lựa chọn bền vững, thúc đẩy thay đổi hành vi doanh nghiệp thông qua áp lực thị trường.

Trái phiếu xanh, khoản vay xanh, trái phiếu liên kết bền vững và quỹ đầu tư xanh xuất hiện thông qua kết quả trực tiếp của cơ chế ESG, cung cấp các công cụ tài chính để tài trợ dự án giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Việc tích hợp ESG vào đầu tư tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư mong muốn danh mục đầu tư phù hợp với các giá trị bền vững, đồng thời nâng cao khả năng phục hồi trước rủi ro khí hậu, cải thiện hiệu suất hoạt động. ESG thúc đẩy giảm carbon bằng cách khuyến khích đổi mới công nghệ xanh, nâng cao hiệu quả vận hành, tập trung vào tính bền vững lâu dài.

Trong khi đó, thị trường carbon tạo động lực kinh tế để giảm phát thải thông qua định giá carbon, cho phép phát hành và giao dịch tín chỉ carbon. Thị trường carbon huy động vốn tư nhân, chuyển hướng đầu tư vào các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ khí hậu như nông nghiệp bền vững, dự án phục hồi rừng, đồng thời nâng cao hiệu suất ESG của doanh nghiệp.

Các chuyên gia nhấn mạnh mối liên hệ giữa ESG và thị trường carbon tạo sức mạnh tổng hợp. Nhu cầu của nhà đầu tư và người tiêu dùng về hiệu suất ESG thúc đẩy doanh nghiệp tăng cường giảm phát thải, sử dụng tín chỉ carbon để chứng minh cam kết giảm tác động môi trường. Tín chỉ carbon và các báo cáo liên quan hỗ trợ minh bạch, xác minh bên thứ ba, quản trị rõ ràng và tiêu chuẩn đáng tin cậy là điều kiện để duy trì uy tín và tránh các hiện tượng “tẩy xanh”.

Quá trình xanh hóa ngành tài chính tích hợp các rủi ro, cơ hội về khí hậu và môi trường vào toàn hệ thống tài chính, hỗ trợ chuyển đổi nền kinh tế bền vững, carbon thấp, net-zero. Các công cụ trái phiếu xanh, khoản vay xanh, tín dụng xanh, đầu tư ESG và thị trường carbon cung cấp cơ chế chuyển vốn tư nhân sang các dự án thân thiện môi trường, đồng thời thay đổi cách thức hoạt động của hệ thống tài chính xanh.

Tài chính xanh định hướng nguồn lực vào dự án thân thiện môi trường như năng lượng tái tạo, nhà ở tiết kiệm năng lượng. Theo các chuyên gia, xanh hóa hệ thống tài chính cần cách tiếp cận hệ thống, thay đổi cách thức hoạt động của ngân hàng trung ương, cơ quan giám sát, giúp quyết định đầu tư lồng ghép các yếu tố môi trường. Quản lý rủi ro và huy động vốn là trọng tâm để tài chính xanh hỗ trợ chuyển đổi carbon thấp.

Cơ chế ESG, thị trường carbon và xanh hóa ngành tài chính tạo ra tác động kép, huy động vốn tư nhân, tăng cường đổi mới xanh, hỗ trợ doanh nghiệp giảm phát thải, đạt cam kết net-zero và thúc đẩy phát triển bền vững toàn cầu. Minh bạch, công bố, tiêu chuẩn và quản trị rõ ràng là nền tảng để quá trình này hiệu quả và đáng tin cậy, tạo ra hiệu ứng xanh, kinh tế và môi trường cùng phát triển.

Gen Zero tin tưởng thanh niên với tri thức về tài chính khí hậu sáng tạo, công nghệ xanh, thị trường carbon có thể định hình tương lai, tham gia dòng vốn xanh toàn cầu, đánh giá mô hình kinh doanh, định giá tài sản mới, tạo ra cơ hội kinh tế song song với giá trị khí hậu, góp phần kiến tạo kinh tế carbon thấp, xây dựng xã hội bền vững và thịnh vượng.