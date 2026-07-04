TKV cung cấp hơn 22 triệu tấn than cho sản xuất điện trong 6 tháng đầu năm

Tháng 6/2026, TKV khai thác 3,3 triệu tấn than nguyên khai, nâng sản lượng 6 tháng lên 19,6 triệu tấn. Tuy nhiên, sang tháng 7, Tập đoàn chủ động giảm sản lượng khai thác và tiêu thụ do nhu cầu than cho điện thấp hơn khi bước vào mùa mưa...

Nguồn than cho nhiệt điện được đảm bảo đầy đủ và liên tục. Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), sản lượng than nguyên khai trong tháng 6/2026 đạt 3,3 triệu tấn, bằng 104,5% kế hoạch tháng. Tính lũy kế 6 tháng đầu năm, sản lượng than nguyên khai ước đạt 19,6 triệu tấn, than sạch đạt 19,7 triệu tấn.

Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tháng 6 đạt 17.118 tỷ đồng, nâng lũy kế 6 tháng lên 94.146 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước trong tháng đạt 2.099 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng ước đạt 14.368 tỷ đồng. Tiền lương bình quân người lao động đạt 19,7 triệu đồng/người/tháng.

THAN, ĐIỆN GIỮ VAI TRÒ ĐẦU TÀU TRONG CƠ CẤU TIÊU THỤ

Về tiêu thụ than, tháng 6 ước đạt 5,06 triệu tấn, lũy kế 6 tháng đạt 27,38 triệu tấn. Trong đó, than cung cấp cho sản xuất điện tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, với sản lượng giao điện tháng 6 ước đạt 4,25 triệu tấn, tương đương 84% tổng tiêu thụ trong tháng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, than giao điện đạt 22,77 triệu tấn.

Con số này cho thấy nhu cầu than cho phát điện ở mức cao trong suốt nửa đầu năm, gắn liền với các đợt nắng nóng cực đoan kéo dài tại miền Bắc khiến công suất phụ tải hệ thống điện liên tiếp lập kỷ lục mới vào tháng 5 và tháng 6. Việc hệ thống điện quốc gia vận hành ổn định mà không cắt điện luân phiên trong suốt các đợt cao điểm một phần đến từ việc nguồn than cho nhiệt điện được đảm bảo đầy đủ và liên tục.

Đối với lĩnh vực khoáng sản, duy trì ổn định trong tháng 6, với hầu hết các sản phẩm đạt và vượt kế hoạch. Điểm nổi bật là Alumina tiêu thụ tháng 6 đạt 145,3 nghìn tấn, bằng 126,3% kế hoạch tháng, lũy kế 6 tháng đạt 645,4 nghìn tấn; trong khi sản xuất đạt 122,5 nghìn tấn, lũy kế 6 tháng đạt 705,7 nghìn tấn.

Các sản phẩm khoáng sản khác trong tháng: tinh quặng đồng sản xuất đạt 9,9 nghìn tấn, lũy kế 6 tháng đạt 57,4 nghìn tấn; đồng tấm sản xuất đạt 1,8 nghìn tấn, tiêu thụ đạt 1,7 nghìn tấn; kẽm thỏi đạt 630 tấn, lũy kế 6 tháng đạt 4,67 nghìn tấn; phôi thép đạt 12,6 nghìn tấn sản xuất và 16,7 nghìn tấn tiêu thụ, lũy kế 6 tháng tiêu thụ đạt 81,2 nghìn tấn.

Sản xuất điện trong tháng đạt 1.023 triệu kWh, lũy kế 6 tháng ước đạt 5.782 triệu kWh. Thuốc nổ sản xuất đạt 6.100 tấn, cung ứng 9.100 tấn; lũy kế 6 tháng cung ứng đạt 50.024 tấn. Amon nitrat sản xuất đạt 14.000 tấn, tiêu thụ 16.500 tấn trong tháng.

THÁNG 7: NHU CẦU THAN ĐIỆN DỰ BÁO GIẢM KHI THỦY ĐIỆN TĂNG CÔNG SUẤT

Bước sang tháng 7, TKV xác định hai áp lực chính. Về bối cảnh quốc tế, xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu và đẩy giá nhiên liệu, vật tư đầu vào tăng cao, làm tăng chi phí sản xuất. Về thời tiết trong nước, mưa lớn và giông lốc dự báo xảy ra thường xuyên hơn điều đó một mặt gây khó khăn cho hoạt động khai thác than, mặt khác khiến nhu cầu than cho phát điện giảm do hệ thống điện ưu tiên tăng công suất thủy điện khi lượng nước về hồ tăng lên.

Do đó, kế hoạch sản xuất và tiêu thụ than tháng 7 được điều chỉnh giảm đáng kể so với tháng 6: than nguyên khai kế hoạch 2,7 triệu tấn (giảm 0,6 triệu tấn), than sạch 3,2 triệu tấn, tổng tiêu thụ than kế hoạch 4,65 triệu tấn, trong đó than cho sản xuất điện kế hoạch 3,8 triệu tấn, thấp hơn 450.000 tấn so với thực hiện tháng 6. Doanh thu hợp nhất tháng 7 dự kiến đạt 15.281 tỷ đồng, giảm khoảng 1.837 tỷ đồng so với tháng 6.

Các chỉ tiêu khoáng sản tháng 7 cũng được Tập đoàn điều chỉnh linh hoạt theo thực tế thị trường: Alumina sản xuất kế hoạch 106 nghìn tấn, tiêu thụ 115,1 nghìn tấn; tinh quặng đồng sản xuất 10,7 nghìn tấn, tiêu thụ 2,8 nghìn tấn; đồng tấm sản xuất 2,1 nghìn tấn, tiêu thụ 2,4 nghìn tấn.

Sản xuất điện kế hoạch 813 triệu kWh, thấp hơn đáng kể so với 1.023 triệu kWh thực hiện tháng 6 do thủy điện tăng công suất, các nguồn nhiệt điện, trong đó có các nhà máy của TKV được điều chỉnh giảm tải tương ứng. Thuốc nổ sản xuất 5,6 nghìn tấn, cung ứng 8,0 nghìn tấn; Amon nitrat sản xuất 18 nghìn tấn, tiêu thụ 15 nghìn tấn.

Điều chỉnh kế hoạch sản xuất giữa tháng 6 và tháng 7 của TKV đã phản ánh một đặc trưng của ngành than Việt Nam, đó là nhu cầu than cho phát điện chiếm tỷ trọng áp đảo trong cơ cấu tiêu thụ biến động mạnh theo mùa và theo cơ cấu huy động nguồn điện của hệ thống, vốn phụ thuộc lớn vào lượng nước về các hồ thủy điện.

Điều đó có nghĩa là kết quả sản xuất kinh doanh của TKV trong nửa cuối năm sẽ phụ thuộc đáng kể vào diễn biến thời tiết và lịch điều độ hệ thống điện quốc gia trong mùa mưa 2026.