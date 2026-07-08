Tổ chức bộ máy các Hội đảm bảo tinh gọn, đúng tôn chỉ, mục đích

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương mở rộng, bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhấn mạnh nhiệm vụ tinh gọn tổ chức bộ máy và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV trong 6 tháng cuối năm.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mặt trận.

Chiều 7/7, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị mở rộng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi thị Minh Hoài yêu cầu 6 tháng cuối năm và thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực thi nhiệm vụ đã được chỉ ra trong báo cáo.

Cùng với đó, tiếp tục phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trên các lĩnh vực công tác, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Bà Bùi Thị Minh Hòa cũng chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Chương trình hành động của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược, trụ cột của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Lãnh đạo triển khai khẩn trương, kịp thời các kết luận của Trung ương sau sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trọng tâm là chủ trì, phối hợp tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 304-QĐ/TW, ngày 10/6/2025 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quy định số 301-QĐ/TW, ngày 9/6/2025 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã.

Bà Bùi Thị Minh Hoài trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW. Ảnh: Mặt trận.

Cùng với đó, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các Hội quần chúng thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội theo các quyết định của Ban Bí thư, Nghị định của Chính phủ, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về một số nội dung tổ chức Đại hội các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031 và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của từng cơ quan, trọng tâm là sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, cơ quan báo chí đảm bảo tinh gọn, đúng tôn chỉ, mục đích; rà soát lại các tổ chức pháp nhân trực thuộc của các Hội quần chúng. Đặc biệt lãnh đạo triển khai quyết liệt chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã tập trung đánh giá về công tác hoạt động, kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm. Bổ sung, làm rõ hơn các kết quả đạt được, đánh giá các hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng cuối năm.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã trao Huân chương Lao động Hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW.