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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động "Tháng nghe dân nói"

Như Nguyệt

18/06/2026, 16:21

"Tháng nghe dân nói" là một trong những hoạt động nổi bật trong triển khai Chương trình hành động của của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Mặt trận.
Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Mặt trận.

Ngày 18/6, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký ban hành Kế hoạch số 17/KH-MTTW-BTT về việc tổ chức các hoạt động “Tháng nghe dân nói”.

Việc ban hành kế hoạch là một trong những hoạt động nổi bật trong triển khai Chương trình hành động của của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Từ đó phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị -xã hội trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội...

Kế hoạch yêu cầu hoạt động “Tháng nghe dân nói” phải được triển khai ở tất cả các vùng miền, từ cấp tỉnh, thành phố (gọi chung là cấp tỉnh) đến cấp xã, phường, đặc khu (gọi chung là cấp xã), đảm bảo thực chất, hiệu quả; không hình thức, chồng chéo trong phối hợp.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trực tiếp xuống địa bàn để tổ chức đối thoại, tiếp xúc, quan tâm đến các nhóm đối tượng yếu thế, chưa là hội viên, đoàn viên.

Theo đó, lấy kết quả xử lý thực tế và mức độ hài lòng của Nhân dân, hội viên và đoàn viên làm thước đo để đánh giá hiệu quả. Phấn đấu 100% ý kiến kiến nghị, phản ánh được chuyển đến cá nhân, cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và có kết quả rõ ràng, đúng thời hạn theo quy định.

Các hoạt động “Tháng nghe dân nói” được tổ chức định kỳ hằng năm với hình thức phù hợp gắn với dịp kỷ niệm ngày truyền thống của mỗi tổ chức.

Ở cấp Trung ương, việc tổ chức “Diễn đàn Nhân dân” hoặc diễn đàn “Lắng nghe dân nói” tiếp tục duy trì, đổi mới hoạt động đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Nhân dân. 

Đối với cấp tỉnh, cấp xã, tùy theo điều kiện thực tiễn của địa phương và của tổ chức mình để tổ chức “Diễn đàn Nhân dân” hoặc diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, chú trọng tổ chức ở cấp xã, khu dân cư, tổ dân phố.

Nội dung diễn đàn tập trung vào các vấn đề như hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo; chính sách dân tộc, tôn giáo; quản lý nhà chung cư, đất đai, quy hoạch; an sinh xã hội, y tế, giáo dục và an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, kế hoạch cũng đề cập tới việc đa dạng hóa các kênh thu nhận và lắng nghe ý kiến Nhân dân, bao gồm: mở chuyên mục “Tháng nghe dân nói” trên Cổng Mặt trận số; thiết lập các chuyên trang, chuyên mục về lắng nghe ý kiến Nhân dân trên báo chí và các phương tiện truyền thông của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

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đối thoại trực tiếp mặt trận tổ quốc việt nam Tháng nghe dân nói Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

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