Tọa đàm: “Phát triển hệ sinh thái thanh toán không dùng tiền mặt – Khai thác giá trị gia tăng thẻ nội địa”

Theo số liệu tổng hợp từ các đơn vị chức năng thuộc Ngân hàng Nhà nước, năm 2020 so với 2019, thanh toán không dùng tiền mặt tăng 48,2% về lượng và 2% về giá trị. Riêng 9 tháng năm 2021 so với cùng kỳ 2020, các con số trên tăng lần lượt là 53,61% và 26,36%. Cùng đó, số lượng giao dịch thanh toán nội địa của thẻ ngân hàng chiếm 13,2% so với tổng số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong thời gian qua, các Ngân hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã và đang đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng nhiều công nghệ mới, hiện đại vào hoạt động thanh toán; áp dụng xác thực vân tay, sinh trắc, sử dụng mã phản hồi nhanh (QR Code), mã hóa thông tin thẻ (Tokenization), thanh toán phi tiếp xúc, công nghệ mPOS...

Đến nay đã có khoảng hơn 30 ngân hàng tại Việt Nam, 9 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán triển khai dịch vụ thanh toán qua QR Code, toàn thị trường có khoảng 90.000 điểm chấp nhận thanh toán qua QR Code.

Dự kiến đến cuối năm 2021, phần lớn các thiết bị chấp nhận thẻ tại thị trường Việt Nam (ATM, POS) sẽ đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa, các ngân hàng đang tích cực thực hiện chuyển đổi từ thẻ từ nội địa sang thẻ chip nội địa cho khách hàng với nhiều tích năng ưu việt, an toàn, bảo mật trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Theo dữ liệu thị trường và cập nhật các xu hướng chung trên thế giới, thẻ ngân hàng đã và sẽ luôn là phương tiện thanh toán không tiền mặt tiện dụng, an toàn cho khách hàng với những giá trị ưu việt so với hình thức thanh toán khác khác, cụ thể: (i) Tính bảo mật của thẻ cao và an toàn hơn bất cứ hình thức thanh toán điện từ nào; (ii)Tính năng của thẻ chip/chip contactless hiện nay đã được tích hợp thêm các nền tảng phi vật lý theo xu hướng “thẻ phi vật lý gắn trên các app của thiết bị di động”; (iii) Thẻ do ngân hàng phát hành luôn đảm bảo tính pháp lý và đề cao bảo vệ quyền lợi người dùng hơn so với các hình thức thanh toán khác.

Cùng với đó, thẻ chip/chip contactless là cơ sở xây dựng thương hiệu “thẻ chip nội địa” để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu người dùng như: cấp tín dụng, hoàn tiền, hưởng các chính sách giảm giá khi mua hàng ở các điểm/siêu thị bán hàng; đồng thời, khẳng định chủ quyền quốc gia trong lĩnh vực thanh toán thẻ.

Mặc dù vậy, theo cập nhật đến 30/6/2021, tỷ lệ chuyển đổi thẻ theo tiêu chuẩn cơ sở mới đạt 20%; còn 80% chưa chuyển đổi; tỷ lệ chuyển đổi POS theo tiêu chuẩn VCCS mới đạt 50%, còn 50% chưa chuyển đổi.

Qua phản ánh của các ngân hàng, từ đầu năm 2020 đến nay, do phải thực hiện giãn cách để phòng chống đại dịch Covid – 19, những đơn vị này không thể thực hiện chuyển đổi thẻ theo đúng lộ trình, một trong những bước bắt buộc để hoàn tất chuyển đổi là chủ thẻ phải tiếp xúc trực tiếp với tổ chức phát hành thẻ.

Trong bối cảnh đó, giãn cách cũng tạo ra cơ hội để các hình thức thanh toán không tiền mặt như App của smartphone, Qr, Mobile banking, E-Banking…tăng trưởng mạnh. Do vậy, khá nhiều ngân hàng đẩy mạnh các hình thức thanh toán phi vật lý và thậm chí, lơ là thực hiện lộ trình chuyển đổi nêu trên.

Với mục tiêu thúc đẩy phát triển hệ sinh thái thanh toán không tiền mặt, trong đó, thực hiện thành công lộ trình chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip/chip contactless, tiến tới xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh khai thác giá trị gia tăng hệ sinh thái Thẻ nội địa, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy phối hợp với Vụ Thanh toán và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia (Napas) tổ chức tọa đàm trực tuyến: “Phát triển hệ sinh thái thanh toán không tiền mặt – Khai thác giá trị gia tăng thẻ nội địa”.

Tham dự tọa đàm có các diễn giả:

- Ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước.

- Ông Nguyễn Quang Minh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas).

- Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Chủ tịch Chi Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam.

- Đại diện LienVietPostBank, Agribank.

- Đại diện Vinbus, Metro Hà Nội.

- Nhà báo Đặng Hương, Trưởng Ban Đầu tư - Hạ tầng, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy điều hành buổi toạ đàm.

Nội dung Tọa đàm sẽ được phát sóng trực tuyến vào 9h sáng ngày 27/12/2021 trên nền tảng điện tử VnEconomy và Fanpage VnEconomy.

