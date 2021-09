Tòa Diamond - Goldmark City mở bán đợt cuối những căn hộ phiên bản giới hạn

Nằm tại trung tâm khu vực Mỹ Đình, tòa tháp Diamond - Goldmark City là một trong những dự án cao cấp hiếm hoi sở hữu mức giá hợp lý chỉ từ 29 triệu đồng/m2. Dự án chỉ còn một số căn hộ phiên bản giới hạn cuối cùng sắp được bán ra, thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng.

HÀ NỘI KHÓ TÌM CĂN HỘ HOÀN THIỆN, CÓ SỔ ĐỎ

Nửa đầu năm 2021, đặc biệt vào quý 2, khi làn sóng Covid-19 thứ tư trở lại, các chủ đầu tư hạn chế chào bán căn hộ mới và không có dự án mới nào được cấp đủ điều kiện bán hàng.

Báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho hay, trong 6 tháng đầu năm 2021, có 5.658 sản phẩm chung cư được phép giao dịch, tức chỉ bằng mức 61% so với cùng kỳ năm 2020 và 35% so với cùng kỳ năm 2019.



Thực tế số lượng căn hộ được chào bán ra thị trường trong 6 tháng đầu năm 2021 cũng chỉ đạt 85,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá bán các dự án không giảm mà vẫn duy trì ở mức cao, thậm chí có xu hướng tăng.

Theo CBRE, trên thị trường sơ cấp, giá bán căn hộ chung cư trong quý 2/2021 được ghi nhận trung bình ở mức 1.472 USD/m2 (chưa bao gồm thuế và phí bảo trì, tương đương 33,8 triệu đồng/m2), tăng 7% theo năm và 1% theo quý. Trên thị trường thứ cấp, giá bán tại quý 2/2021 trung bình ở ngưỡng 1.180 USD/m2 (tương đương 27,1 triệu đồng/m2), tăng 4% theo năm; thậm chí một số dự án ghi nhận mức tăng 8-9%/năm.

Có thể thấy, lựa chọn dành cho những người có nhu cầu mua căn hộ chung cư ngày càng thu hẹp lại, dẫn tới việc người mua nhà phải “đánh đổi” giữa các yếu tố cân nhắc mà ít có sự lựa chọn dung hòa được đầy đủ tiêu chí.

Tại một số khu vực mà khách hàng có nhu cầu tìm kiếm chung cư cao như Mỹ Đình, Cầu Giấy, việc tìm được một căn hộ phân khúc trung cao cấp đã hoàn thiện, có sổ đỏ nhưng giá hợp lý lại càng khó khăn. Trên thị trường, hiện đang có một số dự án chung cư cao cấp được chú ý như The Matrix One, The Zei hay The Nine… đều là những dự án cao cấp được đầu tư tiện ích, nhưng chưa thể dọn về ở ngay mà giá bán vẫn ở mức cao (từ 40 triệu đồng/m2 - 60triệu đồng/m2)

Diamond - Goldmark City là tòa căn hộ cao cấp hiếm hoi đã hoàn thiện tại khu vực Mỹ Đình với giá chỉ từ 29 triệu đồng/m2.

Từ đó, nhiều khách hàng đã tìm hiểu thông tin về tòa tháp Diamond thuộc quần thể dự án Goldmark City với mức giá hợp lý chỉ từ 29 triệu đồng/m2, đã hoàn thiện, đầy đủ tiện ích nội - ngoại khu và cư dân có thể chuyển về ở ngay. Nằm trong số ít dự án cao cấp tại khu vực Mỹ Đình với mức giá hợp lý, các căn hộ tại tòa Diamond - Goldmark City còn đặc biệt ghi điểm với khách hàng khi tất cả đều đã có sổ đỏ - đảm bảo yếu tố pháp lý, giúp yên tâm khi sở hữu.



Theo thông tin từ đơn vị phân phối độc quyền dự án - Hải Phát Land, quỹ căn đẹp của tòa Diamond - Goldmark City chỉ còn số lượng có hạn nằm trong trục căn hộ 04 và 05. Đây là trục căn hộ 3 phòng ngủ, 3 mặt thoáng với diện tích 134,5m2, phù hợp với các gia đình muốn sống trong một không gian cao cấp, rộng rãi và đầy đủ tiện ích nội - ngoại khu.

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ TRỤC CĂN 04, 05 HÚT KHÁCH

Tòa tháp Diamond có mật độ xây dựng thấp so với mặt bằng chung khu Mỹ Đình, chỉ từ 8 căn/sàn/5 thang máy, mang đến sự riêng tư và thông thoáng cho các chủ nhân.

Tại đây, các căn hộ 3 phòng ngủ tại trục căn 04 và 05 được nhiều khách hàng mong muốn sở hữu do số lượng giới hạn, diện tích lớn, thiết kế trong căn hộ mang tính chuẩn mực cao.

Với diện tích 134,5m2, căn hộ được chia thành 3 phòng ngủ, 1 phòng khách rộng, phòng ăn và bếp (tổng diện tích phòng khách, phòng ăn và bếp lên tới 51,8m2), cùng 2 nhà vệ sinh và 2 logia. Lợi thế căn góc giúp các căn hộ trục 04, 05 nhận được nhiều ánh sáng và gió tự nhiên, tiết kiệm điện năng cho ngôi nhà, tạo cảm giác tràn đầy năng lượng, gần gũi với thiên nhiên.

Căn hộ 3 phòng ngủ với thiết kế cửa kính lớn giúp đón trọn ánh sáng tự nhiên.

Đặc biệt, từ ban công mỗi căn hộ, chủ nhân có thể hướng tầm view vô cực ngắm quang cảnh toàn thành phố Hà Nội từ trên cao, tận hưởng trọn vẹn không gian xanh mát của tiện ích nội khu ngay tại Goldmark City với 4 quảng trường lớn cùng công viên hồ điều hòa hơn 20ha.

Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, khách hàng sẽ được nhận bàn giao căn hộ với nội thất tiêu chuẩn hạng sang, thiết bị hiện đại với hệ nguyên vật liệu từ các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường như: Cadivi, Eurowindow, American Standard…

Bên cạnh đó, khách hàng mua căn hộ tại Diamond - Goldmark City trong thời điểm này sẽ được hưởng mức chiết khấu tới 7.2%, chỉ cần thanh toán 35% giá trị căn hộ sẽ nhận nhà ngay. Ngoài ra, với sự hỗ trợ từ chủ đầu tư và ngân hàng, khách hàng được vay tới 65% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 18 tháng. Với những chính sách ưu đãi này từ chủ đầu tư, khách hàng có thể chủ động thời gian thanh toán cho phù hợp với kế hoạch tài chính của cá nhân, gia đình.

Diamond là tòa căn hộ đẳng cấp cuối cùng đã hoàn thiện nằm trong quần thể dự án Goldmark City. Từ Diamond, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận các tiện ích, dịch vụ tại khu vực Mỹ Đình cũng như các quận khác tại Hà Nội. Nơi đây đang hình thành một cộng đồng cư dân thành đạt muốn tận hưởng một cuộc sống riêng tư, không xô bồ nhưng vẫn gắn bó với các tiện ích và sự thuận tiện của cuộc sống hiện đại.

* Thông tin chi tiết:

Đơn vị phân phối chính thức dự án: Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát - Hải Phát Land

Văn phòng bán hàng: Tầng 1, toà Diamond Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội.

Website: goldmarkcity-diamond.com.vn

Hotline: 09666 06 295.