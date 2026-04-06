Trang chủ Thị trường

Tôm càng xanh “cõng” lúa, nông dân thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Nguyễn Thuấn

06/04/2026, 08:42

Sau nhiều năm loay hoay với mô hình cá – lúa cho hiệu quả thấp, người dân phường Quang Trung (Thanh Hóa) đã tìm được hướng đi mới từ mô hình nuôi tôm càng xanh xen canh lúa. Thực tiễn triển khai cho thấy giá trị kinh tế tăng gấp nhiều lần, mở ra hướng sản xuất nông nghiệp bền vững.

Thu hoạch tôm càng xanh với giá trị kinh tế cao. Ảnh: Nguyễn Thuấn.

Năm 2013, xã Quang Trung (nay là phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) triển khai dồn điền đổi thửa, hình thành mô hình sản xuất cá – lúa. Tuy nhiên, sau thời gian dài áp dụng, mô hình này bộc lộ nhiều hạn chế, hiệu quả kinh tế không cao, thu nhập của người dân còn thấp.

Trước thực tế đó, năm 2022, Hội Nông dân thị xã Bỉm Sơn (trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp) phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thanh Hóa và Hội Nông dân tỉnh triển khai thí điểm mô hình nuôi tôm càng xanh kết hợp cấy lúa.

HIỆU QUẢ KINH TẾ TĂNG GẤP NHIỀU LẦN

Là một trong những hộ tiên phong, ông Trần Xuân Hạnh mạnh dạn chuyển đổi hơn 5.300 m2 ruộng sang nuôi tôm càng xanh xen canh lúa, với 12.000 con giống. Những ngày đầu, ông gần như dành toàn bộ thời gian ngoài đồng, theo dõi sát sao từng giai đoạn phát triển của tôm và lúa.

Kết quả ngay vụ đầu tiên mang lại tín hiệu tích cực, gia đình ông thu lãi khoảng 50 triệu đồng. Từ đó, ông tiếp tục đầu tư, hoàn thiện quy trình nuôi, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất.

Gia đình ông Trần Xuân Hạnh thu hoạch tôm càng xanh, sản lượng đạt khoảng 800kg mỗi năm.

Trước đó, dù đã chuyển sang mô hình cá – lúa từ năm 2014, thu nhập của gia đình ông chỉ khoảng 30 triệu đồng mỗi năm. So với hiện tại, mức thu nhập đã tăng lên rõ rệt.

Hiện nay, mỗi năm gia đình ông Hạnh thu hoạch khoảng 800 kg tôm thương phẩm, với giá bán từ 300.000 đến 400.000 đồng/kg, mang lại lợi nhuận từ 100 đến 150 triệu đồng, cao gấp 4–5 lần so với mô hình trước đây.

Theo ông Hạnh, điểm nổi bật của mô hình là sự kết hợp hài hòa giữa tôm và lúa, tạo ra hệ sinh thái cộng sinh hiệu quả. Tôm ăn rong rêu, khuấy bùn giúp cải thiện môi trường đất; trong khi đó, cây lúa lại tạo nơi trú ẩn cho tôm, đặc biệt trong thời kỳ lột xác, đồng thời cung cấp nguồn thức ăn tự nhiên.

Không chỉ chú trọng con giống, ông còn áp dụng kỹ thuật cấy mạ khay để giảm công lao động nhưng vẫn đảm bảo năng suất lúa. Bên cạnh đó, việc chủ động nguồn thức ăn, kiểm soát môi trường nước và mật độ nuôi được ông thực hiện chặt chẽ, giúp hạn chế rủi ro và nâng cao năng suất.

Từ những kinh nghiệm tích lũy qua từng vụ nuôi, mô hình của ông ngày càng hoàn thiện và ổn định.

LAN TỎA MÔ HÌNH SẢN XUẤT BỀN VỮNG

Không dừng lại ở phát triển kinh tế gia đình, ông Hạnh còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các hộ dân xung quanh cùng tham gia mô hình. Hiện ông là Tổ trưởng Tổ hợp tác nuôi tôm càng xanh phường Quang Trung với 5 thành viên, tổng diện tích khoảng 20.000 m2, sản lượng gần 3 tấn tôm mỗi năm.

Mô hình nuôi tôm càng xanh xen canh lúa tại phường Quang Trung cho hiệu quả kinh tế cao.

Tổ hợp tác đang tiếp tục mở rộng quy mô, hướng tới sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng nông sản bền vững.

Năm 2025, mô hình nuôi tôm càng xanh xen canh lúa của ông Trần Xuân Hạnh đã đạt giải xuất sắc tại Cuộc thi “Ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp” cấp tỉnh, qua đó khẳng định hiệu quả và tính khả thi của hướng đi này.

Cùng tại Tổ dân phố 1, gia đình ông Mai Văn Sỹ cũng phát triển mô hình trên diện tích 2.000 m2, cho thu nhập gần 100 triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí. Theo ông Sỹ, việc chủ động nguồn thức ăn là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả. Gia đình ông tận dụng 0,5 ha mặt nước nuôi cá rô phi, vừa bán thương phẩm, vừa làm thức ăn cho tôm.

Theo bà Trần Thị Hợi, Chủ tịch Hội Nông dân phường Quang Trung, sau hơn 4 năm triển khai, mô hình tôm càng xanh xen canh lúa đã chứng minh hiệu quả kinh tế rõ rệt. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ, định hướng nhân rộng mô hình, giúp người dân nâng cao thu nhập và phát triển sản xuất theo hướng bền vững.

Hà Tĩnh đẩy mạnh kết nối sản phẩm OCOP với hệ thống siêu thị GO!

15:55, 01/04/2026

Hà Tĩnh đẩy mạnh kết nối sản phẩm OCOP với hệ thống siêu thị GO!

Thanh Hóa: Liên kết trồng atiso giúp người dân Cổ Lũng nâng cao thu nhập

16:16, 16/03/2026

Thanh Hóa: Liên kết trồng atiso giúp người dân Cổ Lũng nâng cao thu nhập

Từ khóa:

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp hiệu quả kinh tế mô hình nuôi tôm càng xanh nông sản bền vững Thanh Hóa

Đọc thêm

Chiến tranh Trung Đông đẩy châu Phi vào khủng hoảng nhiên liệu

Chiến tranh Trung Đông đẩy châu Phi vào khủng hoảng nhiên liệu

Xung đột Mỹ - Israel - Iran khiến giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt, phơi bày điểm yếu cố hữu của châu Phi: phụ thuộc nhập khẩu, thiếu công suất lọc dầu và dư địa chính sách hạn chế trong bối cảnh nợ công chồng chất...

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển công nghiệp trọng điểm

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển công nghiệp trọng điểm

Việc thông qua chính sách Luật Công nghiệp trọng điểm kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy mạnh mẽ nội địa hóa và công nghiệp hỗ trợ. Khung pháp lý này là đòn bẩy đưa sản xuất từ gia công sang làm chủ công nghệ, xây dựng nền công nghiệp tự chủ, hiện đại và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu…

Triển khai đồng bộ 4 giải pháp trọng tâm đảm bảo cung ứng điện năm 2026

Triển khai đồng bộ 4 giải pháp trọng tâm đảm bảo cung ứng điện năm 2026

Dù phụ tải các tháng cao điểm mùa khô dự báo tăng tới 14,1%, nhưng với quyết tâm không để thiếu điện năm 2026, Bộ Công Thương đang triển khai đồng bộ các giải pháp như huy động tối ưu nguồn điện, điều chỉnh nhu cầu phụ tải và tiết kiệm điện triệt để…

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Nền kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong quý 1/2026 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn và thách thức. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà phục hồi và khả năng chống chịu của nền kinh tế đang được củng cố...

Giữ phòng tuyến xăng dầu trong bão giá

Giữ phòng tuyến xăng dầu trong bão giá

Trong vòng chưa đầy một tháng kể từ khi xung đột Trung Đông leo thang làm giá dầu thô vượt 100 USD/thùng, Việt Nam đã kích hoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu tới 9 lần, tạm ứng ngân sách nhà nước 8.000 tỷ đồng, đồng thời áp dụng đồng loạt các công cụ thuế với quy mô chưa có tiền lệ...

