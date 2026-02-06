Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào với nhiều kết quả quan trọng

Ngày 5/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào. Chuyến thăm ghi nhận nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy gắn kết chiến lược và tạo động lực mới cho hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ngày 5/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane; tiếp Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Kikeo Khaykhamphithoune; chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác; thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Tổng Bí thư cũng tham dự các hoạt động mang ý nghĩa chính trị – văn hóa quan trọng như đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sỹ vô danh, dự lễ buộc chỉ cổ tay và chiêu đãi cấp Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chủ trì.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Lãnh đạo một số bộ, ngành hai nước cũng tiến hành các cuộc gặp, trao đổi nhằm tăng cường phối hợp và mở rộng hợp tác song phương.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất của quan hệ hợp tác Việt Nam – Lào thời gian qua, khẳng định các kết quả đạt được đóng góp tích cực cho phát triển của mỗi nước, đồng thời góp phần giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Hai bên thống nhất tiếp tục đổi mới phương thức hợp tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả theo hướng ngày càng thực chất; tăng cường gắn kết giữa tầm nhìn chiến lược và hành động cụ thể, đẩy mạnh phối hợp chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước trên cơ sở các thỏa thuận và cơ chế hợp tác hiện có.

Trên nền tảng các định hướng dài hạn, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng; thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế, ưu tiên nguồn lực và phối hợp triển khai các dự án chiến lược, tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển vùng, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD trong thời gian tới.

Hai bên cũng nhấn mạnh hợp tác giáo dục – đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp tục được xác định là lĩnh vực hợp tác chiến lược, lâu dài; đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ, và đẩy mạnh hợp tác thông tin, truyền thông nhằm lan tỏa sâu rộng truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai Tổng Bí thư đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác quan trọng giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước trên các lĩnh vực giáo dục, tư pháp và hợp tác địa phương, góp phần hoàn thiện nền tảng pháp lý và cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược trong quan hệ song phương.

Việc Tổng Bí thư Tô Lâm lựa chọn Lào là nước đầu tiên thăm trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, với sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội, tiếp tục khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của quan hệ Việt Nam – Lào.

Thành công của chuyến thăm góp phần củng cố và đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.