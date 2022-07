Tổng cục Thuế nhận hơn 300 hồ sơ đăng ký thuế lần đầu qua Cổng dịch vụ công quốc gia

Đến nay, Tổng cục Thuế tiếp nhận 346 hồ sơ đăng ký thuế lần đầu và 849 hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Đơn vị cũng đang tiếp tục tham gia góp ý kiến cùng Bộ Công an để hoàn thiện nội dung nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an chủ trì xây dựng.