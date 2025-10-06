Tổng rà soát các cơ sở, địa điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn Hà Nội

Phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý trong trường hợp vượt thẩm quyền; hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ môi trường; không để phát sinh điểm nóng về môi trường, tập trung xử lý dứt điểm các khu vực, địa điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng…

Theo Kế hoạch vừa được UBND TP.Hà Nội ban hành nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 12/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, một trong những giải pháp được nhấn mạnh đó là tăng cường hoạt động kiểm soát nguồn thải, nguồn ô nhiễm môi trường và công khai thông tin các hoạt động về bảo vệ môi trường trên địa bàn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường.

ĐĂNG TẢI CÔNG KHAI CÁC CƠ SỞ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG, CÁC KHU VỰC, ĐỊA ĐIỂM Ô NHIỄM

Cụ thể, thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp theo thẩm quyền được giao chủ trì tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép môi trường cho các dự án đầu tư, cơ sở có hoạt động trên địa bàn theo phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt và cấp phép của UBND Thành phố.

Có yêu cầu và quy định chặt chẽ về trách nhiệm bảo vệ môi trường và xử lý chất thải trong quá trình thẩm định và phê duyệt, cấp phép; đặc biệt chú trọng tới các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường lớn trên địa bàn.

Cùng với đó phối hợp với với Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các dự án đầu tư được cấp phép môi trường từ năm 2020 theo thẩm quyền được giao; tham mưu, báo cáo UBND Thành phố giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường với dây chuyền, công nghệ xử lý chất thải lạc hậu, không đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hiện hành (nếu có); các dự án được cấp phép nhưng đến nay UBND Thành phố đã tạm dừng xây dựng, không khuyến khích đầu tư do công nghệ áp dụng không còn phù hợp với các quy định.

Sở này cũng được giao chủ trì đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường (không khí, nước mặt) và cảnh báo môi trường quy mô cấp Thành phố; tập trung vào các khu vực có nhiều nguồn thải, khu vực có nguy cơ ô nhiễm do các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và các khu vực quan trọng về cảnh quan, sinh thái và môi trường trên địa bàn.

Nghiên cứu, ban hành các quy định, tiêu chuẩn môi trường địa phương ở mức nghiêm ngặt hơn quy chuẩn quốc gia để bảo vệ sức khỏe người dân, đặc biệt tại các khu vực ô nhiễm nặng hoặc có mật độ dân cư cao; bảo đảm phù hợp thẩm quyền theo quy định của Luật Thủ đô năm 2024. Đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường triệt để đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; hỗ trợ chuyển đổi nghề với các cơ sở nhỏ, lẻ, quy mô hộ gia đình trong khu dân cư, làng nghề.

Kế hoạch giao Công an thành phố chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND cấp xã thực hiện tổng rà soát các cơ sở, địa điểm ô nhiễm môi trường trên phạm vi toàn Thành phố và tham mưu biện pháp, giải pháp, lộ trình giải quyết triệt để, nhất là các địa điểm ô nhiễm nghiêm trọng ở các khu vực đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông, khu dân cư đông đúc….

Bên cạnh đó rà soát, thống kê, cập nhật thông tin các làng nghề, khu sản xuất, cụm công nghiệp, khu dân cư có nguy cơ ô nhiễm, tích hợp vào cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường.

Thành phố cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các phường, xã theo thẩm quyền từ quý IV/2025 thực hiện đầy đủ việc đăng tải công khai danh sách các cơ sở phải lắp đặt, đã lắp đặt, chưa lắp đặt thiết bị quan trắc môi trường liên tục, tự động; các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, các khu vực, địa điểm ô nhiễm môi trường trên Cổng thông tin điện tử của Thành phố, của Sở Nông nghiệp và Môi trường và của các phường, xã…

CHUYỂN HỒ SƠ SANG CƠ QUAN ĐIỀU TRA VỚI CÁC HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG VỀ MÔI TRƯỜNG

Một trong những yêu cầu quan trọng được đặt ra trong kế hoạch yêu cầu Thanh tra Thành phố và các cơ quan có chức năng kiểm tra về môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban quản lý các Khu công nghệ cao và khu công nghiệp Thành phố, UBND các phường, xã) thực hiện thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và giám sát về bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, tập trung thanh tra, kiểm tra các đối tượng thuộc danh mục ngành nghề có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường đất, không khí, nguồn nước; trong đó tập trung vào các dự án đầu tư, cơ sở có lưu lượng nước thải lớn từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên, có phát sinh bụi, khí thải quy mô lớn; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động về quản lý, xử lý chất thải, nước thải, khí thải theo các đối tượng quản lý đã được phân cấp của Thành phố.

Tập trung thanh tra, kiểm tra các đối tượng thuộc danh mục ngành nghề có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường đất, không khí, nguồn nước; trong đó tập trung các dự án đầu tư, cơ sở có lưu lượng nước thải lớn từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên, có phát sinh bụi, khí thải quy mô lớn;…

Trên cơ sở đó, phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý trong trường hợp vượt thẩm quyền; hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ môi trường; không để phát sinh điểm nóng về môi trường, tập trung xử lý dứt điểm các khu vực, địa điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Tăng cường phối kết hợp với Sở Công Thương trong công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp và làng nghề theo thẩm quyền; yêu cầu cụm công nghiệp đầu tư mới phải xây dựng và đưa vào vận hành trạm xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường ngay từ khi bắt đầu hoạt động; đề xuất xử lý (nếu có) với các chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp, Cụm công nghiệp làng nghề đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhưng hoạt động không hiệu quả.

Theo kế hoạch, Công an Thành phố chủ động đầu tư lắp đặt và khai thác hệ thống camera an ninh, camera giám sát, tích hợp AI; tập trung vào các khu vực nhạy cảm về môi trường, vùng phát thải thấp; đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với hệ thống camera an ninh, camera giám sát của Bộ Công an trong công tác giám sát, phát hiện các hành vi vi phạm về môi trường.

Công an Thành phố cũng được giao chủ trì thiết lập đường dây nóng, tích hợp tiếp nhận tin báo vi phạm môi trường trên ứng dụng VneID, iHanoi; kết nối dữ liệu với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các phường, xã để phối hợp trong quá trình xác minh, xử lý thông tin.

Bên cạnh đó chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an cấp xã thực hiện đầy đủ chức năng điều tra hình sự, xử phạt vi phạm hành chính về môi trường; Phát hiện kịp thời và tập trung điều tra các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về môi trường. Yêu cầu chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện ngay các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và chịu sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và của cộng đồng. Trường hợp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải tạm đình chỉ hoặc dừng hoạt động theo quy định.

Công an Thành phố phối hợp với các sở, ngành, chính quyền cơ sở giải quyết dứt điểm các điểm nóng ô nhiễm, không để phát sinh tội phạm phức tạp và tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về môi trường, xử lý các vụ việc vi phạm nghiêm trọng theo quy định của pháp luật; có biện pháp nghiệp vụ để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp rơi vãi vật liệu xây dựng, phát tán bụi ra môi trường, đốt chất thải, phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch…