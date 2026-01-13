Tổng thống Trump dọa cấm ExxonMobil đầu tư vào Venezuela

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đang kêu gọi các tập đoàn dầu khí phương Tây đầu tư ít nhất 100 tỷ USD để hỗ trợ tái thiết ngành dầu mỏ Venezuela...

Sau cuộc họp tại Nhà Trắng tuần trước, nơi CEO Darren Woods của tập đoàn dầu khí ExxonMobil nhận định Venezuela hiện ở trạng thái “không thể đầu tư vào”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể không cho ExxonMobil đầu tư vào quốc gia Nam Mỹ.

“Tôi không thích phát biểu của Exxon… Có lẽ tôi sẽ nghiêng về hướng để Exxon đứng ngoài cuộc. Họ đang ‘chơi chiêu’”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One ngày 11/1.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đang kêu gọi các tập đoàn dầu khí phương Tây đầu tư ít nhất 100 tỷ USD để hỗ trợ tái thiết ngành dầu mỏ Venezuela.

Tại cuộc họp tại Nhà Trắng hôm thứ Sáu tuần trước, hầu hết lãnh đạo ngành dầu khí Mỹ đưa ra thông điệp lạc quan với ông về khả năng vực dậy ngành dầu mỏ Venezuela. Sản lượng của Venezuela đã giảm xuống dưới 1 triệu thùng/ngày trong vài thập kỷ qua do quản trị yếu kém, tham nhũng và các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Ngược lại, ông Woods của Exxon tỏ ra thận trọng hơn. Ông nói rằng Venezuela phải có "những thay đổi đáng kể" trước khi tập đoàn dầu khí lớn nhất của Mỹ cân nhắc đầu tư vào quốc gia này.

“Chúng tôi đã hai lần bị tịch thu tài sản ở Venezuela. Vì vậy, nếu quay lại lần thứ ba, chúng tôi cần thấy những thay đổi rất đáng kể so với những gì từng diễn ra trước đây và cả hiện trạng. Với khuôn khổ pháp lý và thương mại hiện nay, hiện không thể đầu tư vào Venezuela”, ông Woods phát biểu tại cuộc họp.

Khi ông Trump hỏi thêm, ông Woods cho biết Exxon sẽ cử một nhóm kỹ thuật tới Venezuela trong vài tuần tới để đánh giá điều kiện thực tế, đồng thời tin tưởng rằng hoàn toàn có thể thực hiện các thay đổi cần thiết để có thể đầu tư vào quốc gia này.

Phát biểu của ông Woods cho thấy nhiều tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới vẫn thận trọng với việc sớm đưa ra các cam kết đầu tư vốn lớn tại Venezuela, dù ông Trump đang tìm cách thúc giục họ tham gia vào chiến lược của mình. Theo các chuyên gia, Washington đang đẩy nhanh nỗ lực tái thiết ngành dầu mỏ Venezuela và kiểm soát nguồn thu từ dầu để hỗ trợ phục hồi kinh tế tại quốc gia này, đồng thời mang lại lợi ích cho Mỹ.

Theo tờ báo Financial Times tuần trước, các tập đoàn dầu khí nhiều khả năng sẽ không rót vốn quy mô lớn vào Venezuela nếu Washington không đưa ra các bảo đảm rõ ràng về pháp lý, tài chính và an ninh.

Trên chuyên cơ Air Force One hôm 11/1, khi được hỏi về các bảo đảm dành cho doanh nghiệp đầu tư vào Venezuela, ông Trump nói rằng các doanh nghiệp này "sẽ an toàn và không gặp vấn đề gì", đồng thời nhấn mạnh những rắc rối trong quá khứ xảy ra vì khi đó ông chưa làm tổng thống Mỹ.

Ông cũng cho biết nhiều doanh nghiệp dầu mỏ "thực sự quan tâm" tới cơ hội ở Venezuela. Tập đoàn dầu khí Chevron - công ty Mỹ duy nhất còn hoạt động tại Venezuela - cho biết có thể nâng sản lượng thêm 50% trong 18-24 tháng bằng cách mở rộng các hoạt động hiện có. Tại đây, doanh nghiệp này hiện đang đang khai thác khoảng 240.000 thùng/ngày.

Cuộc họp tại Nhà Trắng diễn ra chưa đầy một tuần sau khi ông Trump triển khai một chiến dịch tại Caracas nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và tuyên bố giành quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên thiên nhiên lớn của nước này.