Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump dọa cấm ExxonMobil đầu tư vào Venezuela

Trang Linh

13/01/2026, 07:36

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đang kêu gọi các tập đoàn dầu khí phương Tây đầu tư ít nhất 100 tỷ USD để hỗ trợ tái thiết ngành dầu mỏ Venezuela...

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Darren Woods, CEO ExxonMobil - Ảnh: Getty Images
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Darren Woods, CEO ExxonMobil - Ảnh: Getty Images

Sau cuộc họp tại Nhà Trắng tuần trước, nơi CEO Darren Woods của tập đoàn dầu khí ExxonMobil nhận định Venezuela hiện ở trạng thái “không thể đầu tư vào”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể không cho ExxonMobil đầu tư vào quốc gia Nam Mỹ.

“Tôi không thích phát biểu của Exxon… Có lẽ tôi sẽ nghiêng về hướng để Exxon đứng ngoài cuộc. Họ đang ‘chơi chiêu’”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One ngày 11/1.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đang kêu gọi các tập đoàn dầu khí phương Tây đầu tư ít nhất 100 tỷ USD để hỗ trợ tái thiết ngành dầu mỏ Venezuela.

Tại cuộc họp tại Nhà Trắng hôm thứ Sáu tuần trước, hầu hết lãnh đạo ngành dầu khí Mỹ đưa ra thông điệp lạc quan với ông về khả năng vực dậy ngành dầu mỏ Venezuela. Sản lượng của Venezuela đã giảm xuống dưới 1 triệu thùng/ngày trong vài thập kỷ qua do quản trị yếu kém, tham nhũng và các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Ngược lại, ông Woods của Exxon tỏ ra thận trọng hơn. Ông nói rằng Venezuela phải có "những thay đổi đáng kể" trước khi tập đoàn dầu khí lớn nhất của Mỹ cân nhắc đầu tư vào quốc gia này.

“Chúng tôi đã hai lần bị tịch thu tài sản ở Venezuela. Vì vậy, nếu quay lại lần thứ ba, chúng tôi cần thấy những thay đổi rất đáng kể so với những gì từng diễn ra trước đây và cả hiện trạng. Với khuôn khổ pháp lý và thương mại hiện nay, hiện không thể đầu tư vào Venezuela”, ông Woods phát biểu tại cuộc họp.

Khi ông Trump hỏi thêm, ông Woods cho biết Exxon sẽ cử một nhóm kỹ thuật tới Venezuela trong vài tuần tới để đánh giá điều kiện thực tế, đồng thời tin tưởng rằng hoàn toàn có thể thực hiện các thay đổi cần thiết để có thể đầu tư vào quốc gia này.

Phát biểu của ông Woods cho thấy nhiều tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới vẫn thận trọng với việc sớm đưa ra các cam kết đầu tư vốn lớn tại Venezuela, dù ông Trump đang tìm cách thúc giục họ tham gia vào chiến lược của mình. Theo các chuyên gia, Washington đang đẩy nhanh nỗ lực tái thiết ngành dầu mỏ Venezuela và kiểm soát nguồn thu từ dầu để hỗ trợ phục hồi kinh tế tại quốc gia này, đồng thời mang lại lợi ích cho Mỹ.

Theo tờ báo Financial Times tuần trước, các tập đoàn dầu khí nhiều khả năng sẽ không rót vốn quy mô lớn vào Venezuela nếu Washington không đưa ra các bảo đảm rõ ràng về pháp lý, tài chính và an ninh.

Trên chuyên cơ Air Force One hôm 11/1, khi được hỏi về các bảo đảm dành cho doanh nghiệp đầu tư vào Venezuela, ông Trump nói rằng các doanh nghiệp này "sẽ an toàn và không gặp vấn đề gì", đồng thời nhấn mạnh những rắc rối trong quá khứ xảy ra vì khi đó ông chưa làm tổng thống Mỹ.

Ông cũng cho biết nhiều doanh nghiệp dầu mỏ "thực sự quan tâm" tới cơ hội ở Venezuela. Tập đoàn dầu khí Chevron - công ty Mỹ duy nhất còn hoạt động tại Venezuela - cho biết có thể nâng sản lượng thêm 50% trong 18-24 tháng bằng cách mở rộng các hoạt động hiện có. Tại đây, doanh nghiệp này hiện đang đang khai thác khoảng 240.000 thùng/ngày.

Cuộc họp tại Nhà Trắng diễn ra chưa đầy một tuần sau khi ông Trump triển khai một chiến dịch tại Caracas nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và tuyên bố giành quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên thiên nhiên lớn của nước này.

Các Big Oil Mỹ dè chừng khi nói về đầu tư vào Venezuela

08:57, 12/01/2026

Các Big Oil Mỹ dè chừng khi nói về đầu tư vào Venezuela

Tổng thống Trump: Các công dầu khí Mỹ sẽ đầu tư 100 tỷ USD vào Venezuela

09:52, 10/01/2026

Tổng thống Trump: Các công dầu khí Mỹ sẽ đầu tư 100 tỷ USD vào Venezuela

Kế hoạch tái sinh ngành dầu mỏ Venezuela của Tổng thống Trump gặp nhiều khó khăn

09:40, 08/01/2026

Kế hoạch tái sinh ngành dầu mỏ Venezuela của Tổng thống Trump gặp nhiều khó khăn

CEO ExxonMobil Darren Woods exxonmobil ngành dầu mỏ Venezuela thế giới Tổng thống Mỹ Donald Trump Venezuela

Nhiều ý kiến phản đối cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Fed

Nhiều ý kiến phản đối cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Fed

Các cựu chủ tịch Fed gồm bà Janet Yellen, ông Ben Bernanke và ông Alan Greenspan, cùng nhiều cựu quan chức Mỹ từ cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ lên tiếng cảnh báo về cuộc điều tra nhằm vào ông Powell...

Bất chấp hoài nghi, Strategy mua thêm 1,25 tỷ USD bitcoin

Bất chấp hoài nghi, Strategy mua thêm 1,25 tỷ USD bitcoin

Công ty Strategy Inc. đã mua 13.627 Bitcoin, nâng tổng số lên 687.410 Bitcoin, trị giá khoảng 62 tỷ USD, trong bối cảnh giá bitcoin giảm mạnh so với đỉnh ghi nhận hồi đầu tháng 10/2025...

Nga củng cố vị thế trên thị trường lương thực toàn cầu

Nga củng cố vị thế trên thị trường lương thực toàn cầu

Theo nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, trong niên vụ nông nghiệp 2025/2026, Nga không chỉ duy trì mà còn tiếp tục củng cố vai trò là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về xuất khẩu lương thực, đặc biệt là ngũ cốc và các sản phẩm chăn nuôi.

Thị trường lao động suy yếu, kinh tế Mỹ có gặp nguy?

Thị trường lao động suy yếu, kinh tế Mỹ có gặp nguy?

Thị trường lao động Mỹ đã suy yếu đáng kể trong năm 2025, không còn giữ được xu hướng tăng trưởng nóng trước đó...

Chứng khoán Mỹ cao kỷ lục dù Chủ tịch Fed bị điều tra, giá dầu tăng vì mối lo về Iran

Chứng khoán Mỹ cao kỷ lục dù Chủ tịch Fed bị điều tra, giá dầu tăng vì mối lo về Iran

Nhà đầu tư dường như nhanh chóng rũ bỏ mối lo về việc Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell bị điều tra hình sự...

