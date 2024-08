TP.HCM: Buýt du lịch 2 tầng không muốn có đối thủ cạnh tranh, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu tránh độc quyền

Liên quan đến kiến nghị của Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on-Hop off Việt Nam đề nghị không cấp phép thêm doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch bằng xe 2 tầng thoáng nóc tại TP.HCM, Bộ Giao thông vận tải mới đây đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc tổ chức thực hiện và tăng cường kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị thí điểm vận chuyển du khách theo loại hình này.

HOP ON-HOP OFF KHÔNG MUỐN CÓ THÊM ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

Tại văn bản này, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân TP.HCM chỉ đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố thông báo cho các đơn vị tham gia thí điểm thực hiện thí điểm theo mốc thời tại kế hoạch thực hiện, ban hành kèm theo Quyết định số 2055 ngày 21/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải. Quyết đinh này nhằm ban hành Kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch trong các đô thị bằng xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc tại các tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang và Thành phố Hồ Chí Minh (hợp phần 1).

Bộ Giao thông vận tải cho biết các đơn vị tham gia thí điểm vận chuyển khách du lịch bằng xe 2 tầng, thoáng nóc trên địa bàn TP.HCM đến hết ngày 31/12/2024. Và kể từ ngày 01/01/2025, sẽ triển khai thực hiện theo quy định của Luật Đường bộ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan hoạt động vận tải đối với loại hình này. Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đồng thời đề nghị đề nghị TP.HCM trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on-Hop off Việt Nam theo quy định.

Công ty Ảnh Việt Hop on-Hop off là doanh nghiệp khai thác loại hình dịch vụ du lịch nội thành TP.HCM đưa đón du khách tham quan bằng xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc với nhãn hiệu “Hop on-Hop off”. Từ năm 2016 đến nay, đây là loại hình dịch vụ mới mẻ, thu hút khá đông du khách trong và ngoài nước chọn lựa, nhất là du khách đoàn, để tham quan vòng quanh thành phố. Buýt gồm 2 tầng với tầng trên không nóc để du khách có thể thoải mái ngắm nhìn toàn cảnh các điểm đến trong lúc hành trình.

Mới đây, một đơn vị khác quyết định tham gia thị trường dịch vụ du lịch tiềm năng này là Công ty cổ phần Vận tải du lịch và truyền thông Viet BIGBUS (Viet BIGBUS, TP.HCM) khi đề xuất cơ quan chức năng phương án khai thác của mình. Cuối tháng 5/2024, Sở Giao thông vận tải TP.HCM có công văn tới các sở, ngành liên quan nhằm lấy ý kiến đối với đề án của Viet BIGBUS. Đến đầu tháng 6/2024, Viet BIGBUS cùng Trung tâm quản lý Giao thông công cộng, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã tiến hành khảo sát 2 tuyến vận chuyển hành khách du lịch theo phương án của doanh nghiệp này.

Giữa tháng 7/2024, sau khi có ý kiến phản hồi từ các sở, ngành, Viet BIGBUS đã hoàn chỉnh và trình phương án chính thức. Sau đó, ở Giao thông vận tải TP.HCM đã có văn bản đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố cho phép mở rộng thí điểm dịch vụ xe buýt 2 tầng mui trần theo đề nghị của Công ty Viet BIGBUS.

Phản hồi trước thông tin này, Công ty Ảnh Việt Hop on-Hop off liền có văn bản gửi lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đề xuất không cấp phép, xét duyệt hồ sơ xin cấp phép tham gia thí điểm dịch vụ vận chuyển du lịch bằng xe buýt 2 tầng, thoáng nóc của các đơn vị khác đến năm 2030. Ảnh Việt đồng thời đề nghị Bộ này cân nhắc không mở mới các tuyến vận chuyển hành khách du lịch bằng xe bút 2 tầng, thoáng nóc trùng với các tuyến đường thuộc tuyến DL01, DL03 mà doanh nghiệp này đang đảm nhận khai thác.

Kể “khổ” về hành trình hoạt động của mình Công ty Ảnh Việt Hop on-Hop off nói rằng đơn vị đã hoạt động trước đó từ năm 2014 theo sư cố vấn của Cơ quan Hợp tác phát triển thuộc Chính phủ Hà Lan; cho đến năm 2016 thì chính thức được cấp phép vận hành các tuyến buýt số 120 và 121, sau đó 2 tuyến DL01 (năm 2020) và DL03 (tháng 5/2024). Trong giai đoạn này, đơn vị đã buộc phải tạm ngưng hoạt động từ tháng 5 – 10/2021 vì đại dịch Covid-19. Khi hoạt động lại, công ty phải đối diện với nhiều khó khăn về chi phí, nhân sự và việc tái cơ cấu, thì thị trương lại có mặt thêm đơn vị thứ hai được cấp phép khai thác cùng lĩnh vực là Công ty Vietnam Tourist (trụ sở tại Hà Nội), với tuyến DL02. Theo Hop on-Hop off, việc này đã “gây nhiều khó khăn và thiệt hại cho công ty do có rất nhiều du khách đã nhầm lẫn thương hiệu Hop on-Hop off của chúng tôi và sử dụng dịch vụ của họ…”

Từ các lập luận cùng kể “khổ” trên đây, Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on-Hop off thẳng thắn kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét không cấp phép, xét duyệt hồ sơ xin cấp phép tham gia thí điểm dịch vụ vận chuyển du lịch bằng xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc của các đơn vị khác đến năm 2030.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI: KHÔNG ĐƯỢC ĐỘC QUYỀN!

Tuy nhiên, Bộ Giao thông vận tải, trong văn bản gửi lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP.HCM, đã đề nghị chính quyền Thành phố chỉ đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố thông báo cho các đơn vị tham gia thí điểm thực hiện thí điểm theo mốc thời tại kế hoạch thực hiện ban hành kèm theo Quyết định số 2055 ngày 21/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải.

Tham quan vòng thành phố bằng các phương tiện công cộng khác nhau đang là nhu cầu của số đông du khách, đồng thời là thị trường đầy tiềm năng của ngành vận tải du lịch. Ảnh mang tính minh họa.

Quyết định này nêu rõ mục tiêu của dự án thí điểm.

Đối với dự án/đề án thí điểm: Thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2171/TTg-KTN ngày 06/12/2016 trong việc thí điểm triển khai dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch trong các đô thị bằng xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc; Văn bản số 11115/VPCP-CN ngày 18/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thí điểm triển khai dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ô tô góp phần thúc đẩy phát triển du lịch; Văn bản số 100/VPCP-CN ngày 22/01/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc thí điểm triển khai dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ô tô góp phần thúc đẩy phát triển du lịch.

Bảo đảm sự công bằng, công khai, minh bạch, chống độc quyền trong triển khai thí điểm.

Đối với hành khách: Có thêm sự lựa chọn dịch vụ vận tải trong việc lựa chọn chuyến đi, đặt xe, đặt dịch vụ vận chuyển và thanh toán online (giảm tối đa việc sử dụng tiền mặt) đảm bảo thuận tiện, an toàn và hiệu quả đáp ứng nhu cầu thăm quan du lịch theo hình thức city tour.

Từ đó, Bộ Giao thông vân tải đề nghị TP.HCM trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on-Hop off Việt Nam theo quy định. Trong đó, lãnh đạo Bộ lưu ý đối với việc quyết định đơn vị tham gia thí điểm, tuyến đường hoạt động, điểm dừng đậu, đón trả khách trên địa bàn thành phố, bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng và tránh độc quyền, đồng thời đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông.

Cuộc “thương chiến” mới về khai thác dịch vụ du lịch tham quan vòng thành phố bằng buýt 2 tầng mui trần bắt đầu, chác chắn sẽ “làm khó” cho các cơ quan chức năng trong việc cấp phép hay không cấp phép, ủng hộ nhu cầu của doanh nghiệp hay đứng về phía lựa chọn đa dạng của người tiêu dùng. Bởi đây là một hoạt động mới mẻ, hứa hẹn đầy tiềm năng.