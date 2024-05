TP.HCM: Hơn 2.700 căn nhà ở xã hội bị “treo” sổ hồng

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vừa thông tin về công tác cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) đối với các dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2015-2023.

Theo đó, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM đã có thông tin về tiến độ cấp sổ hồng của 14 dự án nhà ở xã hội. Trong đó, 10 dự án nhà ở xã hội với tổng số 7.194 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ, nhưng mới có 4.907 căn nhà ở xã hội và 478 căn nhà ở thương mại (thuộc 20% nhà ở thương mại tại các dự án nhà ở xã hội) được cấp sổ hồng. Hơn 1.800 căn nhà ở xã hội còn lại đang được giải quyết thủ tục.

Bên cạnh đó, còn 04 dự án nhà ở xã hội với tổng số 2.704 căn hộ chưa đủ điều kiện cấp sổ hồng vì nhiều vướng mắc khác nhau. Hầu hết các dự án nhà ở xã hội vướng về sổ hồng nằm ở quận 12.

Cụ thể, tại chung cư First Home Thạnh Lộc (phường Thạnh Lộc, quận 12), năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị Hợp tác xã Gia Phú liên hệ Sở Xây dựng lập hồ sơ, xác định dự án đầu tư đáp ứng tiêu chí về nhà ở xã hội. Đồng thời, liên hệ Cục thuế TP.HCM lập thủ tục và ban hành quyết định miễn tiền sử dụng đất trước khi Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố tiếp nhận hồ sơ cấp sổ hồng. Đến nay, các thủ tục cấp sổ hồng tại chung cư này vẫn chưa hoàn tất.

Tại chung cư Hoa Phượng (phường Thới An, quận 12), đầu năm 2023, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về việc tiền sử dụng đất và xác định phần diện tích đất sẽ cấp sổ hồng cho người mua nhà. Trước đó, tháng 5/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Sở Xây dựng rà soát lại danh sách người mua nhà ở xã hội tại chung cư này.

Tại chung cư An Phú Đông (quận 12) do Tổng công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn làm chủ đầu tư, 320 hộ dân tại chung cư này chưa được cấp sổ hồng do ranh giới khu đất chung cư đang có tranh chấp 34,8 m2 với một hộ dân. Vụ kiện đang được Toà án nhân dân quận 12 thụ lý giải quyết. Sau khi có kết quả giải quyết của Tòa án nhân dân quận 12, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM sẽ giải quyết hồ sơ cấp sổ hồng cho chung cư này theo quy định.

Tại quận Bình Tân có 01 dự án là chung cư Natural Poem (phường An Lạc). Tháng 3/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư liên hệ UBND quận Bình Tân để hoàn tất phương án kết nối giao thông cho khu 1 và khu 2 trong khu vực dự án. Sau khi hoàn tất thủ tục này thì liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố để nộp hồ sơ cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, tình hình cấp sổ hồng cho người mua nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố trong thời gian qua còn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Một số vấn đề tồn đọng ảnh hưởng tới tiến độ cấp sổ hồng được nêu ra, trong đó có việc chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ.

Ngoài ra, một vướng mắc gặp phải khi cấp sổ hồng là trước khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện giải chấp quyền sử dụng đất, để nộp bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án cho Sở Tài nguyên và Môi trường để chỉnh lý chuyển hình thức sử dụng đất sang hình thức sử dụng chung.

Liên quan đến vấn đề cấp sổ hồng đối với các dự án bất động sản, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết đến nay, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM đã tiếp nhận giải quyết cấp sổ hồng cho 575 dự án với tổng số 206.204 căn nhà. Trong đó, tiếp nhận hồ sơ của 137.545 căn nhà và đã cấp sổ cho 127.833 căn nhà. Số lượng căn nhà chưa nộp hồ sơ xin cấp sổ là 78.371 căn, trong đó có hơn 30.061 hồ sơ đủ điều kiện cấp nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.