TP.HCM không có dự án nhà ở nào đủ điều kiện mở bán

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm 2024, sở này đã nhận được 04 hồ sơ dự án nhà ở đề nghị xác nhận đủ điều kiện mở bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, qua xem xét thì cả 04 dự án đều chưa đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Từ đầu năm đến nay, thành phố đã xây dựng mới 2,1 triệu m2 sàn nhà ở, đạt trên 26% chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 (08 triệu m2 sàn).

Trong đó, nhà ở riêng lẻ do người dân tự xây dựng là 1,543 triệu m2 sàn (chiếm tỷ trọng 73%), nhà ở thương mại tại các dự án là 532.000 m2 sàn (chiếm khoảng 26,2%), nhà ở xã hội 14.000 m2 sàn.

Diện tích nhà ở bình quân tính đến tháng 5/2024 của TP.HCM đạt 22 m2/người.

Đối với nhà ở xã hội, từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn thành phố hoàn thành 03 dự án với 1.233 căn hộ, gồm: dự án nhà ở xã hội thuộc dự án khu dân cư phường Tân Phú, (quận 9 cũ) do Công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp và thương mại Thuận Kiều làm chủ đầu tư; dự án khu nhà ở xã hội Bình Trưng Đông (TP. Thủ Đức) do Công ty cổ phần tư vấn - thương mại - dịch vụ - địa ốc Hoàng Quân làm chủ đầu tư; Block C - Khu nhà ở xã hội 2 - Khu dân cư Nguyên Sơn (huyện Bình Chánh) do Công ty cổ phần bất động sản Nguyên Sơn làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, TP.HCM cũng hoàn thành một phần dự án nhà lưu trú công nhân với quy mô 368 căn hộ, tương đương 36,731 m2 sàn (Block A và Block D), do Công ty cổ phần ThuthiemGroup làm chủ đầu tư.

Thành phố cũng đang triển khai thi công 05 dự án nhà ở xã hội với quy mô 3.714 căn, tổng diện tích sàn 307.521 m2 và 01 dự án nhà lưu trú công nhân với 672 căn, tổng diện tích sàn 57.206 m2.

Bảng tổng hợp dự án nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện huy động vốn tại TP.HCM giai đoạn 2016 - 2023 – Nguồn: Thống kê của HoREA.

Trong một báo cáo của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), đơn vị này cho biết trong quý 1/2024, tại TP.HCM chỉ có 01 dự án nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, với diện tích 3.647,4 m2 và chỉ có 01 dự án (cũ) đã hoàn thành đầu tư xây dựng với quy mô 219 căn hộ, không có dự án nhà ở thương mại nào đủ điều kiện huy động vốn bán nhà ở hình thành trong tương lai và có 62 dự án nhà ở thương mại (dự án cũ) đang triển khai với 28.462 căn hộ.

Trong quý đầu năm 2024, trên địa bàn thành phố cũng không có dự án nhà ở xã hội nào được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc được cấp giấy phép xây dựng; chỉ có 01 dự án nhà ở xã hội (dự án cũ) đã hoàn thành với 242 căn hộ và đang triển khai thực hiện 07 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân (dự án cũ) với 4.996 căn hộ.

HoREA dự báo năm 2024, thị trường bất động sản tại TP.HCM sẽ còn tiếp tục mất cân đối “cung - cầu” nhà ở, tiếp diễn tình trạng “lệch pha”, nghiêng về phân khúc nhà ở cao cấp và thiếu nguồn cung nhà ở thương mại giá bình dân, nhà ở xã hội.

Đây là tình trạng tiếp diễn của năm 2023 khi trong năm này tại TP.HCM có 19 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, với 17.753 căn đưa các chủ đầu tư tung ra thị trường nhưng không có dự án nào thuộc phân khúc căn hộ bình dân, chủ yếu là phân khúc cao cấp với 12.702 căn (chiếm 71,5%), phân khúc trung cấp 5.051 căn (chiếm 28,5%)…