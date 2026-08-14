Hãng chip CXMT trở thành công ty niêm yết đắt giá nhất Trung Quốc

Vốn hóa của CXMT hiện đạt hơn một nửa so với vốn hóa của đối thủ Mỹ Micron, đặt ra lo ngại về rủi ro bong bóng...

Ảnh minh họa - Ảnh: China Daily.

Nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc CXMT đã chính thức vượt qua Tencent Holdings về vốn hóa thị trường trong phiên giao dịch ngày 13/8, trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất được niêm yết tại cả thị trường đại lục và Hồng Kông.

Cổ phiếu của CXMT được giao dịch tại Thượng Hải giảm 1,2%, kết thúc phiên với mức vốn hóa 3,54 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương 524,92 tỷ USD - theo dữ liệu từ nhà cung cấp thông tin Wind Information.

Trong khi đó, cổ phiếu của Tencent, được niêm yết tại Hồng Kông, giảm 4,5%, khiến vốn hóa thị trường của công ty này tụt xuống còn 4,01 nghìn tỷ đôla Hồng Kông, tương đương 511,04 tỷ USD hay 3,47 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Sự chênh lệch này đã đưa CXMT lên vị trí dẫn đầu về vốn hóa trên thị trường chứng khoán ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, một thành tựu lớn đối với một công ty mới niêm yết.

Cuộc đổi ngôi này diễn ra sau khi Tencent báo cáo tăng trưởng doanh thu tốt hơn dự báo. Tuy nhiên, mức đầu tư cơ bản lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI) của công ty dường như đã gây áp lực lên tâm lý nhà đầu tư. Tổng chi tiêu vốn (capex) trong quý đã tăng 176% so với cùng kỳ năm trước, đạt 52,8 tỷ nhân dân tệ.

Tập đoàn lớn về trò chơi và quảng cáo này đã đẩy nhanh các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng để hỗ trợ phát triển các mô hình AI. Ông Ivan Su, giám đốc tại công ty Morningstar, nhận định với tờ báo Nikkei Asia rằng "mảng trò chơi và quảng cáo, vốn là hai lĩnh vực cốt lõi của Tencent, vẫn duy trì sức mạnh, nhưng dòng tiền tự do trong ngắn hạn sẽ tiếp tục chịu sức ép bởi các khoản đầu tư AI tăng cao, với triển vọng lợi nhuận còn hạn chế”.

CXMT đã trở thành công ty niêm yết đại chúng vào cuối tháng 7 và ngay lập tức trở thành công ty có mức vốn hóa được niêm yết trên sàn giao dịch Thượng Hải và Thẩm Quyến. Động lực cho sự tăng giá cổ phiếu của công ty là nhu cầu mạnh mẽ đối với chip nhớ được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu AI.

Dù giảm trong phiên 13/8, cổ phiếu CXMT đến hết phiên này vẫn tăng khoảng 8% so với mức giá đóng cửa trong ngày giao dịch đầu tiên với tư cách là một công ty đại chúng.

Trong phiên giao dịch đầu tiên vào hôm 27/7 tại thị trường Thượng Hải, cổ phiếu này tăng 466%, đánh dấu mức tăng lớn nhất trong một phiên trong số 10 đợt IPO lớn nhất thế giới trong năm nay theo giá trị giao dịch - dựa trên dữ liệu của Dealogic.

Trong bối cảnh Mỹ áp dụng nhiều biện pháp hạn chế trong lĩnh vực con chip, làm gia tăng mức độ cạnh tranh trong cuộc đua bán dẫn toàn cầu, CXMT đã nổi lên như một trụ cột quan trọng trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm xây dựng một ngành công nghiệp chip tự cung tự cấp và thu hẹp khoảng cách trong các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo.

Vốn hóa của CXMT hiện đạt hơn một nửa so với vốn hóa của đối thủ Mỹ Micron, đặt ra lo ngại về rủi ro bong bóng - theo hãng tin Reuters.

Vai trò thống trị ngày càng tăng của CXMT trên thị trường chip ở Trung Quốc đã mang lại cho công ty sức mạnh tăng giá khi cung cấp chip cho các khách hàng công nghệ như Huawei. Dù vậy, ông Yuan Yuwei, nhà quản lý quỹ phòng hộ tại công ty Trinity Synergy Investments, hồi cuối tháng 7 nhận định rằng "cổ phiếu CXMT quá đắt và có mùi đầu cơ”, đồng thời nói thêm rằng "khó có thể nói sự lạc quan này là bền vững."

CXMT, trước đây là ChangXin Memory Technologies, đã huy động được 57,92 tỷ nhân dân tệ, tương đương 8,6 tỷ USD, trong đợt IPO vào tháng trước, đánh dấu vụ IPO lớn nhất từ trước đến nay ở Trung Quốc đại lục.

Các nhà sản xuất chip châu Á và các công ty xây dựng trung tâm dữ liệu cùng cơ sở hạ tầng liên quan đã tận dụng mạnh mẽ làn sóng đầu tư hàng trăm tỷ USD vào AI của các công ty công nghệ lớn. Cơn sốt đầu tư AI này đã đẩy giá cổ phiếu chip trên toàn cầu tăng mạnh trong năm nay và xu hướng tăng này được dự báo sẽ tiếp tục.

Bà Ellie Wang, một nhà phân tích tại công ty nghiên cứu công nghệ TrendForce, cho biết "thị trường bộ nhớ vẫn khan hiếm với giá sẽ tiếp tục tăng đến cuối năm 2027”. Bà nói thêm rằng "trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung dai dẳng, nhiều khách hàng đang tìm cách đa dạng hóa cơ sở nhà cung cấp bộ nhớ của họ, điều này sẽ mang lại lợi ích đáng kể và tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh hơn cho CXMT”.