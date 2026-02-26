Thứ Năm, 26/02/2026

Đầu tư hơn 915 tỷ đồng hoàn thiện việc mở rộng hầm Cù Mông lên 4 làn xe

Gia Huy

26/02/2026, 15:12

Việc đầu tư hoàn thiện hầm Cù Mông theo quy mô 4 làn xe không chỉ giúp nâng cao năng lực khai thác và bảo đảm an toàn giao thông trên trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông, mà còn góp phần cải thiện khả năng kết nối liên vùng...

Theo dự kiến, hầm Cù Mông sẽ hoàn thiện việc mở rộng lên 4 làn xe trong năm 2026 và đưa vào khai thác vào năm 2027.
Theo dự kiến, hầm Cù Mông sẽ hoàn thiện việc mở rộng lên 4 làn xe trong năm 2026 và đưa vào khai thác vào năm 2027.

Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoàn thiện hầm Cù Mông thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, với tổng mức đầu tư dự án là hơn 915 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Theo phương án được phê duyệt, dự án có tổng chiều dài 5,45 km. Điểm đầu tại Km 0+100, kết nối với tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (khoảng Km 19+800), thuộc phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai. Điểm cuối tại Km 5+550, kết nối với tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (khoảng Km 25+250), thuộc xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk.

Tuyến chính sẽ được mở rộng nền và mặt đường, hoàn thiện hầm Cù Mông từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, với bề rộng nền đường 22 m.

Ống hầm phải tuyến được cải tạo mặt đường, bảo đảm độ dốc siêu cao theo tiêu chuẩn; đồng thời tận dụng và điều chỉnh hệ thống thiết bị hiện có để phù hợp với khai thác một chiều quy mô 2 làn xe.

Ống hầm trái tuyến sẽ được đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thoát nước mặt đường, lắp đặt lan can phục vụ công tác duy tu, kiểm tra và sơn vỏ hầm; mặt đường bê tông xi măng trên lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng; cùng với việc xây dựng, lắp đặt đồng bộ hệ thống thiết bị cơ điện trong hầm.

Các cầu trên tuyến được đầu tư theo quy mô 6 làn xe. Trong đó, cầu hiện trạng sẽ được mở rộng về bên phải tuyến từ 10,5 m lên 14,75 m, đáp ứng quy mô 3 làn xe; đồng thời xây dựng mới một đơn nguyên cầu song song, cách cầu cũ 0,5 m, với bề rộng 14,75 m.

Theo dự kiến, công trình sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2026 và chính thức đưa vào khai thác, sử dụng từ năm 2027. Đặc biệt, hoàn thiện mở rộng hầm Cù Mông không chỉ giúp tối ưu hóa khai thác hệ thống giao thông khu vực, giảm áp lực cho Quốc lộ 1 mà còn nâng cao kết nối giữa các khu kinh tế, khu công nghiệp và cảng biển

Từ khóa:

cao tốc Bắc - Nam Giao thông hạ tầng Hầm Cù Mông Mở rộng hầm Cù Mông

