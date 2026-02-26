Hưng Yên sắp có tuyến đường Phố Hiến - Hưng Hà hơn 16.000 tỷ

Tuyến đường Phố Hiến - Hưng Hà được xem là một trong những dự án hạ tầng có quy mô vốn lớn nhất của tỉnh trong nhiều năm trở lại đây trên địa bàn...

Ngày 25/2, tại Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII đã chính thức thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường Phố Hiến - Hưng Hà với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 16.000 tỷ đồng.

Đây được xem là những quyết sách quan trọng, có tác động sâu rộng và lâu dài, đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh điều chỉnh không gian phát triển sau hợp nhất. Các nội dung được thông qua bảo đảm phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng và các quy hoạch liên quan; qua đó từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo định hướng, tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị và công nghiệp của tỉnh Hưng Yên.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn nhấn mạnh Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh đã kịp thời cập nhật những thay đổi về không gian hành chính và yêu cầu phát triển mới; góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý, làm rõ cấu trúc không gian kinh tế - xã hội, các trụ cột và động lực tăng trưởng của tỉnh trong giai đoạn tới.

HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 37. (Ảnh: CTT tỉnh Hưng Yên)

Đáng chú ý, việc quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường từ phường Phố Hiến đến xã Hưng Hà được kỳ vọng sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, nâng cao năng lực kết nối, qua đó tạo dư địa và động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 16.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028, và là một trong những dự án hạ tầng có quy mô vốn lớn nhất của tỉnh trong nhiều năm trở lại đây.

Đối với dự án này, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đầy đủ, đúng quy định các bước chuẩn bị đầu tư; quan tâm bố trí vốn, công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư; bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnhHưng Yên cũng đề nghị các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và từng đại biểu tiếp tục phát huy vai trò giám sát, theo dõi chặt chẽ quá trình triển khai các nghị quyết; kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh để xem xét, xử lý theo thẩm quyền, bảo đảm các quyết sách sớm đi vào cuộc sống.