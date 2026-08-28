Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM và 4 nhiệm vụ chiến lược trong nhiệm kỳ mới

Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh thống nhất đổi tên thành Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Ông Mai Hữu Tín được bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2026 - 2031…

Đại hội đại biểu lần thứ I Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: HUBA.

Chiều 27/8 tại TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đại biểu lần thứ 1 Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo thành phố và đông đảo đại biểu doanh nghiệp.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ I (2026 - 2031) và Ban Kiểm tra. Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư U&I, được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Thanh Đảo, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Quảng cáo & Xúc tiến thương mại Đông Nam, được bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm tra.

Đại hội thống nhất đổi tên Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh thành Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh, tiếp tục sử dụng tên viết tắt HUBA.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tuyên dương tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua thách thức, bền bỉ vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân TP. Hồ Chí Minh trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: HUBA.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố, trong nhiệm kỳ mới, cộng đồng doanh nghiệp cần tập trung vào bốn nhiệm vụ có tính chiến lược.

Thứ nhất: Chuyển tâm thế từ “phản ánh chính sách” sang “cùng đồng hành kiến tạo và thực thi chính sách”. Theo đó, doanh nghiệp cần tham gia ngay từ quá trình hình thành chính sách, đóng góp dữ liệu thực tế, chi phí và kinh nghiệm thị trường để cùng chính quyền xây dựng, hoàn thiện chính sách.

Thứ hai: Lấy liên kết để tạo sức mạnh của thành phố mới.

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh sau hợp nhất, TP. Hồ Chí Minh cần phát huy lợi thế của từng khu vực trong một cấu trúc phát triển chung, qua đó tạo sức mạnh từ sự liên kết.

Thứ ba: Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh phải trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi.

Thứ tư: Cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững và nghĩa tình.

Đối với nhiệm vụ đồng hành kiến tạo và thực thi chính sách, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị cộng đồng doanh nghiệp phát huy vai trò trong quá trình xây dựng chính sách, tăng cường đóng góp tiếng nói từ thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại Đại hội, ông Mai Hữu Tín khẳng định: "Động lực để doanh nhân tiếp tục làm việc không chỉ đến từ lợi nhuận mà còn từ niềm vui khi nhìn thấy doanh nghiệp của mình trưởng thành, người lao động có cuộc sống tốt hơn, sản phẩm Việt Nam được thị trường thế giới đón nhận và đất nước phát triển nhanh hơn từ những đóng góp của chính doanh nghiệp".

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư U&I, được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: HUBA.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2031 là một tập thể thống nhất, không phân biệt đến từ khu vực nào khi ba địa phương TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu về chung một nhà. Ban Chấp hành sẽ chia nhau hoạt động theo từng ngành nghề chủ chốt của kinh tế Thành phố, xây dựng mới chiến lược phát triển của từng ngành gắn với các chủ trương của lãnh đạo Thành phố, cố gắng hợp lực để tạo ra sức mạnh chung nhằm đưa kinh phát triển thật nhanh như kỳ vọng.

Đại hội xác định nhiệm kỳ mới sẽ tập trung nâng cao vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; tăng chất lượng phản biện, kiến nghị chính sách; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư, hợp tác quốc tế; phát triển nguồn nhân lực và phát huy văn hóa doanh nhân TP. Hồ Chí Minh.