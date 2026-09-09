TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố Bắc và Bắc Trung bộ hợp tác phát triển kinh tế xã hội 2026 - 2030

Sáng 9/9, UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2023 - 2025 và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 – 2030”. Sự kiện do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) cùng Sở Tài chính tỉnh Nghệ An tổ chức với sự tham dự của gần 400 đại biểu là lãnh đạo Bộ Tài chính, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND 08 tỉnh, thành phố liên kết, cùng đại diện các sở, ban, ngành, tổng công ty và cộng đồng doanh nghiệp.
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện này trong việc đánh giá và mở rộng hợp tác giữa các địa phương. Ông khẳng định sự gắn kết giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ không chỉ mang ý nghĩa tình cảm mà còn là động lực phát triển kinh tế - xã hội quan trọng. Hội nghị đã mở ra không gian phát triển mới cho giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu phát huy tiềm năng và thế mạnh của từng địa phương.
Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc ITPC, đã đề xuất chuyển đổi từ thỏa thuận khung sang cơ chế hành động thực chất, với phương châm “4 rõ”: rõ nội dung, rõ đầu mối, rõ tiến độ, rõ kết quả. Ông nhấn mạnh việc đặt doanh nghiệp và dự án làm trung tâm, đồng thời đề xuất bốn chuyển đổi căn bản để thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn.
Tại hội nghị, các đại diện đến từ các tỉnh đã trình bày những định hướng phát triển cụ thể. Tỉnh Nghệ An, với đà tăng trưởng du lịch mạnh mẽ, đã đề xuất phát triển sản phẩm du lịch thương mại định kỳ và xây dựng không gian văn hóa Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh.
Thành phố Huế, với lợi thế đô thị di sản, đã đề xuất kêu gọi đầu tư vào hạ tầng khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô và phát triển sản phẩm du lịch “Một hành trình – nhiều điểm đến”.
Tỉnh Cao Bằng, với giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên phong phú, đã đề xuất xây dựng trục liên kết biểu tượng và phát triển kinh tế thể thao trải nghiệm.
Tỉnh Hà Tĩnh, với thành quả tăng trưởng kinh tế ấn tượng, đã đề xuất thu hút đầu tư vào hạ tầng thép, logistics và cảng biển, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số.
Tỉnh Thanh Hóa, với vai trò là cực tăng trưởng phía Bắc, đã đề xuất hợp tác ứng dụng công nghệ số và phát triển dịch vụ logistics.
Tỉnh Thái Nguyên, với đà bứt tốc du lịch, đã giới thiệu Festival Trà Quốc tế và đề xuất các nội dung hợp tác nhằm tháo gỡ vướng mắc cơ chế du lịch.
Tỉnh Ninh Bình, với mục tiêu trở thành trung tâm du lịch di sản quốc tế, đã đề xuất chuyển từ nối điểm sang “đồng thiết kế chuỗi trải nghiệm” và mở rộng thị trường dựa trên phân tích dữ liệu.
Tỉnh Quảng Trị, với chiến lược “vươn Đông, tỏa Tây”, đã đề xuất thu hút vốn đầu tư vào năng lượng, chế biến và hạ tầng khu công nghiệp.
Điểm nhấn quan trọng nhất của sự kiện là nghi thức ký kết bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 giữa UBND TP. Hồ Chí Minh và UBND 8 tỉnh, thành phố phía Bắc và Bắc Trung bộ. Bản thỏa thuận này xác lập khuôn khổ pháp lý toàn diện, huy động và tập trung tối đa các nguồn lực vào các lĩnh vực kinh tế, du lịch, nông nghiệp, khoa học công nghệ và xúc tiến đầu tư thương mại.
Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các bên và khẳng định Thành phố sẽ tiếp thu toàn diện các đề xuất để cụ thể hóa vào chương trình hành động từng năm. Ông nhấn mạnh rằng giai đoạn 2026-2030 phải hướng đến mục tiêu “làm cùng nhau nhiều hơn và tạo ra giá trị lớn hơn”, đưa doanh nghiệp trở thành chủ thể trung tâm và người thụ hưởng của liên kết.
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