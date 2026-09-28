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Lãi suất mua nhà trả góp Mỹ vượt 7% lần đầu tiên sau 2 năm

Đ Điệp Vũ

Leo thang theo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, lãi suất vay thế chấp nhà trung bình ở Mỹ trong tuần vừa rồi đã lần đầu tiên vượt mức 7% trong khoảng 2 năm trở lại đây...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/FT.
Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/FT.

Giới phân tích nhận định, diễn biến này có thể làm gia tăng tâm lý lo ngại lạm phát ở cử tri Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo trang tin Mortgage News Daily, vào hôm 24/9, lãi suất trung bình hàng ngày của khoản vay thế chấp nhà với kỳ hạn 30 năm và lãi suất cố định - loại hình vay mua nhà trả góp phổ biến nhất ở Mỹ - nhảy vọt lên mốc 7,45%. Cùng ngày, một số nguồn tin khác như Freddie Mac, cho biết lãi suất này vượt ngưỡng 7%, nhưng con số đó là mức trung bình của cả một tuần trước đó.

Vào hôm 23/9, lãi suất cho vay thế chấp nhà ở mức còn ở mức 7,26%. Như vậy, chỉ sau một ngày, lãi suất này đã tăng 19 điểm cơ bản, phản ánh cú tăng dữ dội của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ.

Nếu tính trên cơ sở ngày, mức 7% đã xuất hiện chớp nhoáng vào hôm 10/9 sau khi các báo cáo lạm phát nóng hơn kỳ vọng làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất - theo ông Matthew Graham, Giám đốc vận hành của Mortgage News Daily. Dự báo này đã trở thành hiện thực khi Fed có đợt tăng lãi suất đầu tiên trong hơn 3 năm, với lượng tăng 0,25 điểm phần trăm, vào hôm 16/9.

"Sự kết hợp giữa các phát biểu cứng rắn của giới chức Fed, giá dầu tăng và các dữ liệu kinh tế khả quan hơn đã làm trầm trọng thêm tình hình kể từ đó”, ông Graham nhấn mạnh.

Lãi suất vay thế chấp với kỳ hạn 30 năm và lãi suất cố định ở Mỹ từng giảm xuống mức thấp 5,99% vào cuối tháng 2 năm nay, nhưng sau đó bắt đầu tăng trở lại khi xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran nổ ra - sự kiện đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh, kéo theo là áp lực lạm phát. Xu hướng tăng tiếp tục diễn ra trong tháng 9 này, khi Fed tăng lãi suất và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ không ngừng đi lên.

Lãi suất vay thế chấp nhà ở Mỹ thường biến động theo sát lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hạn 10 năm. Tuần vừa rồi, lợi suất của kỳ hạn này có lúc vượt 5,2%, cao nhất trong 19 năm trở lại đây.

Xu hướng tăng của lãi suất diễn ra trong bối cảnh thị trường nhà ở tại Mỹ vẫn đang chật vật với giá nhà cao, niềm tin người tiêu dùng suy giảm và nguồn cung nhà ở giá cả phải chăng khan hiếm. Tâm lý của các doanh nghiệp phát triển nhà ở tại nước này trở nên bi quan hơn khi áp lực giá cả ảnh hưởng đến tâm lý người mua nhà, kể cả tại những thành phố từng chứng kiến sự bùng nổ thị trường nhà ở trong đại dịch.

Bên cạnh đó, lãi suất tăng cao có thể làm trầm trọng thêm cảm giác của người dân Mỹ về một cuộc khủng hoảng khả năng chi trả, trong khi Đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực duy trì quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11.

"Đối với cả người mua và người bán, mức lãi suất thế chấp cao nhất trong gần 2 năm qua đang tác động đến một thị trường vốn đã có dấu hiệu chững lại. Mốc lãi suất 7% mang ý nghĩa tâm lý cũng nhiều như ý nghĩa về mặt con số’ , ông Anthony Smith, chuyên gia kinh tế cấp cao tại trang bất động sản Realtor.com, nhận định.

Ông Trump đã coi vấn đề khả năng chi trả nhà ở là một trọng tâm chính sách của chính quyền ông. Vì vậy, ông chủ Nhà Trắng đã chỉ đạo hai "gã khổng lồ" trong lĩnh vực nhà ở được chính phủ hậu thuẫn là Fannie Mae và Freddie Mac mua lại các chứng khoán đảm bảo bằng các khoản vay thế chấp nhà nhằm giảm mức lãi vay, đồng thời có động thái ngăn chặn các nhà đầu tư thâu tóm nhà ở đơn lập.

Tuy nhiên, theo ước tính của tờ báo Financial Times dựa trên dữ liệu từ công ty Zillow, giá nhà trên khắp nước Mỹ đã tăng 0,5% kể từ khi ông Trump nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ hai. Giá thuê nhà hàng tháng cũng đã tăng 4,8% trong cùng khoảng thời gian.

Theo số liệu của Freddie Mac, lãi suất vay thế chấp nhà kỳ hạn 15 năm ở Mỹ cũng đã tăng lên mức 6,42% vào hôm 24/9, cao nhất kể từ tháng 5/2024.

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