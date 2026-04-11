Hiện thực hóa chiến lược đưa văn hóa thành ngành công nghiệp tỷ USD
Minh Huy
11/04/2026, 08:20
Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới, yêu cầu đặt ra là chuyển hóa các giá trị sáng tạo thành sản phẩm và giá trị kinh tế cụ thể. Để hiện thực hóa, cần những mô hình doanh nghiệp đủ năng lực vận hành, tham gia sâu vào thị trường, chuỗi giá trị toàn cầu…
Công nghiệp văn hóa được
xác lập không chỉ là một lĩnh vực sáng tạo thuần túy, mà là động lực tăng trưởng
chiến lược, một “lực lượng kinh tế” hướng tới người tiêu dùng góp phần đưa Việt
Nam vươn mình trở thành cường quốc văn hóa của châu Á.
Nghị quyết 80-NQ/TW của
Chính phủ đã tạo ra một bước ngoặt quan trọng khi xác định văn hóa là trụ cột
phát triển mới, hình thành hệ sinh thái kinh tế sáng tạo dựa trên sự giao thoa
của nội dung, công nghệ và thương mại.
Tại phiên thảo luận chủ đề
Velocity trong khuôn khổ diễn đàn Bloomberg Businessweek Vietnam - The Year
Ahead 2026, ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch sáng lập DatVietVAC Group Holdings, cho
biết với quy mô thị trường truyền thông và giải trí dự báo chạm mốc 2,4 tỷ USD
vào năm 2026 và duy trì tốc độ tăng trưởng hai chữ số, Việt Nam đang đứng trước
“cửa sổ cơ hội” để chuyển hóa các giá trị di sản thành năng lực cạnh tranh quốc
gia.
“Văn hóa vì thế không còn đơn thuần là di sản, mà đã trở thành một dạng năng
lực cạnh tranh chiến lược của quốc gia. Việt Nam với nền tảng 4.000 năm văn
hiến là lợi thế đặc biệt, và trong bối cảnh định hướng “Kỷ nguyên vươn mình”,
các ngành công nghiệp văn hóa đang được xác định là một trong những trụ cột
quan trọng, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa nuôi dưỡng niềm tự hào dân
tộc và nâng tầm hình ảnh Việt Nam trên bản đồ thế giới”.
“Văn hóa ngày nay không
còn chỉ dừng lại ở những biểu đạt nghệ thuật đơn thuần hay di sản cần bảo tồn.
Nhìn từ thành công của K-pop (Hàn Quốc), Anime (Nhật Bản) hay Mandopop (Đài
Loan), văn hóa đã trở thành sức mạnh mềm, một ngành xuất khẩu tỷ đô định hình lại
vị thế quốc gia trên bản đồ thế giới”, ông Thành nhận định.
Theo ông Thành, cảm hứng
về thuyết lý “Kỷ nguyên vươn mình” đã đặt các ngành công nghiệp văn hóa vào vị
trí trung tâm của sự phát triển. Lần đầu tiên, Việt Nam có Chiến lược Quốc gia
riêng với những mục tiêu cụ thể: Phát triển trung tâm văn hóa tại nước ngoài,
xây dựng 5 thương hiệu quốc gia có khả năng cạnh tranh toàn cầu và dành 2% ngân
sách hàng năm cho lĩnh vực này.
Tuy nhiên, để hiện thực
hóa những mục tiêu vĩ mô đó, ông Thành cho rằng cần có một sự phân biệt giữa “Văn hóa” và “Công nghiệp văn hóa”. Để có
được một nền công nghiệp văn hóa đúng nghĩa, theo ông Thành, cần hội đủ 3 yếu
tố: Quy mô sản xuất (Scale) mang tính ổn định và đáp ứng nhu cầu đại chúng;
Năng lực sở hữu và khai thác tài sản trí tuệ (IP) để tạo ra các vũ trụ sinh
thái đa tầng và sự kết giao giữa “Sáng tạo - Công nghệ - Đổi mới” cùng năng lực
đưa sản phẩm vươn ra quốc tế.
Trong bối cảnh đó, câu hỏi
đặt ra không còn là tiềm năng của công nghiệp văn hóa, mà là con đường hiện thực
hóa các mục tiêu chiến lược. Điều này đòi hỏi những mô hình doanh nghiệp cụ thể
có khả năng chuyển hóa sáng tạo thành giá trị kinh tế, vận hành trên nền tảng
công nghệ và sở hữu trí tuệ, đồng thời đủ năng lực đưa sản phẩm văn hóa Việt
tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Chia sẻ về kinh nghiệm gần
30 năm trong lĩnh vực giải trí, ông Đinh Bá Thành cho biết DatVietVAC đang vận
hành theo mô hình hệ sinh thái, với ba trụ cột gồm nội dung (content), công nghệ
(technology) và đổi mới sáng tạo (innovation). Mô hình này được kỳ vọng giúp
doanh nghiệp thích ứng với xu hướng thị trường, đồng thời tham gia định hình
các sản phẩm và trào lưu văn hóa mới (V-culture).
Đơn cử, chuỗi
concert “Anh Trai Say Hi”, “Em Xinh Say Hi” của DatVietVAC tại Việt Nam và Hoa
Kỳ, thu hút hàng trăm nghìn khán giả cho thấy năng lực tổ chức và sản xuất ở
quy mô lớn. Riêng concert tại Las Vegas với khoảng 13.000 khán giả được xem là
bước thử nghiệm đưa sản phẩm văn hóa Việt ra thị trường quốc tế, đồng thời kiểm
chứng sức hút của các mô hình nội dung nội địa khi được đầu tư bài bản
Ở góc độ kinh tế, doanh
nghiệp vận hành theo hướng giảm phụ thuộc vào các sản phẩm mang tính thời điểm.
Doanh nghiệp xây dựng hệ thống phát triển và khai thác tài sản trí tuệ theo chuỗi,
trong đó nội dung gốc là nền tảng để mở rộng sang nhiều hoạt động như phân phối
đa nền tảng, tổ chức sự kiện, phát triển cộng đồng người hâm mộ và thương mại
hóa nghệ sĩ.
Năm 2025, DatVietVAC ghi
nhận doanh thu 3.235 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 380 tỷ đồng với mức chi trả
cổ tức 30%. Dự báo năm 2026, doanh thu dự kiến đạt 3.382 tỷ đồng và lợi nhuận
420 tỷ đồng. Tầm nhìn đến năm 2030, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ
đồng, duy trì tốc độ tăng trưởng 15%/năm thông qua việc mở rộng sản xuất nội
dung và đẩy mạnh hoạt động quốc tế hóa.
Chia sẻ thêm về kế hoạch
phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) Chủ tịch sáng lập DatVietVAC cho
biết doanh nghiệp đang lên kế hoạch IPO trong năm 2026. Trong bối cảnh thị trường
công nghiệp văn hóa được định hướng phát triển, động thái này được xem là bước
đi nhằm mở rộng nguồn vốn cho các hoạt động đầu tư, bao gồm công nghệ, hạ tầng
số và mở rộng thị trường quốc tế.
Việt Nam trong làn sóng tăng trưởng “kinh tế thú cưng”
10:33, 09/04/2026
“Tài sản văn hóa” trở thành động lực kinh tế mới
14:43, 02/04/2026
Thủ tướng Phạm Minh Chính : "Văn hóa thẩm thấu - truyền thông lan tỏa - thể thao vươn tầm - du lịch đột phá"
Nhu cầu protein tăng cao tạo nên một xu hướng đồ uống mới
Nguồn protein dồi dào tiện lợi hiện không còn chỉ giới hạn ở các loại sinh tố, thanh protein hay sữa chua. Nước ngọt protein, một loại đồ uống mới, đang mang đến một cách thức mới mẻ để tiếp cận người tiêu dùng…
Nghiên cứu mới về thói quen có thể dẫn tới chứng sa sút trí tuệ
Các hoạt động tĩnh tại mang tính “thụ động về mặt tinh thần” có thể làm gia tăng nguy cơ sa sút trí tuệ. Ngược lại, các tương tác xã hội từ lâu đã được chứng minh có liên quan đến sức khỏe nhận thức tốt hơn...
Việt Nam trong làn sóng tăng trưởng “kinh tế thú cưng”
Giờ đây thú cưng đã trở thành “trung tâm" của những hộ gia đình ít người, là “bạn đồng hành” giúp tạo bản sắc cá nhân và địa vị xã hội. Từ đó, nhóm “khách hàng” này có khả năng mang lại doanh số không nhỏ cho các thương hiệu…
AI và xu hướng làm phim gây tranh cãi tại châu Á
Sự hiện diện của AI trong ngành công nghiệp làm phim đã vượt xa dự đoán của những người trong ngành. Năm 2026, phim ngắn bùng nổ tại châu Á nhưng nhiều diễn viên lại không có việc làm. Bởi giờ đây, một ê kíp ba người có thể sản xuất 80 tập phim ngắn chỉ trong 5 ngày...
Kiến trúc và nội thất có tác động trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần của con người
Kiến trúc không chỉ góp phần cải thiện sức khỏe thể chất thông qua các yếu tố công thái học, mà còn tác động trực tiếp đến cảm xúc và mức độ thoải mái tinh thần của con người.
