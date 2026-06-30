TP. Hồ Chí Minh phân cấp cho Chủ tịch UBND xã, phường quyết định chuyển mục đích sử dụng đất

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố.
Quyết định được ban hành trên cơ sở Nghị định 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Nghị quyết 254/2025/QH15 nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.
Theo quyết định, Chủ tịch UBND xã, phường được phân cấp thực hiện 26 nhiệm vụ liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật.
Đáng chú ý, Chủ tịch UBND cấp xã được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với cá nhân theo quy định của Luật Đất đai; quyết định giao đất cho cộng đồng dân cư và giao đất nông nghiệp cho cá nhân trong các trường hợp thuộc thẩm quyền.
Bên cạnh đó, lãnh đạo cấp xã được phê duyệt phương án góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai để triển khai các dự án chỉnh trang, phát triển khu dân cư nông thôn, mở rộng và nâng cấp đường giao thông nông thôn.
Trong lĩnh vực đấu giá quyền sử dụng đất, Chủ tịch UBND cấp xã được quyết định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, phê duyệt giá khởi điểm đối với khu đất, thửa đất đưa ra đấu giá và công nhận kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 229 Luật Đất đai.
Ngoài ra, Chủ tịch UBND xã, phường được quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích đối với cá nhân; quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với từng dự án.
Đối với công tác thu hồi đất, lãnh đạo cấp xã được ban hành thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất trong các trường hợp thuộc thẩm quyền; quyết định kiểm đếm bắt buộc; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và quyết định thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai.
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND xã, phường còn được quyết định trưng dụng đất, gia hạn thời gian trưng dụng đất và quyết định giá đất cụ thể trong các trường hợp thuộc thẩm quyền.
Theo quyết định, Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp và chịu trách nhiệm trước UBND TP. Hồ Chí Minh cũng như trước pháp luật về kết quả thực hiện. Định kỳ, UBND xã, phường phải đánh giá, báo cáo kết quả triển khai về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND TP. Hồ Chí Minh.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố được giao hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện phân cấp, đồng thời tổng hợp tình hình triển khai để báo cáo UBND TP. Hồ Chí Minh.
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