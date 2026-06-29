Chi tiết 4 dự án nhà ở xã hội, giải pháp an cư cho người lao động tại TP. Hồ Chí Minh

Bốn dự án nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh như: khu nhà 324 Lý Thường Kiệt, Bcons tại khu đô thị phức hợp Bcons City Life, Becamex, và 35 Lê Văn Chí không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết về chỗ ở mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng bền vững và phát triển…

Bcons đã khởi công dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị phức hợp Bcons City Life - Ảnh minh họa.

Tại TP. Hồ Chí Minh, mới đây, nhiều dự án nhà ở xã hội đã được khởi công xây dựng, mang lại cơ hội sở hữu nhà ở cho hàng ngàn người lao động và gia đình có thu nhập thấp trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Tập đoàn Bcons vừa khởi công dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị phức hợp Bcons City Life tại phường Tân Uyên với 802 căn hộ. Dự án được triển khai trên quỹ đất 6.667,3m2, gồm 2 block cao 15 tầng và 1 tầng hầm. Khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp 802 căn hộ có diện tích từ 31,5m2 đến 51,6m2, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người lao động, gia đình trẻ và người mua nhà lần đầu.

Theo chủ đầu tư, dự án là một phần trong Khu đô thị Bcons City Life quy mô hơn 15ha, được quy hoạch đồng bộ với hệ thống tiện ích như trung tâm thương mại, hồ bơi, khu thể thao, công viên cảnh quan và dãy nhà phố thương mại. Vị trí dự án thuận lợi kết nối với các khu công nghiệp trong khu vực cũng như các tuyến giao thông trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4 và các tuyến metro kết nối Thành phố Thủ Đức.

Tập đoàn Becamex cũng vừa khởi công 04 dự án nhà ở xã hội tại phường Chánh Hiệp với tổng cộng 6.229 căn hộ. Những dự án này không chỉ đáp ứng nhu cầu chỗ ở cấp thiết mà còn thể hiện cam kết của Becamex trong việc đồng hành cùng TP. Hồ Chí Minh phát triển bền vững. Với mô hình nhà ở cho thuê, Becamex dự kiến cung cấp thêm 2.000 căn hộ trong giai đoạn tiếp theo, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cũng vừa thông tin về giá bán của một số dự án đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội. Cụ thể, tại phường Linh Xuân, dự án chung cư cao tầng số 35 Lê Văn Chí do Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ đầu tư đã công khai giá bán nhà ở xã hội với mức trung bình 35.349.299 đồng/m2. Dự án này bao gồm 3 block, cao 16 tầng, với tổng số 452 căn hộ, trong đó có 140 căn hộ nhà ở xã hội. Đây là một phần trong nỗ lực của Thành phố nhằm cung cấp chỗ ở cho người lao động và gia đình trẻ.

Ngoài ra, còn có dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt tại phường Diên Hồng đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng với mức giá bán căn hộ được phê duyệt là 23.251.398 đồng/m2. Với vị trí đắc địa ngay trung tâm Thành phố, dự án này đã nhận được hơn 12.000 hồ sơ đăng ký cho 755 căn hộ thuộc quỹ nhà ở xã hội. Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 18.005m2, quy mô dân số dự kiến khoảng 3.200 người. Toàn bộ công trình bao gồm 4 block với tầng cao xây dựng tối đa là 25 tầng. Tổng số lượng căn hộ tại đây là 1.254 căn, trong đó có 1.025 căn là nhà ở xã hội (755 căn để bán và 270 căn để cho thuê), phần còn lại là căn hộ thương mại.

Theo đánh giá của các chuyên gia, những dự án nhà ở xã hội này không chỉ giải quyết nhu cầu chỗ ở mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là người lao động và các đối tượng thu nhập thấp. Trong tương lai, với sự hỗ trợ từ chính quyền và sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát triển các dự án nhà ở xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng một Thành phố đáng sống.