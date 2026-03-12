TP. Hồ Chí Minh quy định nhà mặt phố được sử dụng tạm thời để kinh doanh

Thành ủy TP. Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình các phường, xã kiểu mẫu về văn minh đô thị, trật tự công cộng; Hoàn thiện quy định về chức năng ở kết hợp kinh doanh của hộ dân dọc các tuyến đường có đủ điều kiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông...

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, việc quản lý trật tự đô thị trở thành một thách thức lớn đối với TP. Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác này, nhấn mạnh sự kết hợp giữa tuyên truyền, vận động và kiểm tra, giám sát. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội được yêu cầu phối hợp chặt chẽ để xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị.

Một trong những điểm nhấn của chiến lược này là việc xây dựng và nhân rộng mô hình các phường, xã kiểu mẫu về văn minh đô thị. Đây là một phần trong chiến lược tổng thể nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của Thành phố.

Trước mắt, các địa phương như đặc khu Côn Đảo, xã Cần Thạnh, phường Xuân Hòa và phường Sài Gòn sẽ được thí điểm.

Để đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho UBND các phường, xã, đặc khu. Các đơn vị này sẽ chủ động ban hành danh mục các tuyến đường được sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông. Điều này không chỉ giúp quản lý hiệu quả hơn mà còn tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hợp pháp.

Ngoài ra, UBND TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, trường học, cơ sở đào tạo, bệnh viện, y tế chủ động phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước cổng trụ sở; Nghiên cứu, bố trí xe đưa đón cán bộ, công nhân viên và học sinh, xây dựng các nhà để xe thông minh, sắp xếp, bố trí khu vực nhà để xe, nơi đưa đón học sinh, dịch vụ ăn uống phía trong khuôn viên trụ sở.

Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh cũng ưu tiên phát triển các dự án bến, bãi đỗ xe sử dụng công nghệ thông minh, đặc biệt là tại khu vực trung tâm Thành phố. Việc này không chỉ giải quyết vấn đề thiếu hụt bãi đỗ xe mà còn góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các phương tiện giao thông công cộng.

Song song với đó, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong thực thi công vụ, tác động, can thiệp đến quá trình xử lý vi phạm của lực lượng chức năng. Có cơ chế khuyến khích người dân có ý thức, tự giác, tự nguyện đóng góp công sức để thực hiện tốt việc chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Trong đó, Công an Thành phố sẽ xử lý triệt để các điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán gây mất trật tự, mỹ quan, vệ sinh...; Xử lý nghiêm các điểm, bãi trông, giữ phương tiện không đúng quy định, không được cấp phép hoạt động.

Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng thêm các tuyến đường đi bộ tại các khu vực trung tâm. Đây không chỉ là giải pháp giảm thiểu ùn tắc giao thông mà còn tạo ra không gian sinh hoạt chung cho người dân, thúc đẩy nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vị thế của mình như một đô thị hiện đại, văn minh và an toàn. Những chính sách và biện pháp đang được triển khai không chỉ giải quyết các vấn đề hiện tại mà còn đặt nền móng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.