Thứ Sáu, 13/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

TP. Hồ Chí Minh quy định nhà mặt phố được sử dụng tạm thời để kinh doanh

Quốc Khánh

12/03/2026, 15:29

Thành ủy TP. Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình các phường, xã kiểu mẫu về văn minh đô thị, trật tự công cộng; Hoàn thiện quy định về chức năng ở kết hợp kinh doanh của hộ dân dọc các tuyến đường có đủ điều kiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông...

Nhân rộng mô hình các phường, xã kiểu mẫu về văn minh đô thị - Ảnh: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.
Nhân rộng mô hình các phường, xã kiểu mẫu về văn minh đô thị - Ảnh: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, việc quản lý trật tự đô thị trở thành một thách thức lớn đối với TP. Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác này, nhấn mạnh sự kết hợp giữa tuyên truyền, vận động và kiểm tra, giám sát. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội được yêu cầu phối hợp chặt chẽ để xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị.

Một trong những điểm nhấn của chiến lược này là việc xây dựng và nhân rộng mô hình các phường, xã kiểu mẫu về văn minh đô thị. Đây là một phần trong chiến lược tổng thể nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của Thành phố.

Trước mắt, các địa phương như đặc khu Côn Đảo, xã Cần Thạnh, phường Xuân Hòa và phường Sài Gòn sẽ được thí điểm. 

Để đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho UBND các phường, xã, đặc khu. Các đơn vị này sẽ chủ động ban hành danh mục các tuyến đường được sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông. Điều này không chỉ giúp quản lý hiệu quả hơn mà còn tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hợp pháp.

Ngoài ra, UBND TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, trường học, cơ sở đào tạo, bệnh viện, y tế chủ động phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước cổng trụ sở; Nghiên cứu, bố trí xe đưa đón cán bộ, công nhân viên và học sinh, xây dựng các nhà để xe thông minh, sắp xếp, bố trí khu vực nhà để xe, nơi đưa đón học sinh, dịch vụ ăn uống phía trong khuôn viên trụ sở.

Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh cũng ưu tiên phát triển các dự án bến, bãi đỗ xe sử dụng công nghệ thông minh, đặc biệt là tại khu vực trung tâm Thành phố. Việc này không chỉ giải quyết vấn đề thiếu hụt bãi đỗ xe mà còn góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các phương tiện giao thông công cộng.

Song song với đó, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong thực thi công vụ, tác động, can thiệp đến quá trình xử lý vi phạm của lực lượng chức năng. Có cơ chế khuyến khích người dân có ý thức, tự giác, tự nguyện đóng góp công sức để thực hiện tốt việc chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Trong đó, Công an Thành phố sẽ xử lý triệt để các điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán gây mất trật tự, mỹ quan, vệ sinh...; Xử lý nghiêm các điểm, bãi trông, giữ phương tiện không đúng quy định, không được cấp phép hoạt động.

Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng thêm các tuyến đường đi bộ tại các khu vực trung tâm. Đây không chỉ là giải pháp giảm thiểu ùn tắc giao thông mà còn tạo ra không gian sinh hoạt chung cho người dân, thúc đẩy nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vị thế của mình như một đô thị hiện đại, văn minh và an toàn. Những chính sách và biện pháp đang được triển khai không chỉ giải quyết các vấn đề hiện tại mà còn đặt nền móng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

TP. Hồ Chí Minh duyệt quy hoạch hơn 50ha Thủ Thiêm xây trung tâm chính trị - hành chính

09:43, 12/03/2026

TP. Hồ Chí Minh duyệt quy hoạch hơn 50ha Thủ Thiêm xây trung tâm chính trị - hành chính

TP. Hồ Chí Minh: Ban hành quy chế hoạt động mới của Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể

11:07, 11/03/2026

TP. Hồ Chí Minh: Ban hành quy chế hoạt động mới của Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể

Khung giá cho thuê nhà ở công vụ tại TP. Hồ Chí Minh cao nhất 40.000 đồng/tháng mỗi m2

14:07, 30/01/2026

Khung giá cho thuê nhà ở công vụ tại TP. Hồ Chí Minh cao nhất 40.000 đồng/tháng mỗi m2

Từ khóa:

an toàn giao thông đô thị văn minh nhà mặt tiền phát triển bền vững quản lý trật tự đô thị TP. Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Giá trị đầu tư BĐS tại Đông Nam Á tăng 16% trong năm 2025

Giá trị đầu tư BĐS tại Đông Nam Á tăng 16% trong năm 2025

Thị trường đầu tư bất động sản tại Đông Nam Á ghi nhận sự phục hồi rõ nét trong năm 2025, với tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 21,8 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi dòng vốn ngày càng gia tăng vào các loại tài sản công nghiệp và hạ tầng số…

Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075

Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 423/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, với tổng diện tích tự nhiên lập quy hoạch khoảng 3.194,72 km2…

Bất động sản Hải Phòng: Nội lực kinh tế vững vàng, bệ phóng cho diện mạo đô thị

Bất động sản Hải Phòng: Nội lực kinh tế vững vàng, bệ phóng cho diện mạo đô thị

Trong chu kỳ tăng trưởng thần tốc của Hải Phòng – cực tăng trưởng công nghiệp và logistics hàng đầu miền Bắc, một cuộc chuyển dịch tư duy đầu tư đang diễn ra mạnh mẽ.

Thị trường bất động sản: Quy chuẩn pháp lý chặt chẽ hơn

Thị trường bất động sản: Quy chuẩn pháp lý chặt chẽ hơn

Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn thanh lọc với quy định pháp lý nghiêm ngặt. Trên nền tảng đó, những sản phẩm phát triển bài bản, minh bạch và có giá trị phát triển dài hạn đang dần chiếm ưu thế.

Đề án 1 triệu căn nhà xã hội đang cải thiện rõ rệt qua từng năm

Đề án 1 triệu căn nhà xã hội đang cải thiện rõ rệt qua từng năm

Năm 2026, Chính phủ giao mục tiêu phát triển 158.700 căn nhà ở xã hội, tăng 1,5 lần so với năm 2025. Tuy nhiên, với quy mô 220 dự án đang triển khai, tương ứng gần 215.000 căn, dự kiến nguồn cung có thể vượt mức kế hoạch của năm nay…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

eMagazine

Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Thế giới

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

IMF dự báo 20 nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất trong 5 năm tới

Thế giới

2

Iran sẽ cho phép tàu treo cờ Ấn Độ đi qua eo biển Hormuz

Thế giới

3

Mỹ khởi động điều tra thương mại mới đối với 60 nền kinh tế

Thế giới

4

Đức và châu Âu có thể “đón” gã khổng lồ Anthropic?

Kinh tế số

5

Chiến sự Iran đe dọa làm thay đổi cục diện ngành hàng không toàn cầu

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy