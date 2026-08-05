Đồng Nai thu hồi đất để phục vụ dự án kéo dài tuyến metro số 1 đến sân bay Long Thành

Ngày 4/8, UBND phường Biên Hòa, TP. Đồng Nai đã ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án kéo dài tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP. Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành…

UBND phường Biên Hòa thông báo thu hồi đất - Ảnh: UBND phường Biên Hòa.

Theo đó, UBND phường Biên Hòa sẽ phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất, kiểm kê hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất; đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan trong quá trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Mọi hoạt động đều được thực hiện trên nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng trình tự, đúng thẩm quyền và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai dự án, UBND phường Biên Hòa đề nghị các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có đất thuộc phạm vi thu hồi chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình đo đạc, kiểm kê, xác minh hiện trạng sử dụng đất; cung cấp đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ có liên quan khi được yêu cầu và chấp hành các thông báo của cơ quan có thẩm quyền

Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP. Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong việc kết nối hệ thống giao thông công cộng giữa TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai, đồng thời tạo liên kết trực tiếp với Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần giảm áp lực giao thông trên các tuyến đường hiện hữu, thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Dự án kéo dài tuyến metro số 1 có tổng chiều dài khoảng 43,5 km, được chia thành hai đoạn chính: đoạn từ ga Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP. Đồng Nai dài khoảng 7,1 km và đoạn từ Trung tâm hành chính TP. Đồng Nai đến sân bay Long Thành dài khoảng 36,4 km. Với tốc độ thiết kế tối đa 120 km/h, dự án hứa hẹn sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa các khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân và du khách.

Một trong những điểm nổi bật của dự án là việc áp dụng hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 75.000 tỷ đồng. Điều này không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính cho ngân sách nhà nước mà còn tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào quá trình phát triển hạ tầng giao thông. Bên cạnh đó, việc bố trí 6 nhà ga chính và 5 nhà ga quy hoạch cho tương lai tại các điểm đầu mối giao thông và khu vực phát triển TOD (Transit-Oriented Development) sẽ góp phần tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất và phát triển đô thị bền vững.

Quá trình triển khai dự án cũng đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt là công tác thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. UBND phường Biên Hòa đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 24 thửa đất thuộc các tổ chức, cá nhân, với diện tích thu hồi khoảng 15.795,7 m2. Việc thực hiện công tác này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và sự đồng thuận của người dân để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của dự án.

Dự án kéo dài tuyến metro số 1 không chỉ mang lại lợi ích về mặt giao thông mà còn có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội. Khi hoàn thành, tuyến metro sẽ góp phần giảm áp lực giao thông trên các tuyến đường hiện hữu, thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo đánh giá của các chuyên gia, dự án kéo dài tuyến metro số 1 là bước tiến quan trọng trong việc phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ, hướng tới xây dựng thành phố Đồng Nai ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững. Sự thành công của dự án không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của các cơ quan chức năng mà còn cần sự đồng thuận và hợp tác tích cực từ phía người dân. Đây chính là nền tảng để xây dựng một hệ thống giao thông công cộng hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.