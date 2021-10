TP. Hồ Chí Minh: Tăng trưởng tín dụng dương trong giãn cách

Tại Báo cáo Kinh tế - xã hội tháng 9/2021 vừa được Cục Thống kê Tp.Hồ Chí Minh công bố, tổng dư nợ tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn đến ngày 1/9 đạt 2,69 triệu tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo các chuyên gia kinh tế, đây là nỗ lực đáng ghi nhận của hệ thống ngân hàng trong bối cảnh Tp.Hồ Chí Minh phải thực hiện giãn cách nhiều tháng qua.

Trong khi đó, tín dụng toàn nền kinh tế đã chậm lại trong tháng 9 với mức giảm 0,23% so với tháng 8, tương đương giảm khoảng 30 nghìn tỷ đồng. Lũy kế đến 20/9/2021, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đạt 7,17%.

Quay lại với số liệu tại Tp.Hồ Chí Minh, cơ quan thống kê cho biết, dư nợ tín dụng bằng nội tệ đạt gần 2,5 triệu tỷ đồng, chiếm 92,8% tổng dư nợ toàn hệ thống, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 12,9% so cùng kỳ năm 2020. Dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ đạt 194.500 tỷ đồng, (chiếm 7,2%) tăng 1% so với tháng trước và tăng 17,4% so cùng kỳ.

Tăng trưởng huy động và tín dụng tại Tp.HCM

Xét theo thời hạn cho vay, dư nợ ngắn hạn chiếm hơn 1,22 triệu tỷ đồng, đóng góp 45,5% tổng dư nợ tín dụng, tăng 0,3% so với tháng 7 và tăng 7,3% so với một năm trước. Dư nợ trung hạn, dài hạn đạt gần 1,47 triệu tỷ đồng, (chiếm 54,5%) tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 18,7% với năm trước.

Cũng tính đến ngày 1/9, tổng vốn huy động của toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn đạt 3,04 triệu tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 13,4% so cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, vốn huy động nội tệ đạt hơn 2,68 triệu tỷ đồng, chiếm 88,3% tổng vốn huy động, tăng 0,3% so với tháng 7 và tăng 14,5% so cùng kỳ. Vốn huy động bằng ngoại tệ đạt 357.000 tỷ đồng, (chiếm 11,7%) tăng 1,2% so tháng trước và tăng 5,3% so cùng kỳ.