TP. Hồ Chí Minh : Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực xây dựng

Minh Hà

05/05/2026, 11:03

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực xây dựng, góp phần trong chiến lược phát triển kinh tế số của Thành phố mà còn là bước đi cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia…

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực xây dựng - Ảnh minh họa.

Thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đội phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 214/NQ-CP của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số; Quyết định 2597/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chuyển đổi số trong hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng xây dựng, UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Với việc ban hành Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động xây dựng, quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng, TP. Hồ Chí Minh đang hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản phương thức quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả đầu tư và chất lượng công trình.

Kế hoạch này được xây dựng dựa trên các nghị quyết và quyết định của Chính phủ, nhằm tạo lập một hệ sinh thái kết cấu hạ tầng số thông minh, đồng bộ và kết nối liên thông giữa các lĩnh vực. Mục tiêu cụ thể đến năm 2026 bao gồm hoàn thiện khung pháp lý hỗ trợ chuyển đổi số, hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn kỹ thuật về dữ liệu và nền tảng số, cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu về kết cấu hạ tầng xây dựng. Đặc biệt, việc áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) và các công nghệ tiên tiến như AI, IoT, GIS trong thiết kế, giám sát và quản lý chất lượng công trình là những điểm nhấn quan trọng.

Đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu 100% các dự án đầu tư xây dựng mới sẽ áp dụng công nghệ hiện đại, dữ liệu quản lý công trình hạ tầng được số hóa và chuẩn hóa. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định chính sách dựa trên dữ liệu thực tế. Hơn nữa, việc triển khai các nền tảng số dùng chung sẽ phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý đầu tư, vận hành và bảo trì công trình hạ tầng.

Một trong những thách thức lớn trong quá trình chuyển đổi số là việc phát triển nguồn nhân lực có khả năng làm chủ và khai thác hiệu quả các ứng dụng công nghệ mới. TP. Hồ Chí Minh đã và đang tập trung vào việc đào tạo và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân lực trong ngành xây dựng, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến từ các nước phát triển.

Tầm nhìn đến năm 2035, TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng hoàn thành 100% chuyển đổi số toàn diện trong các hoạt động xây dựng, quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng. Việc áp dụng rộng rãi BIM và các công nghệ số không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn tăng cường tính minh bạch và thuận lợi trong quản lý, kiểm soát chất lượng công trình.

Kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng của TP. Hồ Chí Minh là một bước đi chiến lược, thể hiện quyết tâm của Thành phố trong việc hiện đại hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây không chỉ là cơ hội để cải thiện hiệu quả quản lý và chất lượng công trình mà còn là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Với sự chỉ đạo sát sao từ UBND Thành phố và sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một đô thị thông minh, hiện đại và bền vững.

chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh công nghệ công nghệ thông minh Nghị quyết 71/NQ-CP quản lý hạ tầng xây dựng tầm nhìn đô thị thông minh

Quy hoạch phân khu Đại lộ Vinh – Cửa Lò vừa được điều chỉnh cục bộ theo hướng tái cấu trúc quỹ đất, hoàn thiện hạ tầng và tháo gỡ các "điểm nghẽn" kéo dài, qua đó, tạo dư địa để Nghệ An phát triển đô thị theo trục hướng biển trong giai đoạn mới.

Với chủ đề "Chuẩn mực - Minh bạch - Kỷ nguyên số", Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuẩn hóa, minh bạch hóa và chuyển đổi số của nghề môi giới bất động sản Việt Nam trong giai đoạn mới…

The Grand Island gồm 9 nhánh đảo quy hoạch đẹp nhất Đảo Châu Âu. Giữa không gian biệt lập đậm chất lãng mạn và cổ điển, cư dân được phục vụ bằng hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe từ tổ hợp clubhouse 7.500m2 - quy mô lớn nhất trong hệ thống clubhouse của nhà sáng lập Ecopark với nhiều tiện ích cao cấp như bể bơi bốn mùa, phòng gym, yoga, nhà hàng, sảnh tiệc, thềm cảnh quan mặt nước ven hồ.

Hạ tầng luôn là tín hiệu sớm nhất của một chu kỳ bất động sản. Tại khu vực phía Đông TP.HCM, chu kỳ này đang dần hiện hữu rõ nét hơn bao giờ hết. Điểm khác biệt của khu vực này không nằm ở từng công trình riêng lẻ, mà ở hệ sinh thái hạ tầng trọng điểm đồng thời tăng tốc về đích, tạo ra hiệu ứng cộng hưởng hiếm gặp.

Tổng diện tích của 2 dự án tại phường Thanh Liệt và Phương Liệt mà Bộ Quốc phòng đang mời đầu tư là trên 7,3ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3.110 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng 3.550 người...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

