TP. Hồ Chí Minh : Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực xây dựng

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực xây dựng, góp phần trong chiến lược phát triển kinh tế số của Thành phố mà còn là bước đi cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia…

Thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đội phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 214/NQ-CP của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số; Quyết định 2597/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chuyển đổi số trong hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng xây dựng, UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Với việc ban hành Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động xây dựng, quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng, TP. Hồ Chí Minh đang hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản phương thức quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả đầu tư và chất lượng công trình.

Kế hoạch này được xây dựng dựa trên các nghị quyết và quyết định của Chính phủ, nhằm tạo lập một hệ sinh thái kết cấu hạ tầng số thông minh, đồng bộ và kết nối liên thông giữa các lĩnh vực. Mục tiêu cụ thể đến năm 2026 bao gồm hoàn thiện khung pháp lý hỗ trợ chuyển đổi số, hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn kỹ thuật về dữ liệu và nền tảng số, cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu về kết cấu hạ tầng xây dựng. Đặc biệt, việc áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) và các công nghệ tiên tiến như AI, IoT, GIS trong thiết kế, giám sát và quản lý chất lượng công trình là những điểm nhấn quan trọng.

Đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu 100% các dự án đầu tư xây dựng mới sẽ áp dụng công nghệ hiện đại, dữ liệu quản lý công trình hạ tầng được số hóa và chuẩn hóa. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định chính sách dựa trên dữ liệu thực tế. Hơn nữa, việc triển khai các nền tảng số dùng chung sẽ phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý đầu tư, vận hành và bảo trì công trình hạ tầng.

Một trong những thách thức lớn trong quá trình chuyển đổi số là việc phát triển nguồn nhân lực có khả năng làm chủ và khai thác hiệu quả các ứng dụng công nghệ mới. TP. Hồ Chí Minh đã và đang tập trung vào việc đào tạo và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân lực trong ngành xây dựng, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến từ các nước phát triển.

Tầm nhìn đến năm 2035, TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng hoàn thành 100% chuyển đổi số toàn diện trong các hoạt động xây dựng, quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng. Việc áp dụng rộng rãi BIM và các công nghệ số không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn tăng cường tính minh bạch và thuận lợi trong quản lý, kiểm soát chất lượng công trình.

Kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng của TP. Hồ Chí Minh là một bước đi chiến lược, thể hiện quyết tâm của Thành phố trong việc hiện đại hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây không chỉ là cơ hội để cải thiện hiệu quả quản lý và chất lượng công trình mà còn là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Với sự chỉ đạo sát sao từ UBND Thành phố và sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một đô thị thông minh, hiện đại và bền vững.