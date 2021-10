TPBank lấy ý kiến cổ đông phương án trả cổ tức 35% bằng cổ phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank - mã chứng khoán TPB) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2021.

Theo đó, TPBank dự kiến phát hành hơn 410 triệu cổ phiếu, tương đương quy mô hơn 4.100 tỷ đồng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành tương đương là 35%, tức cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu TPB sẽ được nhận 35 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận để lại chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh dưới 1 đơn vị sẽ bị huỷ bỏ.

Như vậy, nếu hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của TPBank sẽ từ từ 11.716 tỷ đồng lên hơn 15.817 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021 và tuỳ thuộc vào quá trình phê duyệt của cơ quan quản lý và đảm bảo phù hợp theo quy định pháp luật.

Về kết quả kinh doanh trong 9 tháng năm 2021, TPBank đã thực hiện 75% kế hoạch lãi trước thuế cả năm, tương đương 4.350 tỷ đồng, cao hơn 43% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý 3/2021, ngân hàng lãi 1.344 tỷ đồng, tăng 36%.

Tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đạt 9.868 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng 15%, riêng thu lãi thuần từ dịch vụ tăng 30% đạt 1.052 tỷ đồng.

Đến 30/9, tổng tài sản ở mức 260.328 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm và vượt hơn 4% kế hoạch. Trong quý 3, TPBank đã tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng, nâng tổng số vốn điều lệ của ngân hàng lên hơn 11.716 tỷ đồng, thông qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Bên cạnh đó, tổng huy động đến cuối tháng 9 đạt 230.644 tỷ đồng, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt xấp xỉ 4% kế hoạch cả năm.

Hệ số an toàn vốn (CAR) được ghi nhận là 13,43%, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu 8% do Ngân hàng Nhà nước quy định. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,02%, giảm so với mức 1,1% cuối tháng 6. Các chỉ số hiệu quả sử dụng vốn ROA và ROE lần lượt là 2% và 22,6%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TPB đang ở vùng đỉnh. Chốt ngày 19/10, thị giá dừng ở mức 43.900 đồng/cổ phiếu. Vốn hoá thị trường theo đó vào khoảng 51.500 tỷ đồng.