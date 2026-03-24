TP.HCM thu hồi đất cho dự án Khu liên hợp thể thao quốc gia

Kế hoạch thu hồi đất phục vụ dự án trên đã được UBND phường Bình Trưng triển khai với lộ trình rõ ràng và minh bạch. Từ việc tổ chức họp dân, thông báo thu hồi đất, đến điều tra, khảo sát và lập phương án bồi thường, tất cả đều được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ, bảo đảm quyền lợi của người dân thuộc diện thu hồi đất. Điều này không chỉ đảm bảo tiến độ dự án mà còn bảo vệ quyền lợi của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng. Việc công khai các bước thực hiện cũng giúp tạo niềm tin và sự đồng thuận từ cộng đồng.

Theo đó, việc tổ chức họp dân diễn ra từ ngày 23 đến 28/3/2026. Công tác thông báo thu hồi đất dự kiến hoàn thành trước ngày 25/3, đồng thời được gửi đến từng hộ dân và niêm yết công khai đến hết ngày 31/3/2026.

Ngoài ra, giai đoạn điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm được thực hiện đến ngày 30/5/2026. Tiếp đó, việc lập, thẩm định, phê duyệt và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến hoàn tất trước ngày 30/6/2026; quyết định phê duyệt phương án dự kiến ban hành trước ngày 15/7/2026.

Công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư được triển khai đến ngày 30/8/2026. Việc thực hiện quyết định thu hồi đất hoàn thành trước ngày 20/9/2026; bàn giao quỹ đất đã thu hồi dự kiến hoàn tất vào ngày 30/9/2026.

Dự án Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc đang thu hút sự chú ý lớn từ công chúng và giới đầu tư. Với quy mô hơn 186 ha và tổng vốn đầu tư lên tới 145.600 tỷ đồng, dự án này không chỉ là một công trình thể thao mà còn là biểu tượng cho sự phát triển bền vững và hiện đại của khu Đông TP. Hồ Chí Minh. Được định hình như một tổ hợp đa chức năng, dự án hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích kinh tế và xã hội cho khu vực.

Vị trí chiến lược của dự án là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công của nó. Nằm tại phường Bình Trưng, dự án được bao bọc bởi các tuyến giao thông huyết mạch như đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ và cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Sự kết nối thuận lợi này không chỉ giúp dự án dễ dàng tiếp cận với các khu vực lân cận mà còn gia tăng giá trị bất động sản trong khu vực. Hơn nữa, với sự hỗ trợ của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, thời gian di chuyển từ dự án đến trung tâm thành phố sẽ được rút ngắn đáng kể.

Dự án không chỉ tập trung vào các công trình thể thao mà còn bao gồm nhiều hạng mục dịch vụ và công cộng như quảng trường, trung tâm hội nghị - triển lãm và bệnh viện thể thao. Những tiện ích này không chỉ phục vụ nhu cầu của cư dân mà còn thu hút du khách và các sự kiện quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của TP. Hồ Chí Minh trên bản đồ thể thao và du lịch thế giới.

Về mặt pháp lý, dự án đã được thông qua chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), đảm bảo tính khả thi và bền vững trong quá trình triển khai.