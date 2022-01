Trả giá đất Thủ Thiêm cao bất thường, 11 dự án bất động sản của Tân Hoàng Minh bị xác minh

Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đã viết tâm thư đề ngày 10/01/2022 gửi đến Tổng bí thư và các lãnh đạo cao cấp ở Trung ương và TP.HCM, xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất 3-12 thuộc khu chức năng số 3, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức, TP.HCM) và chấp nhận mọi chế tài về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng này theo quy định pháp luật.

Trước khi có tâm thư của ông Đỗ Anh Dũng, ngày 22/12/2021, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an, đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội, các sở Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên và môi trường, Quy hoạch - kiến trúc, Xây dựng, và Cục Thuế Hà Nội đề nghị phối hợp cung cấp tài liệu liên quan đến hàng loạt dự án do Tập đoàn Tân Hoàng Minh đầu tư tại Hà Nội.

11 dự án bất động sản do Tập đoàn Tân Hoàng Minh đầu tư nằm trong diện xác minh của cơ quan công an bao gồm: D’.Le Pont D’ or Hoàng Cầu; D'. Palais Louis Nguyễn Văn Huyên; D’ San Raffles Hàng Bài; D'. Le Roi Soleil Quảng An; D’.El Dorado Phú Thượng; D’.Dorado Phú Thanh; D’Capitalle Trần Duy Hưng; Summit Building Trần Duy Hưng; D’. Jardin Royal-Tân Hoàng Minh Đại Cồ Việt; Tân Hoàng Minh Lò Đúc; Tân Hoàng Minh Hoàng Mai.

Các hồ sơ, tài liệu C03 yêu cầu UBND TP. Hà Nội cung cấp gồm: các văn bản pháp lý do UBND TP. Hà Nội ký, duyệt liên quan tới 11 dự án.

Đối với các sở, ngành liên quan, cơ quan công an đề nghị cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, giao đất, nghĩa vụ tài chính với Nhà nước tại các dự án trên.

Việc xác minh của C03 được tiến hành sau khi Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, trúng đấu giá lô đất vàng 3-12, khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM, được cho là có giá cao bất thường tới 24.500 tỷ đồng, gấp 8,3 lần giá khởi điểm.

Chiều ngày 11/01/2021, đại diện Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã xác nhận ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, gửi tâm thư xin chấm dứt hợp đồng mua lô đất đấu giá thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Lý giải rõ hơn về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng, ông Dũng khẳng định sau khi đấu giá trúng, ông và tập đoàn lắng nghe rất nhiều dư luận xã hội và thấy rằng kết quả trúng đấu giá cao như vậy có thể dẫn đến hệ lụy không tốt. Đặc biệt sau khi tiếp nhận ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại kỳ họp bất thường Quốc hội vừa qua.

Mặc dù, sau khi trúng đấu giá, tập đoàn đã thay đổi toàn bộ kế hoạch đầu tư, kinh doanh và tài chính để đảm bảo đóng tiền theo tiến độ và quy định trong hợp đồng đã ký kết với Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP.HCM và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM.

Đồng thời tập đoàn đã lên phương án kinh doanh, đầu tư mới phù hợp nhất để có hiệu quả, mặc dù lợi nhuận theo tính toán là khá thấp không đúng như kỳ vọng ban đầu, nhưng vẫn đảm bảo thu hồi vốn đầu tư…

Trong thông tin liên quan, ngày 08/01/2021, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng báo cáo thực trạng tình hình cấp tín dụng (cho vay, bảo lãnh, đầu tư trái phiếu…) đối với các doanh nghiệp và cá nhân tham gia đấu giá 04 lô đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM.

Báo cáo này gồm các nội dung như thông tin khách hàng, thông tin hợp đồng tín dụng, mục đích cấp tín dụng, dư nợ tại thời điểm báo cáo như phân loại nợ, nợ gốc, nợ lãi, nội bảng, ngoại bảng, nợ đã xử lý…

Trường hợp xác định, khoản cấp tín dụng cho các khách hàng nêu trên liên quan tới mục đích tham gia đấu giá, đấu thầu các lô đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm thì ngân hàng phải cung cấp toàn bộ hồ sơ tín dụng liên quan.

Đến thời điểm này đã có 2 ngân hàng TMCP: Ngoại Thương (Vietcombank) và Sài Gòn – Hà Nội (SHB) lên tiếng về việc cho vay đối với doanh nghiệp trúng đấu giá 4 lô đất tại Thủ Thiêm.

Thông tin từ Vietcombank và SHB cho biết, kết quả rà soát đến thời điểm ngày 07/01/2022 tại Vietcombank chưa phát sinh bất kỳ khoản cấp tín dụng (cho vay, bảo lãnh, đầu tư trái phiếu…) và SHB không cấp tín dụng cũng đối với các doanh nghiệp và cá nhân để tham gia đấu giá/trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đô thị Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức, TP.HCM).

Cả Vietcombank và SHB đã có văn bản báo cáo Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước về việc này.