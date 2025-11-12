Trạng thái vàng của 8 ngân hàng có thể tăng gấp đôi

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
Tùng Thư
12/11/2025, 16:28
Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng giới hạn trạng thái vàng từ 2% lên 5% vốn tự có đối với các ngân hàng thương mại được phép sản xuất và xuất nhập khẩu vàng. Động thái này được kỳ vọng giúp tăng nguồn cung vàng miếng ra thị trường trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động mạnh…
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 38/2012/TT-NHNN, trong đó đề xuất điều chỉnh giới hạn trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng theo hướng tăng trần lên tới 5% vốn tự có đối với một nhóm ngân hàng thương mại nhất định.
Theo quy định hiện hành tại Thông tư 38, trạng thái vàng cuối ngày của các tổ chức tín dụng không được vượt quá 2% so với vốn tự có.
Tuy nhiên, dự thảo mới chia làm hai nhóm đối tượng áp dụng: (1) Đối với tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép sản xuất vàng miếng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu, mức giới hạn trạng thái vàng cuối ngày được nâng lên tối đa 5% so với vốn tự có. (2) Đối với tổ chức tín dụng chỉ được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, mức trần vẫn giữ nguyên ở mức 2%.
Trạng thái vàng được hiểu là số dư vàng phát sinh từ các hoạt động như sản xuất, mua bán, xuất nhập khẩu vàng miếng và vàng nguyên liệu, được quy đổi sang VND theo giá vàng và tỷ giá thực tế tại thời điểm cuối ngày báo cáo.
Hiện có 8 ngân hàng thương mại đủ điều kiện vốn theo Điều 11a Nghị định 24 là: Vietcombank (VCB), VietinBank (CTG), BIDV, Agribank, Techcombank (TCB), MBBank, VPBank và ACB. Giả định toàn bộ các ngân hàng này đều được cấp phép đầy đủ, thì với mức giới hạn 5% vốn tự có, tổng trạng thái vàng được phép duy trì có thể lên tới khoảng 20 tấn vàng – tương đương 2,56 tỷ USD theo giá quốc tế ngày 6/11/2025.
Ngân hàng Nhà nước lý giải việc nâng giới hạn trạng thái vàng là nhằm phù hợp với phạm vi hoạt động mở rộng của các tổ chức tín dụng được cấp phép toàn diện trong lĩnh vực vàng. Dự thảo dẫn chiếu từ Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2012, cho phép Ngân hàng Nhà nước xét cấp phép cho các ngân hàng thương mại đủ điều kiện để tham gia sâu hơn vào thị trường vàng, bao gồm cả sản xuất và xuất nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu.
Theo thuyết minh của Ngân hàng Nhà nước trong dự thảo, hiện có 8 ngân hàng thương mại đủ điều kiện vốn theo Điều 11a Nghị định 24 là: Vietcombank (VCB), VietinBank (CTG), BIDV, Agribank, Techcombank (TCB), MBBank, VPBank và ACB. Giả định toàn bộ các ngân hàng này đều được cấp phép đầy đủ, thì với mức giới hạn 5% vốn tự có, tổng trạng thái vàng được phép duy trì có thể lên tới khoảng 20 tấn vàng – tương đương 2,56 tỷ USD theo giá quốc tế ngày 6/11/2025.
Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc nâng giới hạn này sẽ tạo điều kiện để các ngân hàng được cấp phép có khả năng cung ứng lượng vàng đáng kể ra thị trường trong bối cảnh giá vàng thế giới đang ở mức cao, góp phần thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế. Đồng thời, việc duy trì giới hạn ở mức 5% vẫn nằm trong ngưỡng an toàn, phù hợp với năng lực tài chính của các ngân hàng được chọn lọc cấp phép.
Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước cũng nhấn mạnh việc thực hiện quyền duy trì trạng thái vàng đến 5% không mang tính tự động. Các ngân hàng phải được cấp hạn mức cụ thể bởi Ngân hàng Nhà nước sau khi đáp ứng các điều kiện pháp lý và kỹ thuật.
Mặt khác, dự thảo cũng quy định rõ rằng các tổ chức tín dụng không được duy trì trạng thái vàng âm và phải báo cáo trạng thái vàng hàng ngày trước 14h về Ngân hàng Nhà nước, đồng thời cập nhật các chỉ tiêu như số dư, giá trị, giá quy đổi trạng thái, vốn tự có và tỷ lệ trạng thái vàng.
Dự thảo Thông tư hiện đang trong thời gian lấy ý kiến và dự kiến có hiệu lực từ cuối năm 2025.
20:14, 05/11/2025
Theo Bộ Tài chính, đến cuối tháng 10/2025, dư nợ trái phiếu của các doanh nghiệp được xếp hạng đạt gần 461 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 33% toàn bộ dư nợ. Quy định bắt buộc xếp hạng tín nhiệm không chỉ mang lại lợi ích cho nhà đầu tư mà còn giúp doanh nghiệp giảm chi phí huy động vốn và nâng cao minh bạch tài chính…
Nhằm bảo đảm quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước diễn ra liên tục, đồng bộ với việc triển khai Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định duy trì hiệu lực hai Thông tư liên quan đến cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước…
Chính phủ Đan Mạch đang đối mặt với một trong những hóa đơn pháp lý lớn nhất lịch sử pháp lý Anh vì thua trong một vụ kiện gian lận thuế quan trọng tại London...
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong tháng 11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện dự án xanh, dự án tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG) thông qua các ngân hàng thương mại...
Ngày 12/11/2025, một số ngân hàng thương mại cổ phần đã tăng lãi suất huy động các kỳ dưới 6 tháng lên mức 4,7 đến 4,75%/năm, chạm trần theo quy định tại Quyết định số 2411/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 01/11/2024…
