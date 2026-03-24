Triển khai JETP, đột phá năng lượng tái tạo

Quyết định 458/QĐ-TTg sẽ tạo đột phá phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo và năng lượng mới; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050...
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định số 458/QĐ-TTg
phê duyệt Đề án cập nhật triển khai Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối
tác chuyển đổi năng lượng công bằng (Tuyên bố JETP).
Mục tiêu tổng quát của Đề án là triển khai Tuyên bố JETP gắn
với thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW và Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia
thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện 8). Đề án góp phần bảo đảm
an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng, an ninh và đời sống nhân dân.
Đề án cũng chủ động thực hiện lộ trình chuyển đổi
năng lượng công bằng, thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới, sử
dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng
bằng “0” của Việt Nam, trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế và lợi ích quốc
gia, dân tộc.
ĐỘT PHÁ VỀ HẠ
TẦNG VÀ THỂ CHẾ
Đề án phấn đấu giai đoạn từ nay đến năm 2030 hoàn thiện hệ
thống thể chế và chính sách để tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng, thu hút
nguồn lực cho điện gió ngoài khơi, điện mặt trời và các hệ thống lưu trữ năng
lượng.
Các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và phát thải khí nhà kính
cho những công nghệ tiên tiến như hydro xanh hay amoniac xanh sẽ được nghiên cứu
xây dựng để đảm bảo tính khả thi và tương thích quốc tế.
Việt Nam cũng sẽ chủ động
phối hợp với các đối tác toàn cầu để nâng cấp hạ tầng truyền tải, xây dựng hệ
thống điện thông minh có khả năng tích hợp nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn.
Đi đôi với phát triển hạ tầng, Đề án phấn đấu đến 2030 hình
thành 2 trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo tại các khu vực có
nhiều tiềm năng.
Đồng thời thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng gắn với tạo
việc làm mới, đào tạo và đào tạo lại lao động, bảo đảm an sinh xã hội cho các
nhóm dễ bị tổn thương; khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia vào các
chương trình sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm và hiệu quả.
Về các chỉ tiêu kỹ thuật, chủ động phát triển mạnh mẽ năng
lượng tái tạo, phấn đấu nâng tỷ lệ nguồn năng lượng tái tạo đạt khoảng 47% tổng
công suất điện, tổng công suất nhiệt điện than phấn đấu không vượt quá từ 30,2
GW đến 31,055 GW.
Kiểm soát phát thải khí nhà kính từ ngành điện ở mức đỉnh
không quá 170 triệu tấn CO2 tương đương, phù hợp với mục tiêu bảo đảm an ninh
năng lượng quốc gia và được thực hiện linh hoạt trên cơ sở có sự hỗ trợ thực chất,
hiệu quả của các đối tác quốc tế trong khuôn khổ JETP.
CAM KẾT MẠNH MẼ ĐẾN NĂM 2050
Theo Đề án, giai đoạn sau năm 2030, tiếp tục hoàn thiện hệ
thống chính sách để hỗ trợ chuyển đổi năng lượng, các hoạt động sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả, năng lượng sạch trở thành thường xuyên, liên tục của các
tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và toàn dân với sự dẫn dắt của Nhà nước và hỗ
trợ của quốc tế.
Thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo,
năng lượng mới, công nghiệp chế tạo thiết bị, lưu trữ điện, hydrogen xanh,
amoniac xanh.
Nghiên cứu áp dụng công nghệ thu hồi, hấp thụ, lưu trữ và sử dụng
CO2, nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chủ động tiếp nhận, làm chủ
công nghệ tiên tiến phục vụ quá trình chuyển đổi năng lượng.
Đề án nêu rõ: không xây mới và dừng hoạt động các nhà máy
nhiệt điện than có tuổi thọ trên 40 năm nếu không thể chuyển đổi nhiên liệu, thực
hiện mạnh mẽ các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính hướng tới năm 2050 đạt mức
phát thải từ năng lượng không vượt quá 101 triệu tấn CO2 tương đương, tỷ lệ
năng lượng tái tạo đạt khoảng 80 - 85% tổng năng lượng sơ cấp.
Với sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế, phát triển nguồn nhân
lực chất lượng cao, hình thành đội ngũ chuyên gia, kỹ sư giỏi trong lĩnh vực
năng lượng tái tạo và năng lượng mới, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm
năng lượng tái tạo của khu vực, đồng thời bảo đảm công bằng xã hội, hài hòa mục
tiêu giảm phát thải, tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.
Để đạt được các mục tiêu đề ra, Đề án tập trung vào mười
nhóm nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Trong đó, đáng chú ý là hoàn thiện thể chế, chính sách thúc
đẩy chuyển đổi năng lượng; thúc đẩy chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch. Phát
triển hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ về năng lượng tái tạo. Nâng cấp hệ thống truyền tải và phân phối điện, đẩy
nhanh lộ trình xây dựng hệ thống điện thông minh và phát triển hệ thống lưu trữ
năng lượng...
