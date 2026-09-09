Tháo gỡ khó khăn để đảm bảo cung ứng sách giáo khoa năm học 2026 - 2027

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn trong cung ứng sách giáo khoa, đảm bảo đủ sách cho học sinh trong năm học mới; không để ảnh hưởng đến việc dạy và học...

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN.

Chiều 9/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình in, phát hành và cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027.

Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nỗ lực chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới trong bối cảnh có nhiều thay đổi và vẫn tồn tại nhiều khó khăn.

Đây cũng là năm học áp dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc. Tuy nhiên, những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm và phản ánh tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại một số nơi, phụ huynh và học sinh gặp khó khăn trong việc tìm mua sách để phục vụ học tập.

Theo báo cáo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đến ngày 9/9, Nhà xuất bản đã phát hành 235,6 triệu bản sách giáo khoa và 84 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo. Nguyên nhân xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ hiện nay là do gián đoạn kênh đăng ký mua bán sách tại các cơ sở giáo dục; vướng mắc về lộ trình và vận hành...

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh việc để xảy ra tình trạng chưa đủ sách giáo khoa cho thấy còn bất cập trong công tác dự báo, đặt hàng, sản xuất, dự trữ, điều phối và phân phối.

Vấn đề quản lý, cung ứng sách giáo khoa phải được quản lý như đối với mặt hàng thiết yếu, đặc thù, không đặt nặng yếu tố lợi nhuận; quan trọng nhất là cung cấp kịp thời, đầy đủ với giá cả do nhà nước quản lý chặt chẽ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương; chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rà soát, xác định cụ thể địa bàn, số lượng còn thiếu, nơi đang tồn dư. Trên cơ sở đó tổ chức in ấn bổ sung, điều chuyển, cung ứng bổ sung, bảo đảm mọi học sinh có đủ sách giáo khoa; tuyệt đối không để ảnh hưởng đến việc dạy và học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, phối hợp nhà cung cấp, đại lý phải công khai điểm bán có hàng, số điện thoại/hotline, kênh đặt hàng trực tuyến; cung cấp địa chỉ khai thác sách giáo khoa, tài liệu điện tử… để phụ huynh và học sinh biết.

Đồng thời thành lập Tổ công tác phản ứng nhanh, có bộ phận thường trực 24/7 để tiếp nhận phản ánh và điều phối sách đến từng điểm nóng; công khai số điện thoại.

Bên cạnh đó, rà soát toàn diện công tác quản lý nhà nước đối với sách giáo khoa, từ xác định nhu cầu, tổ chức sản xuất, dự trữ, phát hành, phân phối đến kiểm tra, giám sát.

Rà soát, đánh giá việc tổ chức sản xuất, dự trữ, mạng lưới và phương thức phát hành, cơ chế điều chuyển sách giữa các địa phương. Xây dựng phương án bảo đảm dự phòng hợp lý, không để phụ thuộc hoàn toàn vào số lượng đặt mua của các đơn vị trung gian.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẩn trương rà soát toàn bộ hệ thống đại lý, đơn vị phát hành trung gian; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý sản xuất, dự trữ và phát hành sách giáo khoa.

Cùng với đó, rà soát cơ chế quản lý giá và các yếu tố hình thành giá, bảo đảm giá sách giáo khoa được xác định công khai, minh bạch, hợp lý, tiết giảm tối đa các chi phí trung gian không cần thiết.

Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra việc kinh doanh sách giáo khoa tại các đại lý, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Rà soát các vấn đề về cạnh tranh trong hệ thống phân phối, trường hợp phát hiện dấu hiệu hạn chế cạnh tranh hoặc hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh thì xử lý theo thẩm quyền.

UBND các tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra đến từng cơ sở giáo dục, không để học sinh thiếu sách; phối hợp chặt chẽ với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị phát hành để vận chuyển, điều chuyển, cung ứng kịp thời; chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp chính xác nhu cầu sách giáo khoa trên địa bàn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.