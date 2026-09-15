Rà soát, sửa đổi quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn trên đường bộ, đặt biển báo khoảng cách trên cao tốc

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 482/TB-VPCP ngày 14/9/2026 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát quy định về khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông trên đường bộ.
Theo kết luận, việc bảo đảm khoảng cách an toàn giữa các phương tiện khi lưu thông trên đường bộ, đặc biệt là đường cao tốc, là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phù hợp với Công ước Viên 1968 về giao thông đường bộ mà Việt Nam là thành viên.
Các quy định về khoảng cách an toàn hiện được quy định tại Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của Bộ Công an, Bộ Xây dựng, các bộ, ngành và địa phương trong triển khai quy định về trật tự, an toàn giao thông. Các cơ quan thường xuyên yêu cầu, vận động người điều khiển phương tiện chủ động giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, đồng thời xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, gây mất an toàn và tai nạn giao thông, nhất là trên đường cao tốc.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện quy định về khoảng cách an toàn, đặc biệt khi xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn, vẫn còn một số hạn chế về hành lang pháp lý, truyền thông chính sách và tổ chức thực hiện trên thực tế.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người điều khiển phương tiện chấp hành quy định pháp luật, chủ động giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, đặc biệt khi lưu thông trên đường cao tốc.
Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về giao thông đường bộ.
Bộ Xây dựng cũng được yêu cầu nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024, bảo đảm quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng phù hợp với thực tế, nhất là trên đường cao tốc.
Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, quy định về khoảng cách an toàn cần tính đến tốc độ, điều kiện cầu đường, mật độ giao thông, địa hình, thời tiết và các yếu tố ảnh hưởng khác, bảo đảm phù hợp với Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Trước mắt, Bộ Xây dựng được giao phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan, địa phương liên quan đặt biển báo tại các đoạn cao tốc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn, để người điều khiển phương tiện biết và chấp hành.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp tại trường học, cơ quan, công sở, khu, cụm công nghiệp nhằm giúp người dân hiểu đúng và chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.
Bộ Công an được giao đưa các nội dung, tình huống liên quan đến bảo đảm khoảng cách khi tham gia giao thông trên cao tốc vào giáo trình đào tạo cấp giấy phép lái xe.
Việc xử lý vi phạm phải có lộ trình phù hợp, kết hợp tuyên truyền và hướng dẫn người điều khiển phương tiện. Đồng thời, trước khi triển khai phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện về hạ tầng, thiết bị, tiêu chuẩn và quy chuẩn; không để xảy ra ùn tắc, xung đột giao thông trong quá trình xử phạt, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết khi mật độ phương tiện tăng cao.
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