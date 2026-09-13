Chi tiết mức phụ cấp ưu đãi nghề với nhân viên y tế, cao nhất 80%

Chính phủ quy định mức phụ cấp ưu đãi nghề mới đối với nhân viên y tế từ 30% - 80% tùy từng nhóm đối tượng cụ thể. Phụ cấp ưu đãi nghề được trả cùng kỳ lương hằng tháng, song không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội...

Nhân viên y tế thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Duy Nguyễn.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 350/2026/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/9/2026, song các mức phụ cấp ưu đãi nghề được thực hiện kể từ ngày 1/1//2026.

MỨC PHỤ CẤP CAO NHẤT 80%

Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế áp dụng tại Nghị định này là những viên chức, người lao động tham gia hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe, công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành y tế, bao gồm:

Viên chức, người lao động hợp đồng công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các lĩnh vực phòng bệnh; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y, dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; thiết bị y tế; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; dân số; bảo trợ xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Chế độ phụ cấp cũng áp dụng với viên chức, người lao động công tác tại trạm y tế xã, phường, đặc khu; nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục công lập; người làm chuyên môn y tế thuộc lực lượng vũ trang.

Theo Nghị định, mức phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất 80% áp dụng đối với viên chức làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên, trực tiếp làm công việc khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc người bệnh tâm thần; pháp y, pháp y tâm thần; hồi sức cấp cứu (bao gồm cả cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc); giải phẫu bệnh.

Mức này cũng áp dụng với viên chức làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng: trên địa bàn biên giới, hải đảo; trên địa bàn xã khu vực II (xã khó khăn), khu vực III (xã đặc biệt khó khăn) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Chính phủ.

Mức phụ cấp 70% áp dụng đối với viên chức làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên, trực tiếp khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người khuyết tật đặc biệt nặng; người mắc bệnh phong, lao, bệnh truyền nhiễm nhóm A, HIV/AIDS, trẻ sơ sinh.

Nhóm bảo quản trông coi xác; làm việc trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III, cấp IV; khám, xét nghiệm, điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

Ngoài ra, viên chức làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở các khu vực còn lại; trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố; trung tâm kiểm dịch y tế biên giới tỉnh, thành phố; các viện y tế dự phòng, cũng được áp dụng mức phụ cấp 70%.

Đối với viên chức làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên, trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người mắc bệnh truyền nhiễm (trừ bệnh truyền nhiễm nhóm A, HIV/AIDS), người cao tuổi không tự phục vụ được, mức phụ cấp là 60%.

Cùng hưởng mức phụ cấp 60% còn có nhóm làm xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, độc chất; kiểm định kháng huyết thanh dại, uốn ván và nọc rắn; xạ trị; hóa trị; sinh học phân tử; y học hạt nhân; pha chế, chia liều dược chất phóng xạ, thuốc điều trị ung thư; giám sát, phòng chống bệnh truyền nhiễm: giám sát ca bệnh, lấy mẫu bệnh phẩm tại cộng đồng.

PHỤ CẤP ƯU ĐÃI NGHỀ KHÔNG DÙNG ĐỂ TÍNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Nghị định cũng quy định nhóm hưởng mức phụ cấp 50% là viên chức làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên, trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người khuyết tật nặng, người bệnh gây mê hồi sức, bỏng, da liễu, nhi; chẩn đoán hình ảnh; kiểm soát nhiễm khuẩn; dược lâm sàng.

Nhóm hưởng mức phụ cấp 40% gồm viên chức làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên, trực tiếp làm các công việc như: Xét nghiệm; khám bệnh, chữa bệnh; chăm sóc người bệnh, phục hồi chức năng; thăm dò chức năng; giám định y khoa; y, dược cổ truyền; sản xuất, pha chế thuốc hóa dược; bảo quản, cấp phát thuốc và nguyên liệu làm thuốc, thiết bị y tế; kiểm định, kiểm nghiệm thuốc, vaccine, sinh phẩm y tế, hóa chất thông thường, mỹ phẩm, thực phẩm.

Nhóm làm công việc giám sát, phân tích đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm, phòng ngừa khắc phục sự cố an toàn thực phẩm; dinh dưỡng trong phòng bệnh, dinh dưỡng lâm sàng; sử dụng, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế; chăm sóc sức khỏe sinh sản; chăm sóc nuôi dưỡng, trợ giúp đối với đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, người cao tuổi, thương binh, bệnh binh tại các cơ sở điều dưỡng người có công.

Cùng hưởng mức phụ cấp này còn có viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở y tế chuyên khoa về các lĩnh vực bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần; cấp cứu ngoại viện.

Mức phụ cấp thấp nhất 30% áp dụng đối với viên chức làm công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, dân số; nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục công lập.

Ngoài ra còn có nhóm viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành y tế.

Nghị định cũng nêu rõ, mỗi viên chức, người lao động hợp đồng được phân công nhiều công việc có mức phụ cấp ưu đãi nghề khác nhau, thì chỉ được hưởng một mức phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất.

Đối với người làm chuyên môn y tế thuộc lực lượng vũ trang, trường hợp đồng thời thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định này, và phụ cấp đặc thù khác có cùng tính chất, thì chỉ được hưởng một mức phụ cấp cao nhất, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Phụ cấp ưu đãi nghề được trả cùng kỳ lương hằng tháng, và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.