Bộ Nội vụ: Chưa địa phương nào đề xuất tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Tại họp báo Bộ Nội vụ chiều 11/9, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), cho biết hiện chưa có địa phương nào đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Theo ông Tuấn, trong năm 2025, nước ta đã thực hiện cuộc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trên phạm vi cả nước, trong đó tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã.
Sau sắp xếp, cả nước giảm từ 63 tỉnh, thành phố xuống còn 34; số đơn vị hành chính cấp xã giảm từ 10.035 xuống 3.321.
Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là tiếp tục ổn định tổ chức và nâng cao năng lực vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt ở cấp xã.
Ông Tuấn cũng thông tin, tại Hội nghị Trung ương 3 vừa qua, khi đánh giá một năm vận hành mô hình tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung ương đã đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số vướng mắc hạn chế trong quá trình vận hành và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.
Sau đó, Trung ương đã ban hành Kết luận 76 ngày 28/7/2026, đồng thời ban hành Kế hoạch số 06 để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, liên quan đến việc tiếp tục vận hành có hiệu quả hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Dựa trên cơ sở kết luận của Trung ương, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 21 ngày 9/8/2026 để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.
“Tinh thần chung là giữ ổn định các đơn vị hành chính. Đồng thời, tới đây chú trọng nâng cao năng lực vận hành, đặc biệt là cấp xã. Theo đó, cấp xã sẽ trở thành tuyến đầu trong mô hình vận hành mới của chính quyền địa phương 2 cấp”, ông Tuấn thông tin.
Theo ông Tuấn, cũng tại Kế hoạch số 06, Trung ương cơ bản định hướng giữ ổn định các đơn vị hành chính. Tuy nhiên, hiện nay có một số đơn vị cấp xã đang có quy mô nhỏ, chưa bảo đảm dư địa để phát triển của địa phương. Song số lượng này không nhiều.
Trung ương không yêu cầu phải điều chỉnh, sắp xếp tất cả các đơn vị. Tuy nhiên, các tỉnh, thành phố cần rà soát, đánh giá kỹ lưỡng từng đơn vị hành chính cấp xã, nhất là tại các đơn vị chưa đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định. Với những trường hợp này, cần rà soát, đánh giá lại, nếu thực sự cần thiết thì đề xuất điều chỉnh, sắp xếp.
Một yêu cầu quan trọng được ông Phan Trung Tuấn nhấn mạnh là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy phải chịu trách nhiệm về đề xuất của mình.
Theo đó, khi đề xuất với Trung ương về việc điều chỉnh, sắp xếp một hoặc một số đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định, hoặc các trường hợp đặc thù khác của địa phương, thì cần bảo đảm đơn vị sau điều chỉnh có thể đáp ứng mục tiêu phát triển đã đề ra.
“Đây là thẩm quyền và trách nhiệm của địa phương trong quá trình rà soát, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã”, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn, nhấn mạnh.
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