Triển vọng nhóm Dầu khí: Lợi nhuận tăng "bốc đầu", giá cổ phiếu vẫn ở "vùng sâu vùng xa"

Bốn xung lực chính này bao gồm: Lợi nhuận đột phá; Định giá hấp dẫn; Triển vọng giá dầu neo ở vùng cao và hưởng lợi nhờ chuỗi Lô B Ô Môn.

LỢI NHUẬN TĂNG TRƯỞNG NGOẠN MỤC

Lợi nhuận nhóm Khai thác dầu khí tăng trưởng đột biến 320,2% trong quý 1/2024. Một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận bật lên mạnh như PVD. Trong kỳ, PVD ghi nhận doanh thu 1.755 tỷ đồng tăng 43,1%; lợi nhuận sau thuế 148 tỷ đồng tăng 184,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Chủ yếu nhờ đơn giá cho thuê giàn tự nâng quý 1 tăng khoảng 34% so với năm ngoái; tăng doanh thu giàn khoan thuê nhờ quý 1 có 1 giàn hoạt động từ cuối tháng 3 trong khi năm ngoái không có giàn khoan thuê nào; tăng doanh thu dịch vụ liên quan đến khoan nhờ đó lợi nhuận ghi nhận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Tương tự, Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) cũng báo lợi nhuận quý 1 tăng mạnh 34% đạt 304,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức lãi cao nhất PVS đạt được trong vòng 5 quý trở lại đây chủ yếu nhờ lợi nhuận gộp tăng; phần lãi trong công ty liên doanh liên kết tăng do lợi nhuận từ các công ty liên doanh liên kết khi hợp nhất vào báo cáo tài chính quý vừa qua cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong năm nay, Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí lập kế hoạch kinh doanh khiêm tốn với mục tiêu doanh thu 15.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 660 tỷ đồng, lần lượt giảm 29% và 38% so với năm 2023. Như vậy, kết thúc quý 1/2024, tổng công ty đã hoàn thành 24% mục tiêu doanh thu và 46% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Một doanh nghiệp khác trong ngành cũng ghi nhận lợi nhuận ngoạn mục trong quý 1 vừa qua là Công ty CP Bọc ống dầu khí Việt Nam (PVB). Trong kỳ, PVB ghi nhận doanh thu tăng 208 lần so với cùng kỳ năm ngoái đạt 123,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 20,5 tỷ đồng trong khi năm ngoái báo lỗ 7,1 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất tính theo quý trong trong vòng 4 năm trở lại của PVB.

Năm 2023, PVB đã trúng thầu và ký kết được các hợp đồng dịch vụ bọc ống với khách hàng Vietsovpetro cho các dự án RC8, R8.RC9, Đại Hùng - Phase 3 và Kình Ngư Trắng với tổng giá trị 348,5 tỷ đồng trong đó hợp đồng Kình Ngư Trắng là 292 tỷ đồng. Công ty đã thi công hoàn thành các hợp đồng bọc ống RC8, R8.RC9, Đại Hùng - Phase 3 và một phần khối lượng hợp đồng Dự án Kình Ngư Trắng. Ngoài ra, Công ty cũng đã ký kết được các hợp đồng dịch vụ ngoài ngành cho các khách hàng khác với tổng giá trị hợp đồng vào khoảng 70 tỷ đồng.

GIÁ CỔ PHIẾU QUAY VỀ "NƠI BẮT ĐẦU"

Không giống các nhóm ngành khác giá cổ phiếu bật tăng mạnh ngay sau khi ra tin lợi nhuận trong quý 1, nhóm dầu khí cho thấy chưa có sự quan tâm đúng mức của dòng tiền. Thị giá cổ phiếu nhóm này hiện đang giao dịch ở vùng giá tốt sau đợt điều chỉnh mạnh vừa qua của thị trường.

Đơn cử như PVD, tại phiên giao dịch sáng 6/5, thị giá PVD giảm mạnh từ đỉnh đạt được đầu tháng tư vừa qua xuống còn 30.250 đồng/cổ phiếu, tương đương giá hồi tháng 2/2024. Tương tự, PVS đang được thị trường trả giá 40.000 đồng/cổ phiếu mức giá tích lũy suốt trong năm 2023 trong khi PVC 14.300 đồng/cổ phiếu; PVB 24.500 đồng/cổ phiếu.

So với các nhóm ngành trên thị trường, thị giá nhóm dầu khí ở thời điểm hiện tại gần như chưa có sự thay đổi đáng kể trong khi nhiều cổ phiếu khác giá đã tăng mạnh từ đầu năm đến nay nhờ kết quả kinh doanh phục hồi.

Nguồn: FiinTrade.

Theo nhóm phân tích của FiinTrade, những ngành đang ở vùng định giá thấp gồm Ngân hàng P/E 9,8; Bất động sản 14,6; Khai thác dầu khí 20,6. Trên cơ sở đó, FiinTrade dự báo nhóm có dòng tiền dự kiến duy trì trong thời gian tới gồm: Khai thác Dầu khí, Bán lẻ.

GIÁ DẦU TIẾP TỤC NEO CAO

Về trung hạn, cổ phiếu dầu khí tiếp tục được hỗ trợ bởi giá dầu. Cuộc họp sản lượng tiếp theo của OPEC+ sẽ diễn ra vào ngày 1/6. Nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin Reuters rằng OPEC+ sẽ gia hạn kế hoạch cắt giảm sản lượng tự nguyện qua tháng 6 nếu nhu cầu dầu toàn cầu không tăng.

Với tổng mức cắt giảm 2,2 triệu thùng/ngày sẽ khiến nguồn cung dầu thô toàn cầu bị thắt chặt trong thời gian tới. Hơn nữa, xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine và căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông tiếp tục gây thêm bất ổn cho thị trường dầu thô toàn cầu và làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung có thể xảy ra.

Trong bối cảnh này, EIA dự báo sản lượng trên toàn thế giới sẽ chỉ tăng 0,4 triệu thùng/ngày vào năm 2024 so với 1,8 triệu thùng/ngày vào năm 2023.

Trong khi đó, nhu cầu dầu thô của thế giới đang tiếp tục tăng khi các nền kinh tế chủ chốt như Mỹ và Trung Quốc cho thấy dấu hiệu phục hồi. Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) dự báo rằng tiêu thụ dầu thô toàn cầu sẽ tăng 1,4 triệu thùng/ngày vào năm 2024, vượt qua mức tăng trưởng nguồn cung.

VNDirect kỳ vọng rằng cán cân cung/cầu trên thị trường dầu mỏ hiện nay sẽ giữ giá dầu Brent tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt trung bình 85 USD/thùng trong năm 2024. Vào năm 2025, khi thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC+ dự kiến hết hạn, giá dầu có thể sẽ chịu áp lực giảm còn 80 USD/thùng. Nhìn chung, môi trường giá dầu cao sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hoạt động E&P trên toàn thế giới.

Ở trong nước, trao FID cho dự án phát triển mỏ khí Lô B có thể sắp xảy ra, là động lực tăng trưởng chính cho ngành Dầu khí Việt Nam.